Ciro Castillo rechaza desde la clandestinidad vínculo con ataque a periodista: “Nunca he promovido ni realizado actos de violencia”

Desde la clandestinidad, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, rechazó tajantemente cualquier vinculación con el atentado contra el periodista Anthony Rumiche, ocurrido poco después de la publicación de investigaciones periodísticas sobre presunta corrupción y cuestionamientos a su gestión. A través de un pronunciamiento público, enfatizó que nunca ha promovido la violencia ni actos de intimidación contra la prensa, y exigió una investigación transparente e inmediata que sancione a los verdaderos responsables del ataque.

El atentado contra Anthony Rumiche, quien se desempeña en Prensa Callao TV y colabora con medios nacionales, alarmó a la opinión pública tras un ataque a balazos contra su vehículo estacionado frente a su vivienda. Rumiche había publicado reportajes en los que revelaba supuestas irregularidades y contrataciones vinculadas al entorno de Castillo. La gravedad del hecho, captado por cámaras de seguridad, encendió el alerta sobre la situación de los periodistas en la región.

Ciro Castillo permanece prófugo tras una amplia operación policial y fiscal relacionada con el caso “Los Socios del Callao”, que investiga supuestos delitos de corrupción vinculados al direccionamiento de contratos públicos durante su gestión. Las autoridades continúan con la búsqueda activa, mientras la defensa del funcionario alega falta de notificación formal y denuncia arbitrariedad en el proceso judicial.

“Nunca he promovido ni realizado actos de violencia”

En su pronunciamiento, Ciro Castillo condenó enérgicamente el atentado perpetrado contra Anthony Rumiche, calificando el ataque como un acto cobarde que debe ser plenamente esclarecido. “Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincularme con este tipo de actos delictivos. Nunca he promovido ni realizado actos de violencia, intimidación o amedrentamiento, y mi trayectoria pública se ha caracterizado siempre por el respeto a la ley, la democracia y las libertades fundamentales”, expresó el gobernador en su comunicado.

El funcionario exigió formalmente a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, enfatizando que los autores deben recibir todo el peso de la ley. Sostuvo que durante su gestión, pese a la diversidad de investigaciones periodísticas, jamás ejerció represalia alguna contra la prensa.

“Todo el Callao sabe que, en lo que va de mi gestión, hemos recibido una serie de investigaciones periodísticas de medios regionales y nacionales, y jamás hemos puesto ninguna traba ni tomado represalias contra los medios de prensa ni mucho menos contra los periodistas”, señaló.

Castillo resaltó, además, el apoyo que su administración dio a la Policía Nacional del Perú mediante la dotación de recursos logísticos para fortalecer la seguridad en el Callao. Pidió que la violencia e intimidación no se impongan sobre la tranquilidad de los ciudadanos y reafirmó su solidaridad pública con Rumiche y su familia.

Ataque armado periodista tras publicar sobre Ciro Castillo

El ataque contra Anthony Rumiche se produjo la noche del atentado, cuando un sicario disparó más de veinte veces contra su vehículo en la puerta de su domicilio. El hecho ocurrió horas después de que el periodista difundiera investigaciones sobre presunta corrupción y contrataciones irregulares en el Gobierno Regional del Callao.

Rumiche relató que minutos antes del atentado observó a dos sujetos en motocicleta merodeando la zona y que el ataque fue captado por cámaras de seguridad, mientras el responsable grabó la agresión con un teléfono móvil. “Estos delincuentes han venido paseando el lugar media hora antes, aguardando que la zona estuviese libre de efectivos policiales para ejecutar su acto”, reveló el comunicador. El periodista atribuyó el atentado a su labor investigativa, manifestando sospechas directas sobre posibles vínculos del Gobierno Regional con el ataque.

La investigación está en manos del Departamento de Investigación Criminal del Callao, mientras Rumiche solicitó garantías personales y utiliza chaleco antibalas debido al riesgo para su integridad. Las amenazas y agresiones contra la prensa no constituyen un episodio aislado en la región: otros reporteros de medios como Cuarto Poder y América Noticias también han sido víctimas de intimidación tras cubrir temas relacionados con el entorno de Ciro Castillo y su familia.

Castillo evade a las autoridades y defiende su inocencia

El gobernador regional Ciro Castillo permanece en situación de prófugo tras el megaoperativo realizado por la Fiscalía y la Policía, que incluyó 27 allanamientos simultáneos y la detención preliminar de siete funcionarios y proveedores relacionados al caso “Los Socios del Callao”. Las autoridades investigan una presunta estructura criminal dedicada al direccionamiento irregular de contratos públicos y un perjuicio económico superior al millón y medio de soles.

Castillo no fue ubicado durante las diligencias y su paradero sigue sin conocerse. La defensa legal, encabezada por Humberto Abanto, objeta la validez de las medidas judiciales, alegando falta de notificación formal de la investigación y cuestionando la fundamentación de la orden de detención. Abanto sostiene que Castillo nunca fue citado para prestar descargos ni acceder a la carpeta fiscal, situación que lo habría dejado en indefensión.

En un audio difundido por Canal N, Castillo relató que la orden de restricción le fue notificada cuando se encontraba hospitalizado, sin conocimiento previo de los cargos. El gobernador reiteró su inocencia y atribuyó la situación a decisiones arbitrarias, enfatizando que las acusaciones no tendrían fundamento ni pruebas concretas según su versión. Mientras las diligencias continúan y se mantienen las alertas migratorias, el caso sigue sumando atención en la opinión pública regional y nacional.