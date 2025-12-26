Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de matrimonio tras viaje familiar a Disney: “Te amo”

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de matrimonio tras viaje familiar a Disney. Infobae Perú / Captura: IG

Un viaje familiar a Disney terminó convirtiéndose en el epicentro de una ola de rumores que no ha dejado de crecer en redes sociales. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, una de las parejas más consolidada en los últimos años, se encuentran nuevamente en el centro de la atención pública luego de que una fotografía compartida por la modelo brasileña desatara especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio en el lugar más mágico del mundo.

La imagen, publicada por la modelo brasileña en su cuenta personal de Instagram, muestra a la pareja posando sonriente frente al icónico castillo de Disneyland, un escenario que para muchos simboliza sueños, promesas y momentos inolvidables.

Sin embargo, más allá del romántico fondo y la complicidad evidente entre ambos, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores y que rápidamente encendió los rumores: la brasileña lucía unas “orejitas de Minnie Mouse” con velo de novia.

Usuarios felices por la pareja

Bastó esa imagen para que las redes sociales explotaran. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios, preguntas y teorías sobre un supuesto compromiso. “¿Y el anillo? Lindos”, “¿Te pidió? Veo tus orejas con velo. ¡Igual disfruten!”, “¿Se casaron en Disney?” o “Lindos, ahora el matrimonio”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, atentos a cualquier señal que confirme que el ‘Depredador’ habría dado el gran paso en este viaje.

Hasta el momento, Ana Paula Consorte no ha respondido directamente a las preguntas ni ha aclarado si existe o no un compromiso formal, lo que ha incrementado aún más la expectativa. El silencio de la pareja frente a las especulaciones ha sido interpretado por muchos como una estrategia para mantener el suspenso, mientras otros consideran que se trata simplemente de una coincidencia o de un accesorio temático acorde con el lugar.

Lo cierto es que la fotografía refleja un momento de plena felicidad familiar. En el viaje a Disney, la pareja estuvo acompañada por sus dos hijos en común y por la hija mayor de Ana Paula, consolidando una imagen de unión y armonía que ha sido celebrada por sus seguidores. Para muchos, esta escena familiar refuerza la idea de que la relación entre Paolo Guerrero y la modelo brasileña atraviesa una de sus etapas más sólidas.

Más allá de los rumores de boda, otro aspecto que llamó la atención fue la demostración pública de amor entre ambos. En la misma publicación, Ana Paula escribió un sencillo pero contundente “Te amo”, mensaje que fue correspondido de inmediato por Paolo Guerrero, quien respondió con las mismas palabras. Este intercambio, aunque breve, fue suficiente para que los usuarios destaquen la complicidad y el evidente vínculo afectivo que mantienen.

La relación entre el histórico delantero peruano y la bailarina brasileña ha estado marcada por momentos intensos, mediáticos y, en ocasiones, controversiales. Sin embargo, en los últimos meses, ambos han mostrado una faceta más reservada y enfocada en la vida familiar, priorizando el bienestar de sus hijos y compartiendo solo algunos instantes especiales con el público que los sigue.

El viaje a Disney no solo representó una escapada de descanso, sino también una oportunidad para crear recuerdos con sus hijos. Fotografías y videos difundidos por Ana Paula evidencian jornadas llenas de risas, juegos y recorridos por los parques temáticos, dejando en claro que la prioridad de la pareja fue disfrutar del tiempo juntos. Para muchos, este contexto hace aún más creíble la idea de que, si existiera una propuesta, habría sido pensada como un momento íntimo y significativo.

No es la primera vez que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte generan titulares por supuestos anuncios importantes. En anteriores ocasiones, publicaciones en redes sociales, gestos afectuosos o decisiones familiares han sido interpretadas como señales de cambios trascendentales en su relación. Esta vez, el escenario de Disney y el símbolo del velo de novia añadieron un componente romántico que disparó la imaginación colectiva.

A pesar de la avalancha de comentarios, ni Paolo ni Ana Paula han confirmado ni desmentido los rumores. Esta falta de pronunciamiento oficial ha mantenido el tema vigente, con usuarios revisando cada detalle de la imagen, buscando un posible anillo, una expresión reveladora o cualquier pista adicional que confirme una futura boda.

