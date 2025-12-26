Perú

Ministerio de Salud reforzará la vacunación contra la tos ferina tras la muerte de 52 niños

Los estudios confirmaron que los menores fallecidos no habían sido vacunados contra la enfermedad, según el titular del Minsa

Guardar
El ministro de Salud, Luis Quiroz, explicó que las muertes no se limitan a una sola región, sino que han ocurrido en diferentes partes del país, como Cusco, Lima y varias localidades de Loreto (Créditos: Latina)

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el fortalecimiento de la campaña de inmunización contra la tos ferina en todo el país, tras la confirmación de 52 muertes infantiles a causa de esta enfermedad en lo que va del año. La prioridad es intensificar las acciones preventivas para evitar más fallecimientos y cerrar las brechas de protección en la infancia.

Luis Quiroz, titular del sector, subrayó que los casos fatales no están limitados a una sola región, sino que afectan a distintas zonas, como Cusco, Lima y varias localidades de Loreto.

El análisis de las autoridades sanitarias reveló que los menores afectados no contaban con la vacuna correspondiente, una situación especialmente crítica en comunidades de Loreto, donde persisten barreras socioculturales que dificultan la aceptación de las dosis.

En respuesta, el Minsa ha desplegado equipos sanitarios y ha multiplicado las jornadas de inmunización, lo que permitió alcanzar el 80 % de cobertura en menores de cinco años en Loreto. La meta es ampliar la protección en todo el territorio nacional y reducir el riesgo de nuevos brotes, con especial atención en áreas rurales y poblaciones vulnerables.

El despliegue de brigadas sanitarias
El despliegue de brigadas sanitarias y el fortalecimiento de las campañas de vacunación han permitido alcanzar una cobertura del 80 % en menores de cinco años en Loreto - Créditos: Freepik.

El ministro enfatizó que la falta de acceso y la resistencia a la vacunación siguen siendo desafíos fundamentales para la salud pública. Por ese motivo, reiteró el llamado a padres y cuidadores para que acudan a los puntos de inmunización, ya que la desinformación y el rechazo a las vacunas exponen a los niños a enfermedades prevenibles.

En otro frente, el Minsa se pronunció sobre la alerta sanitaria por la insulina Wosulín N, retirada del mercado por DigiMed. Luis Quiroz aseguró que el producto no será administrado a pacientes y que el suministro está garantizado con otras marcas, descartando inconvenientes en el abastecimiento de este medicamento fundamental.

El refuerzo de la vacunación
El refuerzo de la vacunación busca evitar nuevas muertes por enfermedades prevenibles, en un contexto donde el acceso y la aceptación de las vacunas siguen siendo retos en distintas regiones del país - Créditos: Freepik.

En relación a las enfermedades respiratorias, el Minsa confirmó la detección de seis casos de la variante H3N2 K de influenza y gestionó la adquisición de nuevas vacunas contra esta cepa para el próximo año. Sin embargo, la prioridad inmediata es frenar el avance de la tos ferina y proteger la vida de los menores mediante la vacunación.

Como medida preventiva, el Ministerio de Salud declaró en alerta amarilla a hospitales y centros de atención hasta el 5 de enero, anticipando un posible incremento de consultas por infecciones respiratorias durante las celebraciones de fin de año. El fortalecimiento de la inmunización y la vigilancia epidemiológica serán determinantes para reducir el impacto de las enfermedades transmisibles en la población.

Por otra parte, según Andina, el titular de Salud indicó que ya se ha identificado a los menores que aún no reciben la vacuna y pidió el respaldo de las autoridades comunales en las acciones de sensibilización dirigidas a las familias. Además, enfatizó que los apus son responsables de designar al facilitador comunitario, figura clave para completar las labores de prevención y frenar la aparición de nuevos casos de tos ferina.

Por otro lado, el ministro detalló que una eventual declaratoria de emergencia sanitaria requiere una justificación técnica elaborada por el Gobierno Regional de Loreto, que debe presentar la solicitud al Ministerio de Salud para su evaluación.

