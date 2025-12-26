Geresa Loreto confirma 53 niños falleciso por tos ferina: dificultades logísticas retrasan vacunación

Geresa Loreto reporta 53 niños fallecidos por tos ferina en la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Geresa Loreto)

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto confirmó el fallecimiento de 53 niños menores de cinco años por tos ferina hasta la Semana Epidemiológica 51, de acuerdo con información oficial difundida por el sector Salud. La región amazónica se ha convertido en la jurisdicción con la mayor tasa de contagios y muertes por esta enfermedad a nivel nacional, pese a tratarse de un mal prevenible mediante vacunación.

En diálogo con RPP, Jackson Shuña Ramírez, director ejecutivo de la Red de Salud Loreto-Nauta, explicó que el avance del brote está estrechamente vinculado a las dificultades logísticas y geográficas que enfrenta el sistema sanitario para llegar a las comunidades más alejadas, especialmente en zonas rurales de difícil acceso.

Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), Loreto no solo lidera el número de casos, sino también el de defunciones, una situación que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias regionales y nacionales.

Autoridades de salud de Loreto informan 53 muertes infantiles por tos ferina. (Foto: FB/@Geresa Loreto)

Alta mortalidad infantil

De acuerdo con cifras de la Geresa Loreto, los 53 menores fallecidos proceden de cinco provincias de la región, siendo Datem del Marañón la que registra la mayor tasa de mortalidad. Le siguen Loreto, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla y Maynas, donde se han reportado casos graves, principalmente en población infantil.

Asimismo, la entidad precisó que cinco distritos concentran el 82,1 % de los casos notificados: Andoas, Barranca, Morona, Cahuapanas y Pastaza. Estas localidades se caracterizan por su ubicación rural y su limitado acceso a servicios básicos de salud, lo que dificulta la detección temprana y el control del brote.

Aunque Geresa informó que, tras el pico registrado en la Semana Epidemiológica 49, los contagios muestran una tendencia decreciente sostenida, las autoridades advierten que el riesgo persiste mientras no se logre cerrar las brechas de vacunación en las zonas más aisladas.

(Composición Infobae)

Tres días de viaje para vacunar

Jackson Shuña explicó a RPP que llevar vacunas a lugares como la zona del Chambira representa un reto extremo. Incluso utilizando el medio de transporte más rápido, el trayecto puede tomar hasta 72 horas, mientras que en otros casos el desplazamiento completo puede extenderse por más de 15 días.

“La distancia, la dispersión y la lejanía hacen muy complicado el traslado de las brigadas de salud, pero es fundamental porque las vacunas salvan vidas”, sostuvo el funcionario, quien señaló que estas dificultades no solo son logísticas, sino también culturales y comunicacionales.

Según Geresa Loreto, entre las semanas epidemiológicas 44 y 51 se evidenció transmisión focalizada en distritos rurales, a diferencia de las zonas urbanas, donde el número de casos es bajo y no se registra transmisión sostenida, lo que confirma que el control de la enfermedad es más complejo en áreas aisladas.

Tos ferina sigue matando a niños en Datem del Marañon: cuatro menores fallecieron en los primeros días de agosto. Foto: Andina

Barreras culturales y niños sin identificación

Otro de los problemas detectados durante las campañas de inmunización es la presencia de niños sin Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que complica el registro y seguimiento de los esquemas de vacunación. Shuña indicó que las brigadas suelen encontrar menores que nunca han recibido la vacuna pentavalente o que no completaron los refuerzos necesarios.

Además, las barreras idiomáticas obligan a que el personal de salud realice un trabajo previo de sensibilización en lenguas originarias, coordinando directamente con los apus o jefes comunales para explicar la importancia de la vacunación y lograr la aceptación en las comunidades.

“Muchas veces no hay otros canales de comunicación porque no existe acceso a internet. Por eso, las reuniones con los líderes comunales son claves para que el mensaje llegue a toda la población”, explicó el director de la Red de Salud Loreto-Nauta para el citado medio.

Especialista advierte que lluvias y bajas temperaturas en Loreto aumentarían casos de tos ferina. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Costos elevados y acciones

Cada brigada que se desplaza a las cuencas más alejadas puede costar entre 60 mil y 70 mil soles, debido al transporte fluvial y la logística necesaria. Pese a ello, la red de salud ha realizado alrededor de 22 brigadas en la zona del Chambira, además de intervenciones en otras cuencas como el Tigre y el Corriente.

El funcionario señaló que se ha creado una unidad de pueblos indígenas dentro de la red de salud para fortalecer el vínculo con las comunidades y mejorar la cobertura sanitaria. Paralelamente, se coordinan acciones con el Minsa, que ya ha enviado brigadas adicionales para reforzar la vacunación.

Loreto en alerta: protestan por muertes infantiles por tosferina en la cuenca del río Chambira. Foto: Canal N

Finalmente, Shuña informó que las autoridades solicitarán la declaratoria de emergencia sanitaria en la zona, con el objetivo de facilitar el desplazamiento del personal médico, acelerar la atención de casos graves y garantizar la continuidad de las campañas de vacunación, en un esfuerzo por frenar las muertes infantiles por tos ferina en Loreto.