Perú

Muerte en el Metropolitano: conductor fallece tras una descompensación mientras conducía bus en Chorrillos

Según el comunicado oficial de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la víctima fue identificada como Roel Agustín Bastidas, quien al sufrir una descompensación chocó contra un poste cerca de la estación Escuela Militar

Guardar
Metropolitano: conductor fallece durante su turno y unidad impacta poste en Chorrillos |DIfusión Facebook

Durante la mañana del martes 23 de diciembre de 2025, un conductor del Metropolitano fue hallado sin vida dentro de un bus en la avenida Escuela Militar del distrito de Chorrillos. El hecho provocó la rápida movilización de los servicios de emergencia, luego de que el Centro de Control Operacional (CECOP) emitiera una alerta que activó los protocolos de atención y el despliegue de bomberos y efectivos de la Policía Nacional.

Según el comunicado oficial de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la víctima fue identificada como Roel Agustín Bastidas, quien habría sufrido una descompensación de salud al volante, situación que llevó al bus a impactar contra un poste cerca de la estación Escuela Militar. La ATU expresó sus condolencias a los familiares y amigos del conductor, al tiempo que informó que el personal de la entidad y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudió de inmediato para prestar auxilio.

Fallece conductor del Metropolitano dentro
Fallece conductor del Metropolitano dentro del bus tras una descompensación en la avenida Escuela Militar en Chorrillos| Difusión

No hay reportes de heridos

De acuerdo con los reportes iniciales, la principal hipótesis apunta a un paro cardiaco como posible causa del fallecimiento. No se registraron pasajeros heridos durante el incidente, según precisó la autoridad de transporte.

Las causas exactas del deceso permanecen en investigación, y la ATU señaló que mantiene coordinación con el concesionario del servicio para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso.

El accidente no produjo daños a terceros ni interrupciones mayores en el servicio, según lo constatado por los equipos de emergencia presentes en el lugar.

Muere conductor de bus del
Muere conductor de bus del Metropolitano en la avenida Escuela Militar| ATU

Renovación de buses

El Metropolitano experimentará una mejora significativa en su servicio tras la aprobación de un préstamo del Banco Mundial, gestionado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Este financiamiento permitirá renovar y ampliar la flota del sistema con la incorporación de 60 nuevos buses, lo que responde al deterioro de las unidades actuales y al incremento en la demanda de usuarios.

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló que la modernización tiene como objetivo optimizar la calidad del transporte público, disminuir la congestión y reducir los tiempos de espera en las estaciones. Además, se contemplan mejoras en la infraestructura y la implementación de tecnología para agilizar la operación. Hernández aseguró que, a pesar de estas inversiones, las tarifas para los usuarios no sufrirán modificaciones.

Canales de emergencia

Puedes comunicarte a los siguientes canales de manera gratuita.

  • Línea de emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú: para reportar accidentes de tránsito o situaciones de emergencia.
  • Central de emergencias de los Bomberos 116: para solicitar auxilio en caso de accidentes con heridos, incendios o situaciones de rescate.
  • Personal en estaciones del Metropolitano: los usuarios pueden dirigirse directamente a los supervisores o trabajadores de la estación para informar sobre accidentes o situaciones de riesgo.
  • Bomberos Voluntarios del Perú: Línea gratuita de emergencias: 116 Atiende incendios, accidentes de tránsito, rescates y situaciones que requieran primeros auxilios.
  • Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): Línea gratuita de emergencias: 106 Atiende emergencias médicas, brinda asistencia prehospitalaria y traslados de urgencia.

Temas Relacionados

Metropolitanoperu-noticiasATUChorrillos

Más Noticias

Luis Ramos reveló que eligió fichar por Alianza Lima pese a ofertas del extranjero, y recibió valioso consejo de Waldir Sáenz

El ‘Tanque’ habló de su experiencia en América de Cali y del motivo que lo llevó a aceptar la oferta del club ‘blanquiazul’. ‘Wally’ aprovechó para aconsejarlo

Luis Ramos reveló que eligió

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se viene una jornada de infarto: las ‘blanquiazules’ vivirán una final adelantada contra las ‘santas’, mientras que la ‘U’ se medirá con Regatas Lima. Entérate los detalles para adquirir los boletos

Entradas Alianza Lima vs San

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ no solo se verían afectadas en lo deportivo, sino también en lo económico después de su duelo con las ‘cremas’ en la fecha 9

La nueva sanción contra Alianza

Diego Rebagliati fue anunciado como ‘fichaje’ de L1 Max para el 2026: seguirá comentando la Liga 1 tras desaparición de GOLPERU

El exfutbolista se mudó al canal de la Federación Peruana de Fútbol, donde formará parte de las transmisiones y programas deportivos

Diego Rebagliati fue anunciado como

Es oficial: ¿Mañana 24 de diciembre es feriado en Perú? Conoce lo que dice la norma vigente

La única exención de asistir al trabajo será el 25 de diciembre, mientras que otras fechas como la víspera navideña requerirá la prestación regular de servicios en empresas e instituciones estatales

Es oficial: ¿Mañana 24 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente electo de Chile, José

Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reiteró que su primer viaje internacional del 2026 será a Perú

Martín Vizcarra: Las razones del PJ para archivar su proceso por colusión y frenar un segundo juicio por Lomas de Ilo

Dina Boluarte luchará por su pensión vitalicia: abogado de la expresidenta afirma que proceso puede ir al Poder Judicial

Congresistas José Cueto y Gladys Echaíz postularán al Senado por Renovación Popular

Avanza País: Declaran inadmisible la plancha presidencial de José Williams, Fernán Altuve y Adriana Tudela

ENTRETENIMIENTO

Kathy Sheen anuncia que sus

Kathy Sheen anuncia que sus gemelas salieron de UCI tras más de un mes de lucha: “Ellas le dijeron sí a la vida”

Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

Pamela Franco es extorsionada con 50 mil soles para no atacar a Christian Cueva: “Voy a meter tres granadas y dejar muertos”

Phillip Butters reemplazará a Beto Ortiz con programa de entrevistas en Panamericana este 2026

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

DEPORTES

La nueva sanción contra Alianza

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Diego Rebagliati fue anunciado como ‘fichaje’ de L1 Max para el 2026: seguirá comentando la Liga 1 tras desaparición de GOLPERU

Christian Cueva protagonizó bronca con compañero de su nuevo club, Juan Pablo II: le metió un codazo y se insultaron en pichanga

“Trabajé con jugadores de la Premier League”, la firme respuesta de Javier Rabanal sobre la gestión del plantel tricampeón de Universitario

Se reveló el contundente motivo que sentenciaría la derrota de Alianza Lima ante Universitario en Liga Peruana de Vóley 2025/2026