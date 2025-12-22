La tasa de actividad económica femenina en el área rural en Perú alcanza el 77,4%: casi 1 millón se dedica a la producción agraria

El crecimiento de la participación de mujeres rurales en la economía de Perú impulsa la transformación productiva de las comunidades.

La participación de mujeres rurales en la economía local de Perú ha mostrado un crecimiento sostenido, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con cifras oficiales, casi 1 millón de mujeres están registradas como productoras agrarias, lo que representa una parte significativa de la fuerza laboral rural dedicada a la producción de alimentos y al sostenimiento de las economías familiares.

La presencia de mujeres en la producción agraria supera el millón en Perú

La tasa de actividad económica femenina en el área rural alcanza el 77,4 %, según el INEI. Este nivel de participación se incrementa cuando las mujeres acceden a recursos como capacitación y crédito, lo que facilita su integración al mercado laboral y la diversificación de actividades, incluyendo la transformación de productos y el comercio local, explica Rosanna Ramos-Velita, Presidenta del directorio de Los Andes.

Sectores como la crianza y comercialización de cuyes, producción de leche y derivados, crianza de aves de corral y cerdos, la producción de café, la apicultura y la confección de textiles concentran una alta participación femenina, de acuerdo con el proyecto Avanzar Rural de Agro Rural del Midagri.

Según la especialista, la presencia de mujeres en actividades económicas locales contribuye a la generación de empleo y a la dinamización de la economía en los territorios rurales. Diversos estudios de Perú señalan que el acceso a empleo y oportunidades productivas en el lugar de origen disminuye las presiones migratorias hacia áreas urbanas.

La inseguridad alimentaria afecta a 13,9 millones de peruanos, pero el aporte de las mujeres rurales fortalece el acceso a alimentos.

El acceso de mujeres rurales a empleo reduce la migración hacia ciudades en Perú

Rosanna Ramos-Velita asegura para Infobae Perú que el fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres rurales tiene un impacto directo en la estabilidad económica familiar y en la mejora de resultados en educación y salud dentro del hogar.

Según estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando las mujeres generan ingresos propios, destinan una mayor proporción de estos a la alimentación, la educación y la atención en salud de sus familias. La evidencia internacional coincide en que el control de ingresos por parte de las mujeres tiene efectos positivos en el bienestar y el desarrollo del hogar.

En relación con la seguridad alimentaria, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que en los últimos diez años la población afectada por la falta de alimentos en Perú aumentó de 30,4% a 41%, lo que equivale a un incremento de 9,3 millones a 13,9 millones de personas.

Rosanna Ramos-Velita, Presidenta del directorio de Los Andes. Créditos: FORBES

El aporte de mujeres rurales fortalece la estabilidad de los hogares peruanos

De esta manera, el aporte económico de las mujeres en los hogares rurales se vincula con una mayor capacidad para adquirir o producir alimentos, lo que contribuye a superar la inseguridad alimentaria, señala la ejecutiva de Caja Rural Los Andes.

La participación femenina en asociaciones y cooperativas fortalece la confianza, la colaboración y los vínculos dentro de las comunidades rurales. El trabajo colectivo facilita la organización de la producción, el intercambio de conocimientos y el acceso al mercado, promoviendo la cooperación y la toma de decisiones conjunta, explica.

El involucramiento de las mujeres en la generación de ingresos también incide en la eficiencia de la asignación de recursos a nivel comunitario y familiar, ya que su participación activa en la distribución y uso de estos recursos influye en los planes de vida del hogar y de la comunidad, especialmente en contextos donde los emprendimientos tienen un carácter asociativo y de articulación local.