Comerciantes capturan a presunto extorsionador extranjero en mercado de San Martín de Porres: les exigía el pago de S/ 500

Comerciantes del mercado Ingeniería Aspropa, en el distrito de San Martín de Porres, capturaron y estuvieron a punto de linchar a un extorsionador extranjero tras identificarlo dentro del recinto. Según relataron, el sujeto había generado temor entre varios puestos mediante acoso y amenazas.

El hombre fue rodeado, empujado y agredido con palos, además de recibir baldes de agua, mientras los comerciantes exigían que no se le permitiera escapar. “No, no van a salir, no van a salir. Él tiene que salir golpeado de acá. Él tiene que salir”, se escucha entre los gritos de los trabajadores, al momento de la captura y mientras era escoltado por efectivos de la PNP.

El presunto extorsionador fue identificado como John Michael Romero Camacho, de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con los comerciantes, él sería quien enviaba mensajes intimidantes en los que exigía el pago semanal de 500 soles a cambio de no atentar contra sus familias ni contra sus negocios.

Finalmente, tras ser reducido por los trabajadores del mercado, el ciudadano extranjero fue entregado a la Policía y trasladado a la dependencia especializada de la Depincri de San Martín de Porres, donde se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y verificar si registra antecedentes.

Extorsión sistemática: modus operandi y confesión. Foto: captura Latina Noticias

Amenazas y seguimiento

El modo de operar descrito por los comerciantes es recurrente en casos de extorsión. Romero Camacho habría identificado a sus víctimas dentro del mercado, observando su nivel de ventas y utilizando la toma de fotografías o videos como mecanismo de presión. Uno de los episodios que detonó la intervención fue el de una familia dedicada a la venta de ceviche.

“Primero, el señor tomó foto a la pequeña, a la hija de la señora. Y ahí comenzó a pedirle plata. Como vio que la señora vende bastante, entonces es ahí donde ellos se aprovechan”, relató una comerciante, en declaraciones brindadas a Latina Noticias.

Cuando fue interrogado por un efectivo de la PNP, el propio Romero Camacho reconoció haber exigido el dinero. “Que me depositara 500 soles”, respondió al ser consultado sobre lo que le decía a la víctima. También admitió que amedrentaba a los comerciantes con amenazas contra sus familiares o con dañar sus negocios.

Testimonios y confesión: el accionar del extorsionador en SMP. Foto: captura Latina

El presunto extorsionador aseguró además que actuaba solo y negó contar con cómplices, pese a los cuestionamientos de los comerciantes. “¿Eres el único?”, se le preguntó de forma insistente, a lo que sostuvo que no operaba con nadie más. Esa versión ahora forma parte de la investigación policial.

Un delito que se expande

El caso ocurrido en San Martín de Porres se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido de las denuncias por extorsión en el país. Las cifras oficiales evidencian que este delito ha alcanzado niveles históricos, afectando de manera directa a pequeños comerciantes, transportistas y emprendedores que dependen de su actividad diaria para subsistir.

Solo hasta octubre de 2025 se registraron 23,213 denuncias de extorsión a nivel nacional, una cifra que supera ampliamente las 18,215 reportadas durante todo el año 2024. Lima Metropolitana concentra cerca de 10 mil de estos casos, lo que equivale a más del 30 % del total. En promedio, se presenta una denuncia cada 19 minutos, es decir, unas 76 al día.

Criminales de Lurigancho envían amenazas de muerte a fiscal que investiga casos sensibles en Lima| Buenos Días Perú/ Infobae Perú

Regiones como La Libertad también figuran entre las más afectadas, con miles de denuncias acumuladas, en un escenario marcado por la presencia de organizaciones criminales y estados de emergencia prolongados. En este contexto, los mercados y centros de abasto se han convertido en espacios especialmente vulnerables, debido a la exposición constante y al manejo de dinero en efectivo.