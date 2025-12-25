Perú

Interceptan en California un paquete enviado desde Perú con DMT, cocaína y mescalina ocultas como productos herbales

La alerta de la Oficina de Aduanas de EE. UU. permitió interceptar un paquete con sustancias psicoactivas y derivó en un operativo policial en Santa Rosa

La investigación se inició tras un aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. sobre un paquete internacional enviado desde Perú con contenido sospechoso.

En la ciudad de Santa Rosa, al norte de California, una investigación policial tomó forma a partir de un aviso federal sobre el movimiento de un paquete internacional. La comunicación inicial llegó desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que informó sobre un envío procedente de Perú con contenido sospechoso. El reporte describía materiales que, a simple vista, parecían artículos comunes, aunque los investigadores advertían sobre la posible presencia de sustancias ilícitas ocultas en su interior.

El caso despertó la atención de las autoridades locales por la variedad de compuestos incluidos en el paquete. De acuerdo con la información oficial, los agentes detallaron que el envío contenía “lo que parecía té y polvos herbales, pero en realidad contenía sustancias psicoactivas como DMT; 28 gramos de hojas de coca, fuente de cocaína; 170 gramos de mescalina en polvo, un alucinógeno, y 100 gramos de cocaína verde”. El seguimiento del paquete permitió identificar a la persona que presuntamente lo recibió en una vivienda de la avenida Yulupa.

A partir de esa pista, los detectives solicitaron una orden judicial para ingresar a la residencia de Tahryn Anderson, de 47 años, señalada como destinataria del envío postal. La intervención se realizó el martes y formó parte de un operativo coordinado que incluyó personal especializado y procedimientos de resguardo de evidencia.

Operativo en la vivienda y decomiso de sustancias

La cocaína una de las drogas más solicitadas en el mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Departamento de Policía de Santa Rosa, la orden se ejecutó en la cuadra 1200 de la avenida Yulupa. Durante la intervención, los agentes indicaron que en el interior del domicilio “presuntamente encontraron casi 56 gramos de GHB, parafernalia de drogas y materiales de embalaje”. Tras esa verificación, la residente fue arrestada bajo sospecha de posesión de sustancias controladas con intención de venta.

El informe policial señaló además que el contenido del paquete proveniente de Perú había sido camuflado entre productos de apariencia cotidiana, lo que reforzó la hipótesis de un intento de traslado encubierto de narcóticos. Las autoridades locales subrayaron que la coordinación con la agencia federal permitió identificar el envío antes de su distribución en la comunidad.

Dimensión familiar del caso y medidas adoptadas

La investigación incluyó otro elemento que incrementó la gravedad del expediente. De acuerdo con el reporte, la policía “allega que Anderson permitió que su hija adolescente consumiera cannabis regularmente”. Tras esa constatación, la menor quedó bajo la custodia de un familiar, mientras se notificaba a las instancias correspondientes de protección infantil.

Anderson fue ingresada en un centro de detención bajo sospecha de posesión de una sustancia controlada con intención de venderla y de contribuir a la delincuencia de un menor. Las autoridades continúan el proceso judicial con base en la evidencia reunida durante el operativo y los antecedentes vinculados al envío internacional interceptado.

Balance anual en un contexto de presión del narcotráfico en Perú

La cocaína una de las drogas más solicitadas en el mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La destrucción de droga decomisada es una de las fases finales de los operativos antidrogas: ocurre después de la incautación, el registro y los procedimientos correspondientes, y busca cerrar el circuito de custodia de la evidencia, evitando riesgos de desvío o reutilización.

El Ministerio del Interior señaló que, con este balance, se busca mostrar resultados de las acciones desplegadas durante 2025 frente a un delito que se mantiene como una amenaza constante, con presencia en distintas regiones y modalidades de transporte y comercialización.

