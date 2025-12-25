Perú

Sismo en Perú: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor hoy 25 diciembre, según el IGP?

El Instituto Geofísico del Perú informó que el nuevo temblor en suelo nacional alcanzo 4.7 de magnitud y tuvo una profundidad de 46 kilometros

Debido a la magnitud del
Debido a la magnitud del movimiento telúrico el rango de alerta emitido fue de color amarillo. (Andina)

Un sismo de magnitud 4.7 se registró al sur de Perú durante la madrugada del 25 de diciembre, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:46 horas, con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Yauca, en la provincia de Caravelí, región Arequipa. El evento alcanzó una profundidad de 46 kilómetros y una intensidad III en la zona de Yauca, de acuerdo con el reporte oficial del IGP.

La entidad precisó que el sismo se localizó en las coordenadas -15.83 de latitud y -74.72 de longitud. Hasta el momento, las autoridades peruanas no reportaron daños personales ni materiales derivados de este movimiento.

El reporte, difundido por el Centro Sismológico Nacional del IGP, señaló que más de 11 mil personas visualizaron el informe en las primeras horas tras su publicación.

¿Rango de alerta sísmica?

Por su magnitud, su rango de alerta fue de color amarillo.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

En cuanto a la intensidad, la escala asignada indica que se trató de un movimiento considerado como “débil” y que no representa “ningún daño”.

¿Que hacer en caso
¿Que hacer en caso de un sismo? (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Es esencial tener en cuenta los siguientes consejos y precauciones que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda realizar antes, durante y después del sismo:

Antes del sismo:

  • Ubica las zonas seguras y las estructuras firmes para protegerte.
  • Ten preparada una mochila de emergencia.
  • Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
  • Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
  • Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo:

  • Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
  • Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
  • Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
  • No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
  • No uses ascensor.

Después del sismo:

  • Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
  • Llama a los números de emergencia como: los Bomberos: 116Cruz Roja: (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106.
  • Auxilia a los heridos.
  • Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
  • Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
La mochila de emergencia debe
La mochila de emergencia debe mantenerse en un lugar de fácil acceso, de modo que pueda ser agarrada rápidamente en caso de necesidad durante un sismo. Foto: Andina.

¿Qué debe incluir una mochila de emergencia?

Es fundamental llevarla durante la evacuación y asegurarse de que una mochila de emergencia esté equipada con artículos esenciales que cubran diversas necesidades. Aquí te presentamos una lista detallada:

  • Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paños húmedos.
  • Ropa y abrigo: Prendas de vestir adicionales, mantas o sacos de dormir.
  • Bebidas y alimentos no perecibles: Agua embotellada, chocolate en barra, atún, comida enlatada.
  • Botiquín de primeros auxilios: Algodón, alcohol, vendas, termómetro.
  • Dinero en efectivo: De preferencia en monedas y billetes pequeños.
  • Productos para bebés e infantes: Pañales, alimentos para bebés, biberones.
  • Artículos para el adulto mayor: Medicamentos específicos, productos de higiene personal.
  • Artículos de uso femenino: Productos de higiene femenina.
  • Equipo de Comunicación: Linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales, silbato, agenda con contactos de emergencia, útiles para escribir.

La mochila debe tener un peso total de aproximadamente 8 kilos y estar equipada con bolsillos internos, laterales y frontales para una mejor organización. Indeci también aconseja revisar y renovar los artículos según su fecha de caducidad para mantenerlos en óptimas condiciones.

