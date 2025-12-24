Magaly Medina se burla de la Navidad de Silvia Cornejo: “De verde esperanza y que Gabuteau se quede solo con ella”

La ‘Urraca’ afirmó que el cantante no ha sido fiel a la imagen que intenta proyectar como pareja y padre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En plena víspera navideña, Magaly Medina volvió a poner el ojo crítico, estuvo dirigido a la exmodelo y conductora Silvia Cornejo, quien apareció sola en su sesión de fotos, acompañada únicamente por su hijo, sin rastro alguno de su esposo Jean Paul Gabuteau.

“Ay, la Cornejo solita ahí, solita con el hijo, ¿no?”, dijo Magaly con tono entre burlón y reflexivo, al observar las imágenes difundidas por la exconductora. Para la periodista, la ausencia no pasó desapercibida y, lejos de ser un detalle menor, se convirtió en el centro de su análisis. En una fecha donde la mayoría de figuras públicas opta por mostrar a la familia completa, la imagen de Silvia Cornejo posando sola despertó más preguntas que certezas.

Magaly reparó incluso en el detalle del vestuario. “Ella posando de verde, de verde esperanza”, comentó, interpretando el color como un símbolo cargado de significado. Según la conductora, esa elección no sería casual, sino una manifestación inconsciente del estado emocional de Silvia. “Es la esperanza que ella tendrá, seguramente, y alberga en su corazón”, añadió, sugiriendo que la exreina de belleza aún mantiene viva la ilusión de consolidar su matrimonio.

Silvia Cornejo, Tomate Barraza e Ivana Yturbe: así celebran la Navidad los faranduleros peruanos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Silvia Cornejo viste de color verde en vísperas de Navidad

La reflexión continuó con una lectura directa de los deseos que, según Magaly, Cornejo podría estar guardando en silencio. “De que el Jean Paul Gabuteau alguna vez se quede solo con ella y solo la prefiera a ella y no lo ampayemos nunca más”, expresó, aludiendo a los reiterados episodios de polémica que han marcado la relación y que han expuesto al esposo de Silvia en situaciones comprometedoras con su expareja.

Lejos de cerrar el comentario con dureza, Magaly dejó escapar un suspiro cargado de sarcasmo y, a la vez, de cierta indulgencia. “No hay que perder las esperanzas, Silvia Cornejo”, dijo, en un tono que mezcló ironía con resignación. Para la conductora, la historia de la exconductora parece estar marcada por la paciencia, el perdón constante y la fe en que las cosas, eventualmente, puedan cambiar.

Magaly Medina cuestiona a Christian Domínguez tras foto navideña con Karla Tarazona. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El análisis no se limitó a la imagen actual. Magaly recordó los antecedentes que rodean a Silvia Cornejo y su vínculo con la televisión. “A principios del año 2018, Latina, ¿no?”, empezó a rememorar, trayendo al presente una etapa clave en la carrera mediática de la exconductora, cuando su vida personal y profesional estuvo bajo el foco público. Aunque no profundizó en detalles específicos, el comentario sirvió para contextualizar que esta no es la primera vez que Cornejo enfrenta momentos de exposición y cuestionamientos.

El enfoque de Magaly, como suele ocurrir, no se quedó únicamente en la crítica farandulera. Detrás del sarcasmo, la periodista dejó entrever una lectura más humana: la de una mujer que, pese a los escándalos y decepciones, sigue apostando por su familia. La imagen de Silvia Cornejo con su hijo, sin pareja, fue interpretada como una postal que habla tanto de ausencia como de resistencia emocional.

Silvia Cornejo, Tomate Barraza e Ivana Yturbe: así celebran la Navidad los faranduleros peruanos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme