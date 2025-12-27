Adoptatón 2025 cierra el año con adopciones y atención gratuita para mascotas en la Plaza de Armas de Lima

La cita será el domingo 28 de diciembre, de 10:00 a 18:00, en el pasaje Santa Rosa, frente a la Plaza de Armas de Lima. Foto: Presidencia

Lima será escenario de la Adoptatón 2025, una jornada de adopción de animales rescatados que se celebrará el domingo 28 de diciembre, de 10:00 a 18:00, en el pasaje Santa Rosa, frente a la Plaza de Armas. La actividad, promovida por de la fundación Rayito cuenta con el apoyo del Gobierno a través de la iniciativa del presidente José Jerí, y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El evento tiene como objetivo brindar una segunda oportunidad a más de cincuenta perros y gatos, que esperan encontrar un hogar definitivo y responsable.

El respaldo del Ejecutivo a la Adoptatón 2025 forma parte de su política de protección a los animales en situación de abandono o riesgo. La jornada busca fomentar el buen trato tanto a las mascotas como a los animales silvestres, consolidando el compromiso de las autoridades y organizaciones civiles en la defensa de los derechos de los animales.

La organización de la Adoptatón 2025 se ha realizado en estrecha coordinación entre el Gobierno, la fundación Rayito y la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidades que han impulsado diversas acciones a favor del bienestar animal. La meta es lograr que más animales sean acogidos por familias responsables, promoviendo la tenencia responsable y la adopción como un acto solidario.

Foto: Municipalidad de Lima

¿Qué actividades se realizarán en la Adoptatón 2025?

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a servicios veterinarios gratuitos, entre los que destacan la desparasitación, aplicación de antipulgas y consultas veterinarias especializadas. Estos servicios tienen como fin garantizar la salud y el bienestar de los animales disponibles para adopción, así como de las mascotas que acudan con sus familias.

El evento incluirá una feria para mascotas, donde se ofrecerán productos y accesorios, además de la posibilidad de recibir obsequios por parte de los organizadores. Las activaciones y dinámicas permitirán que las familias interactúen con los animales rescatados, facilitando el proceso de adopción y generando conciencia sobre la importancia de brindar un hogar responsable.

Quienes visiten la Adoptatón 2025 podrán conocer de cerca las historias de cada perro y gato en busca de familia, recibir orientación sobre los cuidados necesarios y acceder a información relevante sobre la adopción responsable. El ambiente, pensado para toda la familia, promueve la integración y la empatía hacia los animales en situación vulnerable.

Más de cincuenta perros y gatos rescatados esperan encontrar un hogar responsable en la Adoptatón 2025. Foto: Presidencia

Recomendaciones para asistir con mascotas a la Adoptatón 2025

El ingreso a la Adoptatón 2025 es libre y se permite la asistencia de mascotas, siempre que cumplan con ciertas medidas para resguardar la seguridad y el bienestar de todos los participantes. Los perros deben llevar collar, arnés o correa, mientras que los gatos deben permanecer en canastilla durante su permanencia en el recinto.

Las mascotas en celo o sueltas no serán admitidas, con el fin de evitar situaciones de riesgo o estrés entre los animales presentes. También se solicita a los asistentes llevar una bolsita para recoger las heces de sus mascotas, contribuyendo así a mantener el espacio limpio y seguro para todos.

La organización pone énfasis en la importancia de que cada tutor supervise a su mascota en todo momento. Esta colaboración es fundamental para que la jornada se desarrolle en un ambiente de respeto, convivencia y responsabilidad compartida.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno y el respaldo expreso del presidente José Jerí. Foto: Presidencia

¿Cuáles son las responsabilidades al adoptar un animal?

La decisión de adoptar un animal implica un compromiso a largo plazo que trasciende el deseo momentáneo de tener una mascota. Adoptar significa asumir la responsabilidad de ofrecer atención, cuidados y afecto a un ser vivo que dependerá de la familia que lo reciba.

Los expertos insisten en la necesidad de reflexionar antes de adoptar, involucrando a todos los miembros del hogar y evaluando el tiempo y los recursos disponibles para el cuidado diario. La paciencia resulta clave, especialmente durante el primer año, ya que los animales requieren un proceso de adaptación y aprendizaje para integrarse a su nuevo entorno.

Servicios veterinarios gratuitos, feria para mascotas y dinámicas familiares forman parte de la jornada. Foto: Presidencia

Es importante considerar que los perros y gatos de pelaje negro suelen ser menos adoptados debido a supersticiones infundadas, aunque son tan aptos como cualquier otro animal para convertirse en un compañero fiel. Además, los especialistas recomiendan optar por la adopción de animales adultos, sobre todo aquellos que llevan más tiempo esperando una familia, para que puedan disfrutar de un hogar digno en sus años finales.