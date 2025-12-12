Perú

Gran feria navideña para mascotas del 12 al 14 de diciembre con adopciones y concursos: dónde y cómo participar

El objetivo de la feria es recaudar fondos y promover la adopción responsable para beneficiar a más de 50 albergues que albergan a perros y gatos rescatados del maltrato y la calle




La Navidad en Lima tendrá este 2025 un significado especial para quienes desean transformar la vida de mascotas y animales rescatados. En medio del espíritu solidario propio de la temporada, surge una iniciativa que invita a regalar amor y una familia a perros y gatos que han sobrevivido al abandono y al maltrato.

La feria Navidad Peluda 2025 propone convertir estas fiestas en la oportunidad ideal para abrir las puertas del hogar a quienes más lo necesitan, y marcar tendencia hacia una ciudad comprometida con el bienestar animal. Su objetivo central es apoyar a más de 50 albergues independientes responsables del cuidado de casi mil perros y gatos, muchos aún en proceso de recuperación tras haber sido víctimas de situaciones extremas.

La cita reunirá activistas, familias y público general decidido a hacer de la Navidad una experiencia significativa, en la que cada gesto de apoyo se transforma en alimento, atención veterinaria o un hogar definitivo para los animales.

El impacto de la feria va mucho más allá de sus tres días de duración. Año tras año, este evento demuestra que las redes colaborativas entre la ciudadanía, los albergues y las marcas responsables son clave para el rescate y protección de animales.

Fecha y lugar de la feria Navidad Peluda 2025

Navidad Peluda 2025 se realizará durante tres días, del viernes 12 al domingo 14 de diciembre, en el Parque Andrés Avelino Cáceres (Cdra. 6 de la Av. Cuba, Jesús María). Esta ubicación céntrica asegura el fácil acceso para vecinos de distintos distritos, permitiendo que más personas participen activamente en la construcción de una cultura de respeto y responsabilidad hacia las mascotas.




En la feria, la concientización será protagonista. Se desarrollarán charlas y talleres sobre derechos de los animales, tenencia responsable y prevención del maltrato. Estos espacios están guiados por activistas comprometidos con el cambio, quienes insisten en la idea de que los animales son seres sintientes que merecen protección y respeto. Así, la educación se convierte en la herramienta más poderosa para combatir el abandono y promover el bienestar animal.

La colaboración entre organizaciones, rescatistas independientes y empresas comprometidas permitirá que la feria ofrezca experiencias inmersivas y mensajes de alto impacto. Las actividades estarán diseñadas para todos los públicos, permitiendo aprender y reflexionar sobre la importancia de la empatía hacia los animales en cada aspecto de la vida cotidiana. Cada donación, compra solidaria o inscripción en la rifa será un paso concreto para transformar realidades y asegurar un futuro digno para cientos de mascotas.

Agenda de actividades para amantes de las mascotas

La programación de Navidad Peluda 2025 destaca por su variedad e innovación, colocándose a la vanguardia en propuestas de bienestar animal. El corazón del evento será la feria de adopciones, donde decenas de perros y gatos –cada uno con historias fascinantes de resiliencia y esperanza– buscarán formar parte de nuevas familias. La orientación de rescatistas asegura procesos responsables, enfocados en el bienestar tanto del animal como de los adoptantes.

La gran rifa solidaria, cuyos fondos serán destinados íntegramente al sostenimiento de los albergues y tratamientos veterinarios, ofrecerá 18 packs de premios especiales aportados por marcas aliadas. El evento incluirá concursos, activaciones, exhibiciones y una zona de feria con productos solidarios, artículos de consumo responsable y alimentos para mascotas que refuerzan la tendencia hacia una convivencia urbana amigable y consciente.

Cada visita, compra o adopción realizada en Navidad Peluda 2025 es un acto solidario que contribuye directamente a la protección de los animales, y contagia una visión colectiva en la que la Navidad deja de ser solo un evento festivo para convertirse en el punto de partida de una comunidad más activa, solidaria y dispuesta a cuidar a sus mascotas y a todos los animales.

