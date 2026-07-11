AeroDirecto: Bus se despista y cae a zanja en vía de ingreso al aeropuerto Jorge Chávez

Un bus del servicio AeroDirecto, que conecta distintos puntos de Lima con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sufrió un accidente durante la madrugada de este sábado luego de despistarse y caer a una zanja de aproximadamente dos metros de profundidad en la vía de ingreso al terminal aéreo, ubicado en el Callao.
El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., cuando la unidad se encontraba sin pasajeros y se dirigía a iniciar su recorrido para el recojo de usuarios con destino al nuevo terminal aeroportuario.
De acuerdo con la información proporcionada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el vehículo era operado por la empresa Vargasant y se encontraba fuera de servicio, por lo que no transportaba pasajeros al momento del accidente.
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Como consecuencia del despiste, el conductor del bus sufrió lesiones leves y fue trasladado a la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para las diligencias correspondientes. Según la ATU, el trabajador se encuentra estable.
Tras tomar conocimiento del incidente, la ATU informó que activó sus protocolos de atención y coordinó con la PNP y las entidades competentes para realizar las acciones correspondientes.
Personal policial y representantes de las autoridades acudieron a la zona para evaluar la situación y ejecutar las labores necesarias para retirar la unidad siniestrada.
Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente; sin embargo, entre las hipótesis que manejan las autoridades se encuentran una posible falla mecánica o un error humano.
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Tránsito fue restablecido en acceso al aeropuerto
El accidente ocurrió en la vía de ingreso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un tramo utilizado por buses, taxis y vehículos particulares.
Aunque inicialmente se generaron restricciones mientras se realizaban las intervenciones, la ATU confirmó que el tránsito fue restablecido y que el servicio AeroDirecto continúa operando con normalidad.
El operador Vargasant indicó que continuará informando sobre cualquier actualización relacionada con el accidente, mientras las investigaciones de la PNP continúan para esclarecer lo ocurrido.
Más de 1.600 personas han muerto en las vías
Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales emergencias en las carreteras y calles del país. En lo que va del 2026, 1.654 personas han perdido la vida en siniestros viales, una cifra que refleja la persistencia de esta problemática y los riesgos a los que están expuestos conductores, pasajeros y peatones.
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Entre los factores que suelen estar asociados a estos hechos se encuentran la imprudencia al conducir, el exceso de velocidad, la invasión de carril, fallas mecánicas y el incumplimiento de las normas de tránsito.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) mantiene el seguimiento de la siniestralidad en el país y recopila información sobre fallecidos, lesionados, tipos de vehículos involucrados y causas de los accidentes, con el objetivo de orientar acciones que permitan reducir la cantidad de víctimas en las vías.
Números de emergencia
Ante un accidente de tránsito o cualquier situación de riesgo, la ciudadanía puede comunicarse con las siguientes centrales de emergencia:
- Policía Nacional del Perú (PNP): 105
- Bomberos Voluntarios: 116
- SAMU (ambulancias y atención médica de urgencia): 106
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Línea 100 (violencia familiar y sexual): 100
En caso de accidentes de tránsito con personas heridas, el SAMU atiende emergencias médicas a través del 106, incluyendo choques, atropellos y caídas, con la posibilidad de enviar una ambulancia al lugar del incidente.
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