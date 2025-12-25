Chan Chan, Caral, Kúelap y las Líneas de Nazca: ministro de Cultura hace balance de avances y urgencias en la protección del patrimonio

El deterioro ambiental, las invasiones ilegales y la escasez de recursos ponen en riesgo el patrimonio cultural del país.

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, enfrenta uno de los retos más complejos de la gestión pública: proteger y recuperar el patrimonio cultural del Perú en un contexto marcado por el deterioro ambiental, las invasiones ilegales y las limitaciones presupuestarias. En diálogo con Perú 21, el titular del sector señaló la urgencia de implementar planes sostenidos de conservación en espacios emblemáticos como Chan Chan, las líneas de Nazca, Kuélap y el centro histórico de Lima, resaltando la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado, los gobiernos regionales, el sector privado y la sociedad civil. La apuesta, explicó, no solo apunta a salvaguardar vestigios arqueológicos, sino también a fortalecer la identidad cultural y generar oportunidades económicas a nivel nacional.

Una de las preocupaciones más recientes es el riesgo de daño irreversible en las líneas de Nazca, advertido por la Contraloría General en un informe publicado el 12 de diciembre. El documento señala que la ausencia de medidas adecuadas de conservación pone en peligro este patrimonio mundial, cuya extensión alcanza los cinco mil kilómetros cuadrados. Luna Briceño reconoció que la respuesta a esta alerta exige una “intervención arqueológica urgente”, además de un fortalecimiento de la gestión institucional. En ese marco, anunció cambios inmediatos en la dirección desconcentrada a cargo del sitio y la reorganización del equipo técnico para enfrentar con mayor eficacia la magnitud de las amenazas.

Chan Chan: basura, invasiones y una respuesta multisectorial

La situación del complejo arqueológico de Chan Chan expone otra dimensión de la crisis patrimonial. El ministro relató que quedó impactado al constatar la acumulación de basura y las invasiones en su perímetro, con “cerros de desechos de hasta tres metros” y desmonte arrojado de manera ilegal. Tras coordinaciones con el Ministerio del Ambiente y la fiscalía, se realizaron labores de limpieza y desalojos en cerca de dos kilómetros del polígono. Sin embargo, Luna Briceño advirtió que “esas son soluciones de un día, si no hay un compromiso sostenido”.

Para enfrentar este escenario, se impulsó la iniciativa Compromiso por Chan Chan, una reunión multisectorial que reunió a autoridades regionales, seis de los siete congresistas de La Libertad, universidades y organizaciones civiles. “Cincuenta personas firmaron acuerdos para que la limpieza y el desalojo de la ilegalidad sean corregidos y sostenidos”, enfatizó el ministro, destacando la importancia de una acción coordinada y permanente.

Nazca: territorio extenso, recursos limitados y gestión en revisión

Las enigmáticas Líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad un 17 de diciembre, consolidando su importancia arqueológica y turística. (Andina)

El panorama en Nazca es igualmente complejo. El titular de Cultura identificó como principales factores de deterioro la enorme extensión del área, las restricciones presupuestarias, la actividad comercial informal y la presencia de asentamientos humanos que generan contaminación y acumulación de residuos. Subrayó la necesidad de delimitar con precisión las zonas que requieren intervención urgente, muchas de ellas afectadas por actividades ilícitas en terrenos con valor patrimonial.

Tras la reestructuración de la gestión local, el ministerio enviará un contingente significativo de arqueólogos desde Lima para apoyar las tareas de limpieza y descontaminación, en coordinación con las municipalidades de la zona. Asimismo, insistió en la importancia de destinar un porcentaje del boleto turístico a acciones concretas de protección de las líneas.

Consultado sobre la cadena de responsabilidades que permitió el deterioro de Nazca, el ministro fue categórico: “acá hay un fallo en general conjunto”. En ese sentido, planteó la necesidad de clarificar competencias y traducirlas en soluciones de corto y mediano plazo. Informó, además, que trabaja junto a Ana María Cohorno, de la Fundación María Reiche, en un proyecto de investigación y hermanamiento internacional de geoglifos. “Mientras más atención haya en investigación, más soluciones se pueden dar”, sostuvo.

Kuélap: retrasos, supervisión directa y alianzas público-privadas

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la Fortaleza de Kuélap en Chachapoyas, Perú. 14 de noviembre de 2017. REUTERS/Guadalupe Pardo/Archivo

En la región amazónica, Kuélap enfrenta retrasos en su proceso de restauración tras el derrumbe ocurrido durante la gestión anterior, atribuido a excavaciones y a las condiciones climáticas. Luna Briceño admitió el atraso y anunció que visitará el sitio la primera semana de enero para supervisar personalmente los avances.

Reconoció que “el problema del dinero siempre existe”, pero destacó que una nueva normativa permitirá establecer alianzas público-privadas para la conservación del patrimonio, con interés ya expresado por algunas empresas. El objetivo es vincular preservación y desarrollo económico regional.

Centro histórico de Lima: vivienda y revitalización urbana

La torre, obsequio de la colonia alemana en 1923, recuperó sus materiales originales: cuarzo, mármol, bronce y cobre. (Infobae / Carlos Díaz)

El centro histórico de Lima también ocupa un lugar prioritario en la agenda del Ministerio de Cultura. El ministro señaló que mantiene una relación fluida con Prolima, entidad responsable de la rehabilitación urbana, y afirmó que en las últimas semanas se destrabaron procesos que permanecían paralizados desde hace años.

Para Luna Briceño, la vivienda es un eje clave de la revitalización: “Puedes tener espacio público y patrimonio, pero si no hay vivienda, ese centro siempre será ornamental”, advirtió. Añadió que muchas casonas en mal estado requieren soluciones integrales que combinen reasentamiento, restauración y enfoque social.

Seguridad patrimonial y lucha contra el crimen organizado

El equipo de investigación ha sido atacado y continúa trabajando bajo la presión de estas amenazas. Uno de los subdirectores fue agredido y tuvo que tomar licencia. (Composición: Infobae/ Jazmine Angulo / Andina)

La seguridad en los sitios arqueológicos es otra de las preocupaciones del sector, especialmente tras la denuncia de la arqueóloga Ruth Chayn por amenazas de muerte de presuntos traficantes de terrenos en la ciudad sagrada de Caral. Luna Briceño aseguró que ya se dispuso seguridad para sus desplazamientos y que la respuesta, coordinada con el Ministerio del Interior, fue inmediata. “Proteger el patrimonio también es una forma de luchar contra la delincuencia”, remarcó, al vincular la defensa cultural con el combate al crimen organizado.

Entre los avances legislativos, el ministro destacó la próxima publicación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, elaborada tras un proceso de consulta previa que involucró a 32 sectores y siete organizaciones indígenas, con 120 acuerdos y más de 500 puntos consensuados. También anunció el reglamento de la nueva ley de cine, que permitirá a los cineastas acceder a condiciones tributarias inéditas en coordinación con los gremios del sector. Al hacer un balance de su gestión, Luna Briceño resumió su principal logro en “establecer puentes de diálogo para soluciones concretas”.

Finalmente, el ministro se mostró optimista sobre la concreción de proyectos emblemáticos. Señaló que espera anunciar un avance del 80 % en la agenda de Machu Picchu, mientras que la construcción del Museo Nacional del Perú (MUNA) estaría prevista para junio de 2027. En el caso de Kuélap, adelantó que los trabajos alcanzarían un 90 % de ejecución y culminarían en abril, consolidando uno de los proyectos de restauración más esperados del país.