Impactante accidente en Navidad: adulto mayor choca contra óptica en Cercado de Lima camino a misa

Un accidente de tránsito registrado la mañana de Navidad 2025 alteró la rutina comercial en el Centro de Lima, luego de que un automóvil se empotrara contra la fachada de una óptica ubicada en una de las zonas más transitadas del Cercado de Lima. El hecho ocurrió en la cuadra dos del jirón Cailloma, generando momentos de tensión entre comerciantes, peatones y vecinos que se encontraban en el lugar durante las primeras horas del día festivo.

El vehículo era conducido por un adulto mayor, quien, según su propio testimonio, se dirigía a una actividad religiosa por las celebraciones navideñas cuando perdió el control de su unidad. El fuerte impacto provocó severos daños materiales en el establecimiento afectado y obligó a la intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP), que trasladó al conductor a la comisaría de Monserrat para continuar con las diligencias correspondientes mientras se esclarecen las causas exactas del siniestro.

Vehículo se empotra contra óptica en el Cercado de Lima y deja cuantiosos daños materiales

El automóvil terminó incrustado en la fachada de la óptica SolSol, ocasionando destrozos visibles en la estructura del local. De acuerdo con la información recogida en el lugar, el conductor fue identificado como Gerardo Reyes, quien explicó a las autoridades que el accidente se habría producido por una falla mecánica. “Se me bajó el freno y eso dio origen a que se acelere el carro. Por ello he chocado. No hay otra razón”, declaró tras ser intervenido por la Policía.

Reyes también indicó que se encontraba camino a una misa navideña en el marco de una celebración tradicional. “Yo venía a la misa de la Merced. Hay una dancita que se organiza todos los años, se llama la danza de pastores, y esa danza tiene su misa a las 9:00 de la mañana”, señaló, mientras permanecía bajo custodia policial para las verificaciones de rigor.

El propietario del negocio afectado relató que tomó conocimiento del accidente a través de uno de sus trabajadores. “Me llamó en la mañana y me dijo: ‘revisa tu teléfono, te envié ahí una foto’. Cuando lo veo, obviamente pues el carro estaba empotrado ahí”, contó. Según detalló, el impacto dejó estantes de lentes destruidos, mercadería esparcida en el suelo, muebles dañados, una pared interna afectada, la columna exterior comprometida, el piso resquebrajado y la puerta principal inutilizada, la cual había sido instalada recientemente.

Conductor habría estado en estado de ebriedad

El comerciante explicó que aún no puede calcular el monto exacto de las pérdidas, aunque señaló que se trata de una cifra considerable debido a la mercadería y equipos dañados. “No te puedo decir exactamente cuánto hay en pérdidas, pero es una cantidad regular. Todo lo que es mercadería está tirada en el piso, los muebles están dañados y la puerta también”, indicó.

Asimismo, mencionó que algunos testigos del accidente comentaron un comportamiento inusual del conductor tras el choque. “Las personas que vieron al conductor dan a entender que estaba en estado de ebriedad, porque estaba tomando bastante agua”, afirmó, precisando que esa versión deberá ser confirmada por las autoridades competentes mediante las evaluaciones correspondientes.

Mientras continúan las investigaciones, el dueño de la óptica permanece en el local resguardando su mercadería ante la falta de una puerta funcional y reiteró su pedido para que el responsable asuma los costos de reparación por los daños ocasionados tras este aparatoso accidente ocurrido en plena celebración navideña en el Centro de Lima.

La Navidad y el Año Nuevo representan algunos de los periodos de mayor movimiento en carreteras, terminales y aeropuertos. Durante estas celebraciones, numerosas familias salen de la ciudad para celebrar, descansar o visitar a sus seres queridos. Este aumento en los desplazamientos eleva el riesgo de accidentes, por lo que resulta fundamental priorizar la seguridad en cada trayecto.