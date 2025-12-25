Perú

Numerosos detenidos en Centro de Lima por Navidad 2025: Estos son los motivos, según la MML

El gerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, confirmó diversos arrestos y decomisos en el corazón comercial de la ciudad, tras intensos operativos conjuntos con la PNP

El centro de Lima se transformó en escenario de operativos de gran escala durante los días previos a la Navidad 2025. Miles de ciudadanos abarrotaron zonas como Mesa Redonda y Mercado Central para adquirir regalos, ropa y, especialmente, productos pirotécnicos para las celebraciones.

Las autoridades detectaron que, a pesar de la restricción vigente, múltiples comerciantes ofrecían estos artículos fuera de norma, lo que derivó en el despliegue de operativos de control.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó diversos procedimientos, respaldados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el propósito de frenar la comercialización no autorizada de pirotecnia.

El gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, explicó que los operativos permitieron el decomiso de decenas de productos pirotécnicos y la detención de numerosos comerciantes.

“Lo que es Mesa Redonda y el Mercado Central, el día de ayer hubieron detenidos, se decomisaron productos pirotécnicos entre Puno y Andahuaylas y muchos se dieron cuenta que Cuzco y Miro Quesada tenían recorridos permanentes y se apostaron hacia el lado de Nicolás de Piérola, ahí se intervinieron sacos 623 unidades de chispitas mariposas, entre otros”, señaló el funcionario en declaraciones recogidas por Exitosa.

Las intervenciones se focalizaron en puntos estratégicos como las avenidas Puno, Andahuaylas, Cuzco, Miro Quesada y Nicolás de Piérola, donde los agentes incautaron cientos de unidades de diversos tipos de pirotecnia.

Entre los productos decomisados figuran chispitas mariposa, cohetes y artículos altamente inflamables, según detalló la Municipalidad de Lima. Los operativos respondieron a la preocupación por la seguridad de la población, ya que estos productos pueden ocasionar emergencias difíciles de controlar.

Navidad en Mesa Redonda.
Seguridad, prevención y respuesta oficial

La acción conjunta entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional fue clave para el resultado de los operativos, de acuerdo con la información brindada por el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres.

Casaretto precisó que los vendedores, en muchos casos, ocultan los artículos prohibidos y los ofrecen solo a compradores de confianza.

“Al lado de la Policía Nacional se ha hecho un trabajo excepcional en la requisa de productos pirotécnicos porque empiezan vendiéndote una sarta de cohetes, pero en su mochila tiene rata blancas, mama ratas, productos que sin altamente inflamables y podrían generarte una emergencia fuera de control”, afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por Exitosa.

La estrategia de las autoridades no se limitó al decomiso, sino que contempló la prevención de riesgos y la protección de los asistentes a las zonas comerciales más concurridas de Lima. Casaretto subrayó que las acciones no buscan hostigar a los comerciantes, sino evitar incidentes derivados de la venta informal y el uso de productos peligrosos. “El cuidar Barrios Altos, Mesa Redonda no es un tema de hostigamiento al comerciante sino que es un tema preventivo”, indicó el representante municipal, según recogió Exitosa.

Esta postura fue remarcada tras la ola de críticas sobre la supuesta persecución a los vendedores. El funcionario enfatizó que el objetivo central es resguardar la seguridad, especialmente en temporadas donde el flujo de personas convierte al centro de Lima en un punto de alto riesgo. Las intervenciones en Mesa Redonda y Mercado Central forman parte de un plan más amplio para reducir el impacto de la informalidad y asegurar la integridad de la ciudadanía en fechas clave.

La Municipalidad de Lima reiteró su compromiso con la prevención de emergencias y la regulación del comercio informal, en coordinación con la Policía Nacional, reforzando los patrullajes y el control del espacio público en las zonas de mayor concentración comercial durante las festividades.

