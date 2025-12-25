Perú

Siete recomendaciones que todo comprador de panetón debe tomar en cuenta

Autoridades de salud recuerdan que revisar el rotulado, el estado del empaque y mantener medidas básicas de higiene ayuda a reducir riesgos y a disfrutar este producto tradicional sin afectar el bienestar familiar durante las fiestas de fin de año

La DIRIS Lima Este difundió
La DIRIS Lima Este difundió recomendaciones del Ministerio de Salud para un consumo responsable en fin de año. Foto: Gobierno del Perú

El panetón ocupa un lugar central en las celebraciones navideñas de muchos hogares peruanos. Su presencia en la mesa, acompañando al chocolate caliente, está asociada a reuniones familiares y a una tradición que se repite cada diciembre.

No obstante, más allá del simbolismo, la elección de este producto requiere atención para evitar riesgos a la salud. En ese sentido, la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este difundió una serie de recomendaciones del Ministerio de Salud orientadas a promover un consumo responsable durante las fiestas de fin de año.

Revisión del rotulado y fechas de consumo

Uno de los primeros aspectos a evaluar es la información consignada en la etiqueta. El panetón debe contar con Registro Sanitario otorgado por la DIGESA, el cual debe ser claramente visible, legible y encontrarse vigente al momento de la compra.

Además, es indispensable verificar la fecha de vencimiento antes de adquirir el producto. El rotulado también debe incluir el nombre y la dirección del fabricante, un código de lote identificable, la lista completa de ingredientes y las condiciones especiales de conservación indicadas por el productor.

Resulta fundamental revisar la fecha
Resulta fundamental revisar la fecha de caducidad antes de comprar el producto. Foto: Bakels Perú

Estado del empaque y lugares de compra

La integridad del envase es otro punto clave. Tanto la bolsa como la caja deben encontrarse completamente selladas y sin daños visibles. Aberturas, golpes o señales de humedad pueden favorecer la aparición de hongos y otros contaminantes.

Asimismo, se recomienda realizar la compra únicamente en establecimientos formales. Solicitar boleta o factura no solo respalda la adquisición, sino que permite realizar un reclamo en caso de detectar algún problema con el producto.

Medidas de higiene antes del consumo

Una vez en casa, se deben mantener prácticas básicas de higiene. Se aconseja rociar alcohol líquido de 70° sobre la superficie externa del empaque y esperar al menos un minuto antes de manipularlo o guardarlo.

Antes de cortar y repartir el panetón, el lavado de manos con agua y jabón resulta fundamental para prevenir enfermedades. Al respecto, la Ing. Teresa Apaza, coordinadora técnica del Equipo de Saneamiento Básico e Inocuidad Alimentaria de la DIRIS Lima Este, señala que “estas medidas buscan proteger la salud pública en la jurisdicción siguiendo las recomendaciones mencionadas”.

Al llegar al hogar, se
Al llegar al hogar, se recomienda aplicar medidas de higiene, como rociar alcohol líquido de 70° sobre el exterior del envase y esperar un minuto antes de manipularlo o almacenarlo. Foto: Jamea Perú

En el Perú se encuentran inscritas más de 1.000 marcas de panetón

De acuerdo con Indecopi, en el país existen actualmente 1.054 marcas de panetón registradas y vigentes, según los datos de la Dirección de Signos Distintivos. Este volumen refleja la alta competencia en torno a un producto tradicional y el interés de las empresas por diferenciarse dentro del mercado nacional.

Dentro de esta amplia oferta, varias marcas han logrado consolidarse con el paso de los años. El registro más antiguo corresponde a D’Onofrio, presente en el Perú desde 1956 y estrechamente asociada a las celebraciones navideñas. En la misma línea histórica se encuentra Motta, que introdujo la receta de origen italiano en la década de 1950, mientras que Todinno, incorporada al mercado en 1978, se ha posicionado como una alternativa vinculada a tradición y calidad.

A este grupo se suman Winter’s, que ha extendido su presencia más allá de la confitería, así como San Jorge, orientada al consumo masivo, y Gloria, que participa en este segmento desde 2006. La coexistencia de marcas con larga trayectoria y nuevas propuestas ha ampliado las opciones disponibles para los consumidores en cada campaña navideña.

