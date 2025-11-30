Feriados 2026: calendario completo de las 16 fechas festivas que te darán un día libre el próximo año

Feriados 2026: lista completa de días festivos que te darán un día libre de trabajo el próximo año. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)

A poco más de un mes de que termine el año, llega el momento de planificar las vacaciones, descansos y viajes para 2026. El calendario del próximo año contará con 16 feriados nacionales, que representan días de descanso tanto para trabajadores del sector público como privado. Estas fechas son ideales para organizar escapadas, actividades recreativas o fines de semana largos, siempre considerando mantener la productividad laboral.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recomienda revisar con anticipación el calendario y coordinar las actividades laborales para no afectar los compromisos del trabajo. Además, es importante conocer la diferencia entre feriado y día no laborable, ya que el pago y las obligaciones pueden variar dependiendo de la clasificación del día.

Lista de feriados nacionales 2026

Las fechas oficiales de descanso para el 2026 serán:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Así cambiaría el calendario nacional de feriados y días no laborables en el país con hasta cinco proyectos de ley y dos dictámenes. - Crédito Andina

Pago por trabajar en feriados

Según la CCL, si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre de compensación, tiene derecho a recibir una remuneración equivalente a tres veces su salario habitual. Este pago se compone de tres conceptos: la remuneración correspondiente al feriado, la remuneración diaria por las horas laboradas y un monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado.

No cumplir con esta obligación constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según información de la agencia Andina.

¿Todos los trabajadores que trabajen en Semana Santa deben recibir triple pago por esos días? - Crédito Composición Infobae/Andina

Diferencias entre feriado y día no laborable

Aunque ambos conceptos se relacionan con el descanso, existen diferencias importantes en su aplicación. El feriado es un día festivo nacional que aplica tanto para el sector público como para el privado. Si un trabajador labora en esta fecha sin recibir un día libre de compensación, tiene derecho a una remuneración adicional, normalmente equivalente al triple de su salario habitual, incluyendo las horas trabajadas y un monto extra por la jornada realizada.

En cambio, el día no laborable es decretado por el Gobierno y está dirigido principalmente al sector público. En el caso del sector privado, corresponde al empleador decidir si sus trabajadores laboran o no. Si se trabaja durante una de estas fechas, el salario se mantiene sin incremento, y las horas dejadas de laborar deben ser compensadas dentro de los 10 días siguientes o según la planificación de cada entidad, mediante horas extras, trabajo en días de semana o a cuenta de las vacaciones.

El calendario laboral del Perú ofrece un feriado largo de cuatro días en diciembre de 2025 para el sector público. (Andina)

Recomendaciones para vacaciones

Conociendo las fechas de feriados, los trabajadores pueden planificar viajes, escapadas y descansos sin afectar sus obligaciones laborales. Es recomendable coordinar con anticipación con la empresa y programar actividades familiares o personales para aprovechar al máximo los días de descanso.

El calendario 2026 brinda la oportunidad de disfrutar de fines de semana largos y jornadas libres, tanto para trabajadores como para estudiantes, permitiendo equilibrar tiempo de trabajo, recreación y actividades personales.