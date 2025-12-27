Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron emotivo mensaje de despedida.América TV

La tarde del sábado 27 de diciembre del 2025 marcó un hito en la historia del entretenimiento peruano. Bruno Pinasco, acompañado de su equipo de producción, se despidió de la audiencia de Cinescape en la TV con un mensaje cargado de nostalgia y gratitud.

Tras más de dos décadas ininterrumpidas, el emblemático espacio de cine y cultura pop decidió dar el salto definitivo al mundo digital, dejando atrás su etapa en la televisión abierta.

Al final del programa, Brunito tomó la palabra y resumió el sentimiento colectivo:

“Pero nuestro amor por el cine, las series y la cultura popular no se detiene. Tenemos mucha potencia en redes sociales, contenido digital y todas las últimas tendencias para siempre conectar contigo”, dijo.

Así, el conductor dejó claro que el cierre no es un adiós, sino el comienzo de una nueva aventura.

Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron conmovedor mensaje de despedida. YouTube

Bruno Pinasco y su equipo prometen regresar

Durante los últimos minutos, el equipo de Cinescape mediante un video se unió en el set para compartir palabras de agradecimiento y esperanza. Los productores destacaron la importancia de adaptarse a los cambios en la industria: “Los formatos cambian, pero la pasión sigue intacta”.

Aldo Pinasco sumó que ahora cuentan con más herramientas y más historias que contar, mientras otros miembros del equipo reafirmaron su deseo de seguir sorprendiendo, inspirando y emocionando a la audiencia. “No importa la plataforma, lo importante es la conexión con la audiencia”, subrayaron.

El momento más emotivo llegó con las palabras finales de Bruno: “Porque después de todo, Cinescape ha sido más que un programa, ha sido una gran aventura. ¿Y sabes qué es lo mejor? La aventura continúa”.

Don Rulito Pinasco cerró la emisión con un mensaje directo a los televidentes: “Gracias por acompañarnos todos estos años. Este capítulo se cierra, pero lo mejor aún está por venir”.

Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron conmovedor mensaje de despedida. YouTube

Cinescape se muda a YouTube

Antes del cierre televisivo, mediante un video especial compartido en las cuentas oficiales de Bruno Pinasco, el conductor apareció junto a una versión de sí mismo más joven, recreada gracias a inteligencia artificial. La interacción entre ambas versiones de Bruno fue un guiño emotivo al pasado y al futuro del programa.

En la secuencia, el Bruno adulto agradece a su yo joven por los años dedicados a Cinescape y lo abraza, mientras la nostalgia envuelve cada imagen.

El video culmina con una voz en off que tranquiliza a los seguidores: “Tranquilos, esta película aún no se ha terminado”.

En ese instante, la pantalla muestra el logo de Cinescape junto al de YouTube, confirmando la transición hacia el entorno digital. El mensaje final, “la diversión recién comienza”, reforzó la promesa de una nueva etapa llena de novedades.

¿Bruno Pinasco regresa con Cinescape a través de YouTube? TikTok

Reacciones en redes: nostalgia, gratitud y entusiasmo

La despedida de Cinescape en televisión generó una ola de mensajes en redes sociales. Miles de seguidores celebraron el anuncio de la continuidad en YouTube y expresaron su gratitud por el legado del programa.

Comentarios como “La mejor noticia para quienes crecimos viendo Cinescape”, “Ahora ya no tengo razón de prender la TV tradicional. Vamos todos a YouTube”, y “Éxitos en esta nueva etapa” inundaron las plataformas digitales.

El uso de inteligencia artificial en el video fue ampliamente elogiado, tanto por su calidad técnica como por el valor sentimental de ver al joven Bruno despidiéndose del pasado y abriendo las puertas al futuro. La creatividad de la despedida demostró el compromiso del equipo con la innovación y la cercanía con la audiencia.

25 años de historia: un referente en el entretenimiento peruano

A lo largo de sus más de dos décadas al aire, Cinescape se consolidó como el programa de referencia para los amantes del cine, las series y la cultura pop en Perú. Bajo la conducción de Bruno Pinasco, el espacio ofreció coberturas de estrenos internacionales, entrevistas a figuras de Hollywood, análisis de tendencias audiovisuales y reportajes especiales sobre eventos como los premios Oscar y festivales de cine.

El programa supo adaptarse a los cambios en la industria y a las nuevas generaciones, manteniendo siempre una identidad propia y el toque personal de su conductor y colaboradores.

La cercanía de Bruno con el público y la pasión compartida por el séptimo arte hicieron de Cinescape mucho más que un simple programa: fue una comunidad de fanáticos que encontró en la televisión un punto de encuentro.

Bruno Pinasco estrenó Cinescape hace 25 años.