Perú

Submarinos ‘made in Perú’: alianza con Corea del Sur reconfigura el poder naval en la región

El convenio firmado entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries posiciona al Perú como actor clave en la expansión de capacidades marítimas militares en Sudamérica

Guardar
El contrato entre SIMA Perú
El contrato entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries permitirá la coproducción naval con transferencia de tecnología y participación de la industria nacional | Foto presidencial

El Perú ha consolidado un avance clave en su industria naval tras el acuerdo de codesarrollo firmado entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries, que habilita la coproducción local de submarinos. Esta alianza, que contempla una transferencia tecnológica efectiva y la integración gradual de la industria nacional en todas las etapas del programa, redefine el rol peruano dentro del panorama naval regional.

La suscripción del contrato estuvo a cargo del gerente general de SIMA Perú, contralmirante Luis Silva López, y de Park Yongyeol, vicepresidente ejecutivo de Hyundai Heavy Industries, sellando una colaboración que posiciona al país como actor central en la expansión de capacidades militares marítimas en Sudamérica.

Durante el acto protocolar estuvieron presentes el presidente de la República, José Jerí Oré; el embajador de la República de Corea del Sur en Perú, Choi Jong-uk; el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; así como altos funcionarios civiles, militares y representantes del sector industrial.

El convenio refuerza la transformación institucional de SIMA Perú, que evoluciona de ejecutar proyectos a desempeñarse como codesarrollador tecnológico. Este cambio permite a la entidad no solo adquirir conocimiento especializado, sino también cultivar talento local e incrementar la autonomía tecnológica nacional.

El contrato entre SIMA Perú
El contrato entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries permitirá la coproducción naval con transferencia de tecnología y participación de la industria nacional | Foto presidencial

La construcción compartida de submarinos en suelo peruano aportará al fortalecimiento de la soberanía marina y blindará la seguridad nacional, al tiempo que estimulará un ecosistema industrial avanzado que agrupa a ingenieros, técnicos, universidades y proveedores peruanos, integrados en un clúster naval de alto impacto económico y tecnológico.

La alianza formalizada continúa la ruta iniciada con documentos marco previos, como el Memorándum de Entendimiento firmado durante la Cumbre APEC en noviembre de 2024 y el Memorándum de Acuerdo suscrito en abril de 2025, donde se sentaron las bases para potenciar las capacidades sumergibles y la construcción conjunta en el sector naval.

La formalización de este acuerdo abre una nueva era para la industria naval del país y se exhibe como un modelo de cooperación internacional sustentado en la confianza, la transmisión tangible de tecnología y una estrategia de desarrollo común.

Capacidad de Corea del Sur en la construcción de submarinos

El país asiático se posiciona como referente internacional a través de empresas como Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean. Corea del Sur ha producido y exportado submarinos avanzados, adaptando sus diseños tanto para su armada como para clientes extranjeros como Indonesia. Su prestigio se refuerza con la reciente entrega del submarino Alugoro, el primero completamente ensamblado fuera de Corea y desarrollado para la marina indonesia.

Entre sus logros más recientes destaca el desarrollo de la clase KSS-III Batch-II: en octubre de 2025 botó el primer submarino de esta generación, equipado con baterías de iones de litio, sistemas de lanzamiento vertical para misiles balísticos y tecnología de combate y sonar de última generación.

Hyunday, la compañía de Corea
Hyunday, la compañía de Corea del Sur, diseñará un submarino basado en el modelo HDS-1500 para la Marina de Guerra del Perú | Foto: Hyunday

El HDS-1500 representa el siguiente paso en la cooperación tecnológica entre Corea del Sur y el Perú. Concebido para operar con una tripulación reducida, este submarino de 1.500 toneladas incorpora tecnologías de vanguardia como sistemas de propulsión independientes del aire (AIP) o baterías de iones de litio, además de timón en forma de “X” y mástiles integrados. El modelo ha sido diseñado no solo para adaptarse a las necesidades específicas de la Marina de Guerra del Perú, sino también para sentar las bases de una industria naval local más autónoma, avanzada y competitiva en la región.

Temas Relacionados

acuerdosCorea del Sursubmarinos made in PerúMarina de Guerra del PerúHyundai Heavy Industriesperu-noticias

Más Noticias

BCRP ya va comprando US$1.240 millones con intervención en el tipo de cambio

El presidente del BCRP, Julio Velarde, reconoció que la entidad está interviniendo con fuerza en el tipo de cambio para que el sol no se aprecia tan rápido

BCRP ya va comprando US$1.240

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada estará cargada de encuentros imperdibles: Real Madrid está obligado a ganarle a Sevilla, Machester City hará lo suyo con West Ham, Regatas Lima y San Martín tendrán acción en la Liga Peruana de Voley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

‘Yo Soy’ 2025 segunda temporada: ¿Cuándo es la gran final y cómo votar por tu imitador favorito?

La segunda temporada del programa de imitadores llega a su etapa final con una gala en vivo, donde el público tiene el poder absoluto para elegir al nuevo campeón

‘Yo Soy’ 2025 segunda temporada:

“No es un paraíso”: Más de 200 gatitos esperan una familia tras ser abandonados en el parque Kennedy de Miraflores

Las tasas de abandono superan ampliamente a las de adopción en el distrito, lo que ha vuelto una situación de cuidado insostenible para los rescatistas

“No es un paraíso”: Más

ATU habilita nuevos paraderos turísticos en puntos emblemáticos del Callao: conoce cuáles son

Los nuevos puntos cuentan con señalización horizontal y vertical. Así, asegura una identificación clara y cumplimiento de normativas para el transporte turístico seguro y ordenado

ATU habilita nuevos paraderos turísticos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular pide la inscripción

Fuerza Popular pide la inscripción de su plancha presidencial liderada por Keiko Fujimori

Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: atentado quedó registrado en cámaras de seguridad

Ministerio Público analiza crear nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima Norte

Tren Lima - Chosica: Rafael López Aliaga defiende el proyecto y descarta demandar a sus críticos

ENTRETENIMIENTO

Balean a Miguel Ignacio, boda

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Gino Tassara, periodista y conductor de ‘Entrometidos’, habló de su proceso para vencer el cáncer

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 20

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Carlos Zambrano filtró si Luis Advíncula fichará por Alianza Lima o Sporting Cristal en 2026: “Lo veo más cerca de La Victoria”

Erick Noriega reveló que Hernán Barcos fue vital en fichaje a Gremio y lamentó su salida de Alianza Lima: “Fue triste porque es ídolo”

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box