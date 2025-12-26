Metropolitano: mujer cae a la vía exclusiva y es atropellada por bus a la altura del Puente Ejército

Atropello en el Metropolitano: bus impacta a una persona tras caída a la vía exclusiva cerca de Caquetá| Andina

A la altura del puente del Ejército, en Lima, una persona no identificada cayó a la vía exclusiva del Metropolitano y fue impactada por un bus del servicio, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El incidente obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos por la entidad.

De acuerdo con la ATU, una vez ocurrido el accidente se notificó de inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para atender la situación. Las autoridades aún no han revelado la identidad de la persona involucrada ni han precisado su estado de salud.

Mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas del incidente, se implementó medidas operativas temporales para mantener el flujo del sistema de transporte.

“Los buses del Metropolitano están circulando por la vía mixta en sentido sur a norte para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios", indicó la entidad en un comunicado oficial.

El tránsito en la zona permanece restringido y las autoridades recomendaron a los pasajeros seguir las indicaciones del personal autorizado.

Otro accidente en vísperas de la Navidad

El 23 de diciembre, un conductor del Metropolitano falleció dentro de su unidad tras sufrir una descompensación mientras circulaba por la avenida Escuela Militar, en Chorrillos. El bus impactó contra un poste cerca de la estación Escuela Militar, lo que generó la rápida intervención de bomberos y de la Policía Nacional, luego de que el Centro de Control Operacional emitiera una alerta. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao identificó al conductor como Roel Agustín Bastidas.

Las primeras hipótesis apuntaron a que el fallecimiento se debió a un paro cardiaco, aunque las causas exactas quedaron sujetas a investigación. Entre los pasajeros viajaba un médico, quien intentó auxiliar al conductor, pero se confirmó su muerte pocos segundos después. Las autoridades informaron que no se registraron heridos entre los pasajeros ni se produjeron daños a terceros, y que el servicio del Metropolitano no experimentó interrupciones mayores.

La ATU expresó sus condolencias a la familia del conductor y comunicó que se mantuvo en coordinación con el concesionario del servicio para esclarecer todos los detalles del caso.

Canales de emergencia

Puedes comunicarte de manera gratuita por los medios oficiales ante cualquier denuncia o accidente.

Policía Nacional del Perú (PNP): La línea 105 conecta de manera directa con la Policía Nacional del Perú y permite reportar situaciones de inseguridad ciudadana, robos, accidentes de tránsito y otros hechos que requieren la intervención de las fuerzas del orden. El servicio opera las 24 horas y atiende emergencias en todo el país.

Bomberos: El número 116 corresponde al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. A través de esta línea se pueden reportar incendios, accidentes vehiculares, rescates y otras situaciones que demandan la atención de personal especializado en emergencias.

Servicio de Atención Móvil de Urgencia: La línea 106 es gestionada por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y brinda asistencia médica prehospitalaria.