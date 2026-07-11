Perú

Policía que reportó asalto a patrullero en Arequipa era el autor del robo de armamento

El caso dio un giro tras la detención del policía que denunció el asalto. Las autoridades investigan su presunta participación junto a la banda “Los Ranqueados de Hunter” en el robo de un fusil AKM y dos pistolas

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Las imágenes muestran un operativo policial nocturno. Se observan varios agentes uniformados, identificados con la palabra "POLICIA", desplazándose por una calle y en los alrededores de una edificación. Un haz de luz de linterna ilumina el suelo en una de las escenas. Humo es visible en el cielo sobre un edificio. Se registra la movilización de personal de seguridad.

Lo que fue reportado como un violento asalto contra un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región Arequipa dio un giro inesperado. La investigación del Ministerio Público concluyó, de manera preliminar, que el robo del armamento policial no habría sido ejecutado por delincuentes que sorprendieron a los agentes, sino que habría sido planificado por uno de los propios efectivos que participaba en el operativo.

Como parte de las diligencias, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) detuvieron al suboficial Leonardo Lastarria en su vivienda, ubicada en el distrito de Cerro Colorado. El policía había denunciado inicialmente haber sido víctima del ataque ocurrido el pasado 1 de julio en el distrito de Jacobo Hunter, pero ahora es considerado el principal investigado.

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De acuerdo con la tesis fiscal, Lastarria habría coordinado el robo de un fusil AKM y dos pistolas Pietro Beretta, armamento asignado a la institución policial, con el presunto objetivo de desviar las armas hacia organizaciones criminales vinculadas al tráfico de terrenos.

Una falsa emergencia habría servido para atraer al patrullero

Según la investigación del Ministerio Público, el plan comenzó con una llamada a la central de emergencias de la PNP que alertaba sobre un supuesto intento de violación sexual.

La denuncia, que ahora también es investigada por ser presuntamente falsa, provocó que un patrullero de la comisaría Andrés Avelino Cáceres se dirigiera hasta un descampado del distrito de Jacobo Hunter, en la ciudad de Arequipa.

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Imagen dividida que muestra el primer plano de un hombre mirando hacia arriba y tres armas de fuego con cargadores sobre una tela
Un suboficial de la Policía Nacional del Perú y armas de fuego de reglamento se vinculan a un presunto plan de autorrobo. (iNFOBAE)

Una vez en el lugar, sostiene la Fiscalía, Lastarria habría facilitado el robo simulando ser una víctima del ataque y permitiendo que sus presuntos cómplices redujeran violentamente al conductor del vehículo policial. Durante la intervención fueron sustraídos un fusil AKM y dos pistolas de reglamento.

Cinco investigados

La Fiscalía obtuvo la detención preliminar de cinco personas: los suboficiales Leonardo Lastarria y Junior Pineda del Pino, además de Víctor Machaca, Axel Orellana y Freddy Pascual.

Hasta el momento, cuatro de los investigados fueron capturados, mientras que Junior Pineda del Pino permanece con paradero desconocido.

Todos son investigados por los presuntos delitos de robo agravado, banda criminal y peculado doloso.

Allanamientos y análisis de celulares

Como parte de la investigación, el Poder Judicial autorizó allanamientos en inmuebles de los distritos de Cerro Colorado y Jacobo Hunter, además de la inspección de pertenencias de los policías investigados dentro de la comisaría Andrés Avelino Cáceres.

Asimismo, la Fiscalía obtuvo autorización para levantar el secreto de las comunicaciones de los investigados, lo que permitirá acceder a mensajes de WhatsApp y otras aplicaciones, además de geolocalizar los teléfonos móviles que habrían sido utilizados para coordinar el presunto robo.

Las autoridades continúan las diligencias para recuperar el armamento sustraído y determinar si existía una red dedicada al desvío de armas policiales hacia organizaciones criminales relacionadas con el tráfico ilegal de terrenos.

¿Qué dijeron los policías tras el supuesto asalto?

Cuando el caso salió a la luz el 1 de julio, los dos suboficiales involucrados aseguraron haber sido sorprendidos por delincuentes armados mientras realizaban labores de patrullaje en la urbanización Santa Mónica, en el distrito de Jacobo Hunter, en Arequipa. Según su versión, dos hombres descendieron de un automóvil, abrieron las puertas del patrullero y, tras amenazarlos y golpearlos, les arrebataron un fusil AKM, dos pistolas de reglamento, doce cacerinas, además de teléfonos celulares, dinero, las llaves del vehículo policial y otras pertenencias personales.

En un audaz atraco ocurrido en Arequipa, dos agentes de la comisaría Andrés Avelino Cáceres fueron sorprendidos por delincuentes armados mientras se encontraban dentro de su patrullero. Los hampones los golpearon y les robaron un fusil AKM y dos pistolas de reglamento. Exitosa

Los agentes afirmaron que el ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada y que los asaltantes huyeron en el vehículo en el que habían llegado. Tras la denuncia, la Policía desplegó un operativo para recuperar el armamento y el Ministerio Público inició las investigaciones, mientras las cámaras de seguridad de la zona fueron incorporadas a las diligencias. Incluso, la PNP abrió un procedimiento administrativo contra los dos efectivos al detectar inconsistencias, como el hecho de que el patrullero se encontraba en un lugar que no correspondía a su ruta de patrullaje asignada.

Esa versión, que inicialmente apuntaba a un asalto perpetrado por delincuentes, quedó en entredicho tras las investigaciones fiscales, que ahora sostienen que el robo habría sido planificado y ejecutado con la presunta participación de uno de los propios policías que denunció el hecho.

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