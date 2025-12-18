Edwin Guerrero revela que Corazón Serrano fue discriminado por su nombre: “Nos juzgaron mucho”

El líder de la agrupación de cumbia sorprendió al confesar que el uso de ‘Corazón Serrano’ le cerró las puertas muchas veces, pero ahora marcan diferencia | YouTube

La agrupación Corazón Serrano vive un presente de éxito, pero su historia comenzó llena de retos. El propio nombre del grupo fue motivo de rechazo en sus primeros años. Al intentar consolidar su carrera musical, los integrantes encontraron una barrera inesperada: su identidad.

Durante una conversación con Verónica Linares en el pódcast La Linares, los hermanos Edwin e Irma Guerrero recordaron esa etapa. Compartieron cómo la denominación “Corazón Serrano” representaba sus raíces en Piura, una zona flanqueada por dos provincias serranas. Fue el profesor de música de la familia quien ayudó a definir el nombre al conectar la ubicación geográfica con la esencia del grupo.

“El profesor de música de mi hermano, de la escuela de música de Piura, él le sugirió. Teníamos opciones, éramos los hermanos Guerrero Neira. Pero vieron la forma porque justo en Piura hay dos provincias de la sierra y nosotros estamos en medio de esos dos, desde ahí nació el nombre corazón serrano, de la sierra”, explicó Edwin Guerrero durante la entrevista.

A pesar de que la elección los representaba, el grupo chocó varias veces con prejuicios. Cuando se presentaban ante disqueras, la reacción solía ser favorable hasta que mencionaban el nombre. “Escuchaban la canción y decían qué bonita, escuchaban Corazón Serrano y decían que no”, relató Irma Guerrero.

En esos años iniciales, más de una vez les sugirieron modificar el nombre para entrar en el mercado limeño. Edwin Guerrero reconoció que enfrentaron discriminación y desconfianza solo por llevar la palabra “serrano” en el título. “Nos juzgaron mucho por poner ese nombre”, contó el músico durante la conversación.

Decidieron resistir. No cambiaron de rumbo y, gracias a la insistencia, ahora ven cómo ese nombre les posibilitó dejar una huella y ser reconocidos dentro y fuera del país. “Nos ha servido como embajadores de la música nacional en otro país, lo mostramos con orgullo”, concluyó el líder de la agrupación.

Lesly Águila revela la enfermedad que padece y los cambios que hará en Corazón Serrano

Los desafíos de Corazón Serrano también pasan por la salud de sus integrantes. Lesly Águila, una de las voces del grupo, reveló que enfrenta problemas en la rodilla derecha. La molestia proviene de una caída que sufrió hace casi diez años durante una visita a Estados Unidos.

Con el paso de los años, el dolor se volvió más intenso y persistente. La artista contó a sus seguidores que ahora necesita rodilleras durante las presentaciones para poder continuar trabajando. “Así que si me ven con rodilleras en el escenario no se vayan a asustar. Es parte de mi recuperación”, comunicó la cantante a su público a través de las redes.

El origen de esta dolencia no recibió tratamiento adecuado entonces. Explicó que la lesión ha provocado incomodidad desde aquel momento y las exigencias del escenario complican el cuadro. “A raíz de ese acontecimiento siempre me ha estado fastidiando la rodilla derecha”, afirmó la vocalista del grupo.

La recomendación médica es el reposo absoluto. Pese a eso, Lesly Águila se mantiene activa porque no quiere abandonar sus compromisos artísticos con la agrupación. “Yo necesito reposo, reposo absoluto, pero no puedo reposar más tiempo porque tengo chamba, así que hay que trabajar hasta donde se pueda”, señaló, mostrando su esfuerzo diario.

La situación obligó a que la banda adapte su puesta en escena y horarios para permitirle continuar con su labor sin descuidar la recuperación. El caso evidencia los desafíos físicos y personales que enfrentan muchos músicos que buscan compaginar su salud con su pasión.