Pasajes se triplican a días de Navidad por alta demanda en terminal Atocongo

Arequipa y Cusco son los destinos más populares en las fiestas de fin de año. Usuarios se mostraron sorprendidos por el incremento del precio de los pasajes

Pasajes a Arequipa y Cusco alcanzan hasta S/ 300 por feriados navideños. | TV Perú Noticias

A escasos días de la celebración de la Navidad, los precios de los pasajes interprovinciales desde Lima hacia el sur del país se han incrementado de manera significativa. En el terminal de Atocongo, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, se constató que las tarifas habituales han llegado a triplicarse debido a la alta demanda por las fiestas de fin de año, una situación que afecta a cientos de personas que buscan salir de la capital para reunirse con sus familias.

Durante un enlace de TV Perú, se informó que los destinos más solicitados en esta temporada son Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco. En condiciones normales, los pasajes hacia estas ciudades suelen costar entre 40, 50 o 60 soles, e incluso hasta S/ 100 en algunas rutas; sin embargo, en los últimos días se ofrecen a precios que superan ampliamente esos montos.

Pasajes al sur se triplican
Pasajes al sur se triplican en Lima a pocos días de la Navidad. Foto: captura TV Perú

Arequipa y Cusco encabezan las rutas con mayores incrementos

Uno de los casos más notorios es el de Arequipa. Los pasajes hacia esta ciudad, que habitualmente se venden a precios accesibles, actualmente se ofrecen alrededor de los S/200 soles. La situación es similar en la ruta hacia Cusco, donde los boletos pueden llegar a costar entre S/ 250 y S/ 300, dependiendo del horario y la disponibilidad.

Una pasajera que se dirigía a Cusco, específicamente a la provincia de Quispicanchi, confirmó el alza de precios. Al ser consultada por el costo del pasaje, señaló: “Sí, ahora está en S/ 160”. Al comparar con la tarifa regular, precisó: “Normal era S/ 110”.

Debido a la proximidad de la Navidad, encontrar pasajes disponibles se ha vuelto cada vez más complicado. En algunos casos, solo queda uno o dos asientos por empresa y, en otros, ya no hay boletos para el mismo día. Para quienes buscan viajar de manera inmediata, las opciones son cada vez más limitadas.

Fiestas de fin de año
Fiestas de fin de año disparan el costo de pasajes interprovinciales en Lima. Foto: captura TV Perú

Ayacucho y otros destinos también registran alzas

La situación no es distinta en rutas como Ayacucho. Maximiliana López, una pasajera que viajará por primera vez a esa ciudad para visitar a su familia, contó que su pasaje fue comprado el día anterior por sus hijas y tuvo un costo de S/ 140.

La mujer señaló que viaja para visitar a sus familiares por Navidad y atribuyó el incremento de los precios a las fechas festivas. “Por eso seguramente el pasaje también está alto”, comentó.

De acuerdo con lo informado en el lugar, además de Cusco, Arequipa y Ayacucho, otros destinos que concentran una alta demanda de pasajeros son Ica, Puno, Moquegua y Tacna. En todos los casos, los precios se mantienen por encima de lo habitual.

Un sedán de diseño contemporáneo
Un sedán de diseño contemporáneo recorre una carretera asfaltada rodeada de colinas verdes y árboles frondosos bajo un cielo despejado, reflejando la tranquilidad y belleza del entorno natural en primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasajeros recomiendan anticipar la compra de boletos

Otro aspecto relevante es que muchos pasajeros lograron asegurar sus viajes porque compraron sus pasajes con anticipación. Varias personas reservaron sus boletos con tres o cuatro días de adelanto, lo que les permitió encontrar disponibilidad antes de que los precios continúen en aumento.

En contraste, quienes intentan adquirir pasajes para el mismo día o con muy poca anticipación enfrentan mayores dificultades. Para algunas rutas, apenas se encuentran boletos disponibles y, en otros casos, solo para uno o dos pasajeros.

Pasajes por Semana Santa empiezan
Pasajes por Semana Santa empiezan a subir en terminales de Lima Norte, Yerbateros y Atocongo

Pese a los altos precios, la afluencia de personas en el terminal de Atocongo se mantiene constante. Muchos viajeros priorizan el reencuentro familiar y la celebración de la Navidad en sus lugares de origen, aun cuando ello implique asumir un gasto mayor en el transporte.

