PNP y Fuerzas Armadas destruyen más de S/1 millón en logística del narcotráfico en la Amazonía

Destruyen logística del narcotráfico por más de S/. 1 millón en la Amazonía peruana.

El reciente operativo denominado “Lanza de Hierro” ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la Amazonía ha tenido como resultado la destrucción de infraestructura clave vinculada al narcotráfico.

Según informes del Ministerio de Defensa (Mindef), la operación contó con la coordinación del Comando Operacional de la Amazonía y atacó frentes logísticos, generando pérdidas superiores a S/ 1’100.000 para las organizaciones criminales.

Las fuerzas de seguridad intervinieron múltiples laboratorios clandestinos, campamentos y embarcaciones empleados en el transporte y procesamiento de sustancias ilícitas.

Así mismo, fue posible afectar más de 100 hectáreas de cultivos ilegales y desarticular rutas utilizadas por redes criminales para movilizar drogas dentro y fuera del país.

Como resultado directo del operativo, se incautaron 20 toneladas de detritus de hoja de coca y grandes cantidades de químicos fiscalizados asociados con la producción de clorhidrato de cocaína.

“El sector Defensa demuestra su compromiso de actuar con firmeza y determinación frente a las organizaciones criminales que amenazan la paz en la Amazonía”, indicó el Ministerio de Defensa.

Durante el despliegue también se produjo la detención de un presunto integrante de la red criminal, cuyo proceso judicial será seguido de cerca por las autoridades.

Un operativo policial terminó con la desarticulación de una banda criminal dedicada a la producción de cocaína en la selva peruana. (Ministerio del Interior)

Estrategia sostenida y mensaje del gobierno

La lucha contra el narcotráfico en el territorio amazónico involucra acciones sostenidas que buscan debilitar la capacidad operativa de las mafias, fortaleciendo a la vez el control territorial en zonas fronterizas.

En palabras de voceros gubernamentales, la cooperación entre la PNP y las Fuerzas Armadas continuará mediante iniciativas similares, impidiendo el reagrupamiento de las redes y desarrollando tácticas adaptativas según la evolución criminal.

En el marco del operativo, el presidente José Jerí visitó la base militar del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), escenario relevante en la estrategia nacional contra el crimen.

En su alocución ante soldados y oficiales, el mandatario subrayó que su gobierno declaró la “guerra interna” al narcotráfico y al crimen organizado.

“Como en toda guerra, el enemigo cambia de estrategia, usa nuevas artimañas y pretende poner en jaque al sistema. Y no lo vamos a permitir. Todo tipo de acción que el enemigo planee y ejecute, vamos a reaccionar inmediatamente, con la contundencia del caso”, afirmó Jerí.

El presidente advirtió que la respuesta estatal será inmediata ante cualquier amenaza. Al mismo tiempo, el premier Ernesto Álvarez resaltó el compromiso y sacrificio de militares, policías y sus familias, destacando el papel esencial de las fuerzas estatales en el resguardo de la seguridad nacional: “Honor para todos aquellos que hacen de la defensa de la patria un principio”, subrayó durante el acto oficial.

Los resultados de “Lanza de Hierro” reflejan la puesta en marcha de una ofensiva que apunta a desarticular la cadena logística del narcotráfico.

Autoridades del Ministerio de Defensa confirmaron que los operativos se sostendrán en el tiempo, bajo vigilancia permanente del territorio y con un enfoque en la protección de fronteras. Las fuerzas de seguridad continúan identificando nuevos puntos para intervenir y esperan ampliar las acciones con inteligencia compartida y operativos interinstitucionales.