Capturan a dos cabecillas de bandas criminales que extorsionaban a comerciantes y transportistas en Lima

Un doble golpe a la criminalidad en Lima Norte. La PNP detuvo a alias 'Coco', quien extorsionaba a comerciantes, y a alias 'Charapa', integrante de 'Los Centauros' que cobraba cupos a colectiveros en los exteriores de Plaza Norte y tendría vínculos con el Tren de Aragua.

Un operativo reciente de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de dos cabecillas de organizaciones criminales que amenazaban con violencia a comerciantes y transportistas en mercados mayoristas de Lima. Las intervenciones ocurrieron en Independencia y Carabayllo, zonas golpeadas por la extorsión y el cobro de cupos.

Explosivos, armas de fuego y municiones figuraban entre los elementos intimidatorios enviados a comerciantes, según detalló Buenos días Perú de Panamericana TV. Los afectados eran mayoristas del mercado Tres Regiones en Carabayllo y del mercado central de Tahuantinsuyo, en Independencia.

Sin embargo, gracias a un minucioso seguimiento de la trazabilidad del dinero utilizado en estas extorsiones, agentes antisecuestros lograron capturar a Jorge Luis Félix Calla, conocido como Coco, cabecilla de la banda criminal La Hermandad del Mal.

Los criminales enviaban explosivos, armas de fuego y municiones como parte de sus amenazas, generando temor entre los vendedores mayoristas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El general de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, explicó que durante la detención se hallaron “delitos conexos” propios del historial de dicho criminal: portaba un artefacto explosivo típico de su accionar, ya había sido intervenido previamente por tráfico ilícito de drogas y lesiones.

“Son individuos violentos, irrecuperables, que se aprovechan de la tecnología para intimidar a quienes trabajan en el sector abarrotero y de bodegas”.

El accionar criminal incluía exigencias de hasta 8.000 soles a los comerciantes para dejarlos trabajar tranquilos. Paralelamente, José Denis Rojas Delgado, alias Charapa, fue capturado en flagrante delito al exigir pagos de protección a choferes informales en las inmediaciones de Plaza Norte.

Según reportó Panamericana, este miembro de la banda Centauros utilizaba su trabajo como chofer colectivo para recabar información sobre sus víctimas.

“Pedían 10 mil soles. Hoy en día se han registrado depósitos de entre 600 y 800 soles. Mediante procedimientos especiales se logró identificar a la persona mientras conducía un vehículo informal”, señaló Revoredo.

La Policía Nacional logró detener a dos líderes de organizaciones criminales responsables de extorsionar con violencia a comerciantes y transportistas en Lima - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

‘Charapa’, aprovechando su rol de transportista, compartía detalles como las placas de los autos y ubicaciones precisas a través de WhatsApp para facilitar la intimidación psicológica. El general Revoredo destacó la mecánica detrás de estas amenazas.

“Es una persona que, al conocer el entorno y la informalidad, proporciona información crucial y se comunica para advertir a los choferes en qué paradero se encuentran. Esta práctica representa una tortura psicológica para los transportistas”, explicó el Policía.

El alcance de la banda criminal Centauros, según la información obtenida por Panamericana, tendría vínculos con el Tren de Aragua, una organización transnacional señalada por su elevado nivel de violencia.

Canales de emergencia ante casos de extorsión

El Ejecutivo ha implementado la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea telefónica gratuita y confidencial disponible las 24 horas, destinada a que los ciudadanos reporten casos de extorsión y reciban protección inmediata. Este canal está integrado con la Central de Emergencias 105, lo que permite el envío de archivos de audio y video como evidencias.

Aparte de esta opción, los ciudadanos cuentan con otras vías para denunciar extorsiones:

Línea 1818: número especializado para atender situaciones vinculadas a extorsión.

Celular 942841978: contacto directo para reportar este tipo de hechos.

Comisarías: dependencias distritales habilitadas para recibir denuncias.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): áreas dedicadas exclusivamente a la investigación de estos delitos.

Asimismo, entre los teléfonos de emergencia a disposición de la población se encuentran:

Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Centro de Emergencia Mujer: 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113