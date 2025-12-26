¿Cinescape se muda a YouTube? El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

¿Bruno Pinasco regresa con Cinescape a través de YouTube? TikTok

El anuncio del final de Cinescape en la televisión abierta después de 25 años de transmisión generó una amplia reacción en redes sociales entre sus seguidores. La noticia, difundida por el propio Bruno Pinasco a través de un video especial, suscitó preguntas sobre el futuro del programa y abrió la puerta a una posible nueva etapa en el entorno digital. El material audiovisual publicado en las cuentas oficiales del conductor se convirtió rápidamente en tendencia por el uso de tecnología y el mensaje optimista para los fanáticos.

En el video, Pinasco aparece junto a una versión de sí mismo más joven, gracias a la utilización de inteligencia artificial. La interacción entre ambas versiones del conductor, que incluye un agradecimiento lleno de afecto al pasado por los años dedicados al programa, marcó un giro emotivo en la despedida televisiva. Pinasco abraza a su yo más joven, mientras hay un ambiente de nostalgia.

Cinescape emociona a sus fans con noticia sobre su llegada a YouTube. IG Cinescape

¿Regresa por YouTube?

La secuencia toma un rumbo inesperado hacia el final, cuando una voz en off advierte: “Tranquilos, esta película aún no se ha terminado”. En ese momento, la pantalla muestra el logo de Cinescape junto al de YouTube, lo que sugiere que el espacio continuará en la plataforma digital. El mensaje “la diversión recién comienza” cierra el video, reforzando la idea de una transición hacia una nueva etapa fuera de la televisión tradicional. Aunque no existe un comunicado oficial que confirme la mudanza, las imágenes y el tono del material difundido en redes sociales bastaron para entusiasmar a la audiencia.

Bruno Pinasco estrenó Cinescape hace 25 años.

Las reacciones no se hicieron esperar. En las diferentes plataformas digitales, seguidores del programa manifestaron su emoción y expresaron mensajes de apoyo ante la posibilidad de que Cinescape continúe su trayectoria en YouTube. Algunos usuarios interpretaron el anuncio como una confirmación implícita de que el contenido se adaptará a los nuevos formatos y hábitos de consumo. “La mejor noticia para quienes crecimos viendo Cinescape”, escribió uno de los seguidores.

25 años de Cinescape

Durante sus más de dos décadas en pantalla, Cinescape se consolidó como uno de los programas de entretenimiento más reconocidos en Perú. Bajo la conducción de Bruno Pinasco, el ciclo ofreció cobertura de estrenos cinematográficos, entrevistas con figuras internacionales y análisis de tendencias en la industria audiovisual. El formato se mantuvo vigente pese a los cambios en la televisión y en los intereses del público.

El uso de inteligencia artificial en el video de despedida fue destacado por especialistas y usuarios. La tecnología permitió recrear a Pinasco en su juventud, recurso que acentuó la carga emocional del mensaje. “Me encanta! y ahora en el YouTube”, “Uff ya había asustado”, “¿O sea que ahora se muda a YouTube? Éxitos", “Ay Menos mal. Cinescape es el único programa que valía la pena. Ahora ya no tengo razón de prender la TV tradicional. Vamos todos a YouTube”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Bruno Pinasco estrenó Cinescape hace 25 años. América TV

A lo largo de sus 25 años, Cinescape contó con la participación de diversos colaboradores y figuras invitadas, así como la cobertura de eventos internacionales como los premios Oscar y festivales de cine. El programa logró desarrollar una identidad propia, reconocible tanto por su estilo de edición como por la cercanía de Pinasco con la audiencia.

La expectativa ahora se centra en la confirmación oficial de la fecha de estreno y en los detalles sobre el formato que tendrá Cinescape en YouTube. El equipo de producción no ha dado declaraciones adicionales, aunque la interacción en redes sociales anticipa una fuerte campaña de lanzamiento y el inicio de una nueva etapa para uno de los programas más emblemáticos del entretenimiento audiovisual en Perú.

Bruno Pinasco anunció el fin de Cinescape en la TV. IG