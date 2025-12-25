Perú

¿El rocoto peruano en peligro? Gobierno autoriza elevar la dosis tóxica en cultivos de capsicum

Los peruanos podrían consumir capsicum con más carga de plaguicitas y químicos tóxicos tras nuevas medidas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Categoría incluye a rocotos, ajíes y pimientos

El Gobierno busca elevar el
El Gobierno busca elevar el estándar sanitario de los cultivos de ajíes y pimientos en Perú

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), estableció una serie de medidas fitosanitarias de cumplimiento obligatorio para el control de la plaga de las moscas de la fruta, que afecta a los cultivos de Capsicum (ajíes, rocotos y pimientos) a nivel nacional.

La Resolución Directoral N° D000048-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV responde a la necesidad de fortalecer la protección fitosanitaria frente a la presencia de Ceratitis capitata y especies del género Anastrepha, dos tipos de moscas que representan una amenaza directa para la producción hortofrutícola del país.

SENASA impone nuevas obligaciones a productores de ajíes y pimientos

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria señaló que la implementación de estas acciones busca mantener una condición fitosanitaria mejorada y frenar la propagación de la plaga, que compromete la calidad y el comercio de productos agrícolas.

Entre las principales medidas dispuestas, figura la instalación de trampas de monitoreo al inicio de la etapa de fructificación. En predios menores a 5 hectáreas, los productores deberán colocar al menos una trampa por hectárea, ubicándola en el interior del cultivo y cerca de zonas colindantes con otros hospedantes de la plaga.

Nuevo reglamento sanitario establece vigilancia constante

Otra medida clave es la recolección y eliminación semanal de frutos infestados. Durante el cuajado, llenado y cosecha, los productores deben recolectar todos los frutos que presenten síntomas de infestación y eliminarlos de forma segura, mediante entierro a una profundidad mínima de 30 centímetros, compostaje, alimentación animal u otro método aprobado. El objetivo es evitar que los estados inmaduros de la plaga logren desarrollarse y reproducirse.

La norma también exige cosechar oportunamente los frutos maduros y recoger todos los remanentes al finalizar la campaña, eliminándolos según los procedimientos establecidos.

Además, durante el secado o deshidratación, los frutos deben colocarse en superficies limpias, como mantas plásticas o lonas, y estas superficies deben limpiarse semanalmente para erradicar posibles larvas o pupas. Los responsables del predio tienen la obligación de cumplir con estas actividades.

Las reglas publicadas por SENASA
Las reglas publicadas por SENASA demandan limpieza regular y manejo estricto de residuos.

La obligación de control químico se oficializa para frenar plaga

En cuanto al control preventivo, se ordena la instalación de trampas caseras con atrayentes alimenticios en una densidad de 40 trampas por hectárea, con posibilidad de aumentar la cantidad en los perímetros del cultivo. El recebado de las trampas debe realizarse de acuerdo con el producto utilizado.

El control químico también forma parte de las medidas. En hospedantes colindantes, se deben aplicar cebos tóxicos en plantas con frutos susceptibles desde la instalación del cultivo hasta el inicio de la floración, según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

Capsicum peruano: limpieza regular y manejo estricto de residuos

Si la plaga se detecta (entre uno y dos especímenes), el productor debe aplicar inmediatamente cebos tóxicos y, si es necesario, plaguicidas de contacto o sistémicos, cubriendo la totalidad del área cultivada y respetando los intervalos recomendados.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria recordó que estas medidas son obligatorias para todos los propietarios, arrendatarios o responsables de predios de Capsicum en el país durante el manejo, cosecha y poscosecha. El incumplimiento puede acarrear sanciones conforme a la Ley General de Sanidad Agraria y su reglamento.

