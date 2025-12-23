Muerte en el Metropolitano: conductor fallece tras una descompensación mientras conducía bus en Chorrillos

Metropolitano: conductor fallece durante su turno y unidad impacta poste en Chorrillos |DIfusión Facebook

Durante la mañana del martes 23 de diciembre de 2025, un conductor del Metropolitano fue hallado sin vida dentro de un bus en la avenida Escuela Militar del distrito de Chorrillos. El hecho provocó la rápida movilización de los servicios de emergencia, luego de que el Centro de Control Operacional (CECOP) emitiera una alerta que activó los protocolos de atención y el despliegue de bomberos y efectivos de la Policía Nacional.

Según el comunicado oficial de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la víctima fue identificada como Roel Agustín Bastidas, quien habría sufrido una descompensación de salud al volante, situación que llevó al bus a impactar contra un poste cerca de la estación Escuela Militar. La ATU expresó sus condolencias a los familiares y amigos del conductor, al tiempo que informó que el personal de la entidad y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudió de inmediato para prestar auxilio.

Fallece conductor del Metropolitano dentro del bus tras una descompensación en la avenida Escuela Militar en Chorrillos| Difusión

No hay reportes de heridos

De acuerdo con los reportes iniciales, la principal hipótesis apunta a un paro cardiaco como posible causa del fallecimiento. No se registraron pasajeros heridos durante el incidente, según precisó la autoridad de transporte.

Las causas exactas del deceso permanecen en investigación, y la ATU señaló que mantiene coordinación con el concesionario del servicio para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso.

El accidente no produjo daños a terceros ni interrupciones mayores en el servicio, según lo constatado por los equipos de emergencia presentes en el lugar.

Muere conductor de bus del Metropolitano en la avenida Escuela Militar| ATU

Renovación de buses

El Metropolitano experimentará una mejora significativa en su servicio tras la aprobación de un préstamo del Banco Mundial, gestionado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Este financiamiento permitirá renovar y ampliar la flota del sistema con la incorporación de 60 nuevos buses, lo que responde al deterioro de las unidades actuales y al incremento en la demanda de usuarios.

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló que la modernización tiene como objetivo optimizar la calidad del transporte público, disminuir la congestión y reducir los tiempos de espera en las estaciones. Además, se contemplan mejoras en la infraestructura y la implementación de tecnología para agilizar la operación. Hernández aseguró que, a pesar de estas inversiones, las tarifas para los usuarios no sufrirán modificaciones.

Canales de emergencia

Puedes comunicarte a los siguientes canales de manera gratuita.

Línea de emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú : para reportar accidentes de tránsito o situaciones de emergencia.

Central de emergencias de los Bomberos 116 : para solicitar auxilio en caso de accidentes con heridos, incendios o situaciones de rescate.

Personal en estaciones del Metropolitano : los usuarios pueden dirigirse directamente a los supervisores o trabajadores de la estación para informar sobre accidentes o situaciones de riesgo.

Bomberos Voluntarios del Perú : Línea gratuita de emergencias: 116 Atiende incendios, accidentes de tránsito, rescates y situaciones que requieran primeros auxilios.

Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): Línea gratuita de emergencias: 106 Atiende emergencias médicas, brinda asistencia prehospitalaria y traslados de urgencia.