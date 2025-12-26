Estaciona su auto en la puerta de su vecino para pasar Navidad con su familia y este termina prendiéndole fuego| Latina Noticias

Un hombre es acusado de incendiar el vehículo de su vecina la noche del 24 de diciembre en la zona de Flor de Amancaes, en el Rímac, provocando pánico y daños irreparables en la cuadra. El incidente ocurrió a las 22:55, cuando un auto blanco de alta gama quedó envuelto en llamas en cuestión de segundos. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el fuego consumió el vehículo y parte de la vivienda del presunto atacante.

La propietaria, una empresaria que había llegado a la zona para celebrar la Navidad con su familia, relató que su prima se percata del siniestro y reconoció a la persona como su vecino.

“Mi prima visualizó por el balcón que el chico bajó corriendo, tiró una bolsa, lo observó y, de inmediato, bajó de nuevo: ‘Se va a incendiar, se va a incendiar’”, explicó la víctima.

El vehículo, un Mercedes modelo 2025, valorizado en aproximadamente USD 55.000, no contaba con seguro y aún estaba en proceso de pago. “Recién estaba por culminar de cancelarlo. Es algo asombroso lo que está pasando. Ni siquiera es motivo de una extorsión”, señaló la dueña.

Incendia el vehículo de su vecina y desata el pánico en plena celebración navideña| Latina Noticias

El presunto responsable, Jhon Josué Gurmendi Lima, reside en la misma cuadra y su vivienda también fue afectada por el incendio. “Esa es su casa, en el segundo piso. Su propia casa, sí, es que no mide las consecuencias”, afirmó la propietaria del auto.

Vecino tiene antecedentes

Vecinos señalaron que Gurmendi Lima ya tenía antecedentes por incendios previos y que habría actuado bajo el consumo de sustancias ilícitas. “No hay ninguna diligencia, ni siquiera me toman mi declaración. Ya tiene antecedentes esta persona de que se dedica a quemar autos, vehículos y demás. Todos los ciudadanos acá están atemorizados”, advirtió la víctima.

El ataque no fue aislado. Horas después, otro residente de la zona sufrió un incendio en su vivienda alrededor de las 03:00. “Yo estaba detrás de mi cama cuando siento que la gente comienza a tirar golpes sobre esta puerta. Todo se quemó”, relató el afectado. Las llamas destruyeron toda su cocina.

Vecino incendia auto de lujo y casas en el Rímac durante la madrugada de Navidad| Latina Noticias

Las cámaras de seguridad de la cuadra documentaron ataques anteriores cometidos por el mismo hombre. Tras incendiar otra casa el 19 de diciembre, corrió a refugiarse en su vivienda.

Actualmente, el responsable permanece detenido por la policía, mientras las cenizas del auto y las viviendas afectadas son las únicas pruebas materiales del delito.

Canales de ayuda gratuita

Policía Nacional del Perú: La Línea 105 permite contactar de manera inmediata a la Policía Nacional en caso de emergencias, robos, incendios, o cualquier delito en curso.

Línea 100: La Línea 100 ofrece orientación, apoyo psicológico y asesoría legal a personas afectadas por violencia familiar, amenazas o situaciones de riesgo.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde ante emergencias relacionadas con incendios, explosiones, fugas de gas y rescates. Para solicitar su intervención, se puede llamar gratuitamente al 116.

El Ministerio Público recibe denuncias de delitos y orienta gratuitamente a las víctimas sobre los procedimientos legales a seguir.