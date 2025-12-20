Submarinos ‘made in Perú’: alianza con Corea del Sur reconfigura el poder naval en la región

El contrato entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries permitirá la coproducción naval con transferencia de tecnología y participación de la industria nacional | Foto presidencial

El Perú ha consolidado un avance clave en su industria naval tras el acuerdo de codesarrollo firmado entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries, que habilita la coproducción local de submarinos. Esta alianza, que contempla una transferencia tecnológica efectiva y la integración gradual de la industria nacional en todas las etapas del programa, redefine el rol peruano dentro del panorama naval regional.

La suscripción del contrato estuvo a cargo del gerente general de SIMA Perú, contralmirante Luis Silva López, y de Park Yongyeol, vicepresidente ejecutivo de Hyundai Heavy Industries, sellando una colaboración que posiciona al país como actor central en la expansión de capacidades militares marítimas en Sudamérica.

Durante el acto protocolar estuvieron presentes el presidente de la República, José Jerí Oré; el embajador de la República de Corea del Sur en Perú, Choi Jong-uk; el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; así como altos funcionarios civiles, militares y representantes del sector industrial.

El convenio refuerza la transformación institucional de SIMA Perú, que evoluciona de ejecutar proyectos a desempeñarse como codesarrollador tecnológico. Este cambio permite a la entidad no solo adquirir conocimiento especializado, sino también cultivar talento local e incrementar la autonomía tecnológica nacional.

El contrato entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries permitirá la coproducción naval con transferencia de tecnología y participación de la industria nacional | Foto presidencial

La construcción compartida de submarinos en suelo peruano aportará al fortalecimiento de la soberanía marina y blindará la seguridad nacional, al tiempo que estimulará un ecosistema industrial avanzado que agrupa a ingenieros, técnicos, universidades y proveedores peruanos, integrados en un clúster naval de alto impacto económico y tecnológico.

La alianza formalizada continúa la ruta iniciada con documentos marco previos, como el Memorándum de Entendimiento firmado durante la Cumbre APEC en noviembre de 2024 y el Memorándum de Acuerdo suscrito en abril de 2025, donde se sentaron las bases para potenciar las capacidades sumergibles y la construcción conjunta en el sector naval.

La formalización de este acuerdo abre una nueva era para la industria naval del país y se exhibe como un modelo de cooperación internacional sustentado en la confianza, la transmisión tangible de tecnología y una estrategia de desarrollo común.

Capacidad de Corea del Sur en la construcción de submarinos

El país asiático se posiciona como referente internacional a través de empresas como Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean. Corea del Sur ha producido y exportado submarinos avanzados, adaptando sus diseños tanto para su armada como para clientes extranjeros como Indonesia. Su prestigio se refuerza con la reciente entrega del submarino Alugoro, el primero completamente ensamblado fuera de Corea y desarrollado para la marina indonesia.

Entre sus logros más recientes destaca el desarrollo de la clase KSS-III Batch-II: en octubre de 2025 botó el primer submarino de esta generación, equipado con baterías de iones de litio, sistemas de lanzamiento vertical para misiles balísticos y tecnología de combate y sonar de última generación.

Hyunday, la compañía de Corea del Sur, diseñará un submarino basado en el modelo HDS-1500 para la Marina de Guerra del Perú | Foto: Hyunday

El HDS-1500 representa el siguiente paso en la cooperación tecnológica entre Corea del Sur y el Perú. Concebido para operar con una tripulación reducida, este submarino de 1.500 toneladas incorpora tecnologías de vanguardia como sistemas de propulsión independientes del aire (AIP) o baterías de iones de litio, además de timón en forma de “X” y mástiles integrados. El modelo ha sido diseñado no solo para adaptarse a las necesidades específicas de la Marina de Guerra del Perú, sino también para sentar las bases de una industria naval local más autónoma, avanzada y competitiva en la región.