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Fabián Bustos lanzó advertencia a Alianza Lima tras ganar el Torneo Apertura: “Universitario quiere el tetracampeonato”

El técnico de Millonarios llegó a Lima para enfrentar a la ‘U’ hoy, sábado 11 de julio, en el estadio Monumental. Aprovechó para referirse al presente de su exequipo y el fichaje de Gianluca Lapadula

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El técnico de Millonarios llegó a Lima para enfrentar a la 'U'. (Jax Latin Media)

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia se perfila como uno de los duelos más esperados de la pretemporada. El duelo de hoy, sábado 11 de julio, marcará una etapa clave para los cremas antes del inicio del Torneo Clausura 2026 y será emotivo por el reencuentro con Rodrigo Ureña y Fabián Bustos.

Ambos pisaron suelo limeño la noche del viernes 10 de julio, y el DT no pudo evitar hablar del título de Alianza Lima en el Torneo Apertura. El extécnico de la ‘U’ lanzó advertencia y dejó en claro que los de Ate saldrán a conquistar su cuarto campeonato nacional.

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“Tiene que pelear y tiene que intentar para conseguir el título nacional a fin de año, que es tetracampeonato, que tanto quiere la gente”, apuntó el estratega en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Esta es la nueva programación del amistoso entre Universitario y Millonarios en el Estadio Monumental.
Esta es la nueva programación del amistoso entre Universitario y Millonarios en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa U

¿Qué dijo Fabián Bustos de Gianluca Lapadula?

Fabián Bustos reconoció que sigue de cerca la campaña de Universitario de Deportes e hizo un análisis de su presente. También opinó sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Ate, el refuerzo que genera más expectativa para el Torneo Clausura 2026.

“He seguido todo lo que ha hecho el equipo en el último tiempo, y bueno, ojalá que le vaya muy bien. Lapadula es un gran jugador”, declaró el DT.

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Además, mostró su felicidad de volver al estadio Monumental y espera con ansias reencontrarse con los hinchas de la ‘U’.

“Agradecido a toda la gente que trabaja en el club, tengo ganas de ver a todos los que me ayudaron en mi estadía acá y la verdad que tengo una muy buena relación, muy buena amistad con los chicos, los jugadores, el staff, la administración, la gente que trabaja en el club, el día a día. Tengo ganas de verlos a todos y abrazarlos. Siempre le cuento a la gente lo impresionante que es la hinchada”, añadió.

Por último, Bustos dio detalles del presente de los ‘millos’: “Nosotros estamos bien, hemos hecho una buena pretemporada y eso es algo que nos hacía falta porque el equipo cuando empezó el año llegaron muchos jugadores sobre la hora y nos costó sobre el final del semestre. Ahora estamos mucho mejor y vamos a dar pelea”,

Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?
Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?

Canal TV para ver Universitario vs Millonarios

El amistoso entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia se presenta como el evento más relevante del fin de semana en el fútbol peruano. El partido, que tendrá lugar el sábado 11 de julio en el estadio Monumental de Ate, ha captado la atención de aficionados por su carácter internacional y por ser la última prueba de los ‘cremas’ antes del Torneo Clausura 2026.

Un cambio de horario de último momento modificó los planes iniciales: el encuentro no se disputará a las 20:00 horas, sino que el pitazo inicial se dará a las 15:30 horas de Perú. Esta variación obliga a los hinchas a reorganizar su agenda si desean seguir el partido en directo.

Para quienes se preguntan cómo ver el enfrentamiento, el club ha confirmado que la transmisión será exclusiva por streaming en Universitario TV, el canal oficial de YouTube del equipo. El acceso al contenido requiere una suscripción mensual de 15 soles, lo que permite a los seguidores disfrutar de la cobertura completa y en tiempo real del amistoso desde cualquier dispositivo.

La 'U' se enfrentará al cuadro colombiano en el receso del Mundial 2026. Créditos: Universitario / X.

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