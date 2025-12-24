Perú

Magaly Medina se burla de la Navidad de Silvia Cornejo: “De verde esperanza y que Gabuteau se quede solo con ella”

La periodista destacó el simbolismo del vestido verde y remarcó la ausencia del esposo en una fecha familiar clave, mientras que la exmodelo apareció posando únicamente junto a su hijo en todas las imágenes

Guardar
La ‘Urraca’ afirmó que el cantante no ha sido fiel a la imagen que intenta proyectar como pareja y padre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En plena víspera navideña, Magaly Medina volvió a poner el ojo crítico, estuvo dirigido a la exmodelo y conductora Silvia Cornejo, quien apareció sola en su sesión de fotos, acompañada únicamente por su hijo, sin rastro alguno de su esposo Jean Paul Gabuteau.

Ay, la Cornejo solita ahí, solita con el hijo, ¿no?”, dijo Magaly con tono entre burlón y reflexivo, al observar las imágenes difundidas por la exconductora. Para la periodista, la ausencia no pasó desapercibida y, lejos de ser un detalle menor, se convirtió en el centro de su análisis. En una fecha donde la mayoría de figuras públicas opta por mostrar a la familia completa, la imagen de Silvia Cornejo posando sola despertó más preguntas que certezas.

Magaly reparó incluso en el detalle del vestuario. “Ella posando de verde, de verde esperanza”, comentó, interpretando el color como un símbolo cargado de significado. Según la conductora, esa elección no sería casual, sino una manifestación inconsciente del estado emocional de Silvia. “Es la esperanza que ella tendrá, seguramente, y alberga en su corazón”, añadió, sugiriendo que la exreina de belleza aún mantiene viva la ilusión de consolidar su matrimonio.

Silvia Cornejo, Tomate Barraza e
Silvia Cornejo, Tomate Barraza e Ivana Yturbe: así celebran la Navidad los faranduleros peruanos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Silvia Cornejo viste de color verde en vísperas de Navidad

La reflexión continuó con una lectura directa de los deseos que, según Magaly, Cornejo podría estar guardando en silencio. “De que el Jean Paul Gabuteau alguna vez se quede solo con ella y solo la prefiera a ella y no lo ampayemos nunca más”, expresó, aludiendo a los reiterados episodios de polémica que han marcado la relación y que han expuesto al esposo de Silvia en situaciones comprometedoras con su expareja.

Lejos de cerrar el comentario con dureza, Magaly dejó escapar un suspiro cargado de sarcasmo y, a la vez, de cierta indulgencia. “No hay que perder las esperanzas, Silvia Cornejo”, dijo, en un tono que mezcló ironía con resignación. Para la conductora, la historia de la exconductora parece estar marcada por la paciencia, el perdón constante y la fe en que las cosas, eventualmente, puedan cambiar.

Magaly Medina cuestiona a Christian
Magaly Medina cuestiona a Christian Domínguez tras foto navideña con Karla Tarazona. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El análisis no se limitó a la imagen actual. Magaly recordó los antecedentes que rodean a Silvia Cornejo y su vínculo con la televisión. “A principios del año 2018, Latina, ¿no?”, empezó a rememorar, trayendo al presente una etapa clave en la carrera mediática de la exconductora, cuando su vida personal y profesional estuvo bajo el foco público. Aunque no profundizó en detalles específicos, el comentario sirvió para contextualizar que esta no es la primera vez que Cornejo enfrenta momentos de exposición y cuestionamientos.

El enfoque de Magaly, como suele ocurrir, no se quedó únicamente en la crítica farandulera. Detrás del sarcasmo, la periodista dejó entrever una lectura más humana: la de una mujer que, pese a los escándalos y decepciones, sigue apostando por su familia. La imagen de Silvia Cornejo con su hijo, sin pareja, fue interpretada como una postal que habla tanto de ausencia como de resistencia emocional.

Silvia Cornejo, Tomate Barraza e
Silvia Cornejo, Tomate Barraza e Ivana Yturbe: así celebran la Navidad los faranduleros peruanos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV La FirmeNavidadSilvia CornejoJean Paul Gabuteauperu-entretenimiento

Más Noticias

Nintendo gana otro caso en Perú: logra que multen a negocio peruano con más de S/ 202 mil por comercializar peluches de Pokémon ilegales

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi encontró que una importadora peruana trajo al país, de manera irregular, 2.670 muñecos de Meowth, Snorlax y Charizard

Nintendo gana otro caso en

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

La conductora cuestionó la estabilidad de la pareja tras su foto navideña y expresó su preocupación por el bienestar de los niños

Magaly Medina pone en duda

Silvia Cornejo, Ivana Yturbe, Mario Hart y más: cómo vivirán la Navidad, las figuras del espectáculo

Reconciliaciones inesperadas, viajes y ausencias evidentes marcaron la víspera de la Noche Buena de los faranduleros

Silvia Cornejo, Ivana Yturbe, Mario

JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Esta es una fecha clave dentro del calendario electoral que ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE

JNE cierra hoy el registro

Qué se celebra el 24 de diciembre en el Perú: una jornada de memoria, poder y tradiciones persistentes

La jornada cuenta con hechos significativos del pasado nacional y manifestaciones culturales que expresan el legado y la cohesión de la sociedad peruana

Qué se celebra el 24
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE cierra hoy el registro

JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pone en duda

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

Silvia Cornejo, Ivana Yturbe, Mario Hart y más: cómo vivirán la Navidad, las figuras del espectáculo

Micheille Soifer arremete contra Christian Cueva por exponer a Pamela Franco tras amenazas en Trujillo

Camila Domínguez conmueve con mensaje a su madre tras graduarse y omitir a Christian Domínguez: “Nunca me abandonaste”

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

DEPORTES

Cienciano vs Melgar y Alianza

Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”