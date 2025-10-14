Perú

Perfil de Alfredo Luna Briceño, el nuevo ministro de Cultura en el Gabinete del presidente José Jerí

El ingeniero y exviceministro de Interculturalidad asume la cartera en reemplazo de Fabricio Valencia, con el reto de fortalecer la política cultural y el diálogo con las comunidades

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Alfredo Luna Briceño jura como nuevo ministro de la Cultura del gobierno de José Jerí . TV Perú

El presidente de la República, José Jerí, tomó juramento a su nuevo gabinete ministerial. Entre los designados, se encuentra Alfredo Luna Briceño como titular del Ministerio de Cultura, una figura que conoce de cerca el funcionamiento de esta institución y que ha acumulado una trayectoria amplia en el ámbito académico, administrativo y cultural. Sustituye al exministro Fabricio Valencia.

Luna Briceño cuenta con experiencia en el sector público, educativo y cultural. En el Ministerio de Cultura ha desempeñado distintos cargos administrativos vinculados a la gestión institucional. Su paso previo por el viceministerio le otorgó conocimiento sobre la estructura interna del sector y sus principales líneas de acción.

Además de su experiencia en la administración pública, ha ocupado puestos de dirección en el ámbito universitario, tanto en el Perú como en el extranjero.

Experiencia académica y gestión universitaria

Perfil de Alfredo Luna Briceño,
Perfil de Alfredo Luna Briceño, el nuevo ministro de Cultura en el Gabinete del presidente José Jerí

Entre los años 2001 y 2015, Alfredo Luna fue docente en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). De forma paralela, ejerció labores similares en la Universidad Ricardo Palma (URP) entre 2007 y 2015. Posteriormente, su perfil académico se amplió a nivel internacional como docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) durante 2016.

Su vínculo con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha sido constante. En esa casa de estudios ocupó cargos de responsabilidad administrativa y académica. Entre octubre de 2013 y agosto de 2016 fue asesor del Vicerrectorado Administrativo, además de coordinador académico y docente. Desde la PUCP, Luna impulsó procesos orientados al fortalecimiento institucional y la eficiencia en la gestión universitaria.

Formación profesional y trayectoria técnica

Ingeniero civil egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Luna Briceño completó una maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid. También cursó una maestría en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras en la PUCP y un doctorado en Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Gestión cuestionada del exministro Fabricio Valencia

Titular del Ministerio de Cultura
Titular del Ministerio de Cultura en la mira del Congreso. | Mincul

Entre los puntos principales del documento congresal figura la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, emitida durante la gestión de Valencia, que modificó el área intangible de la reserva arqueológica de Nasca y Palpa. Según los legisladores, esta decisión dejó sin protección una extensión aproximada de 2,400 kilómetros cuadrados frente a actividades mineras informales y se adoptó sin consulta técnica ni comunicación con la UNESCO.

La moción también incluyó denuncias sobre el presunto uso irregular de recursos públicos. Se le atribuyó haber favorecido a una trabajadora sin título profesional ni experiencia en el sector, otorgándole acceso a su vehículo oficial y órdenes de servicio de alto costo. “Podría configurar negociación incompatible, colusión, tráfico de influencias y peculado de uso”, se indicó en el texto.

Otra observación estuvo vinculada al contrato de alquiler de un local para la nueva sede de TV Perú, por un monto de 16 millones de soles, sin concurso público ni convocatoria abierta. Los congresistas consideraron este hecho como una muestra de falta de transparencia en la gestión de un organismo estatal de comunicación.

El conflicto de Machu Picchu fue otro eje de la moción. Los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco denunciaron incumplimiento de acuerdos laborales y desigualdad en los pagos. Paralelamente, la UNESCO emitió alertas sobre el riesgo de que la ciudadela sea incluida en la lista de Patrimonio en Peligro, debido al exceso de visitantes y a deficiencias en el control de accesos.

Temas Relacionados

Ministerio de CulturaMinculJosé JeríAlfredo Lunaperu-politica

Más Noticias

Perfil y hoja de vida de Denisse Miralles, nueva ministra de Economía del gobierno de José Jerí

Asume la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el gobierno de José Jerí en un escenario marcado por la urgencia de definir el presupuesto de 2026 y el debate legislativo sobre el incremento del gasto público

Perfil y hoja de vida

César Díaz es el nuevo ministro de Defensa: perfil y antecedentes del nuevo titular del Mindef

Asume el cargo en reemplazo de Walter Astudillo, quien ocupó el cargo desde el 13 de febrero del 2023. Se despide tras la vacancia de Dina Boluarte y la renovación del gabinete ministerial por parte del presidente José Jerí

César Díaz es el nuevo

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Las ‘íntimas’ realizarán su evento de presentación el 25 y 26 de octubre, días en los que se enfrentará a Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Conoce todos los detalles de la venta de tickets

Entradas para la Noche Blanquiazul

Perfil de Hugo de Zela Martínez, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en el Gabinete del presidente José Jerí

El nuevo canciller juró ante el presidente José Jerí. Su regreso marca la vuelta de un diplomático de carrera con amplia trayectoria en América y la OEA, y un perfil técnico en política exterior

Perfil de Hugo de Zela

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

La nueva titular del MIMP inicia su gestión en medio de una mancha sobre el presidente interino, junto con un preocupante aumento de feminicidios y violencia sexual en el país

Perfil de Sandra Gutiérrez, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perfil y hoja de vida

Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

Miguel Ángel Espichán asume el Ministerio del Ambiente para el gobierno interino de José Jerí: perfil del nuevo titular del Minam

Teresa Mera, perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de José Jerí

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

Jorge Figueroa Guzmán jura como titular del Minedu: perfil del nuevo ministro de Educación del gobierno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Ricky Trevitazzo devuelve la marca

Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz y aclara: “Nunca quise apropiarme del nombre”

Darinka Ramírez se lanza como cantante de reggaetón y estrena “Mala jugada”

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

Patricia Portocarrero revela cómo sobrevivir a tres paros cardiacos le cambió la vida: “Comencé a decir ‘no’”

DEPORTES

Maria Alejandra Marin pondera el

Maria Alejandra Marin pondera el nivel de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Venir al bicampeón implica dar lo mejor para un nuevo título”

Club de Liga 2 sufre extorsiones y amenazas en plenas semifinales de ascenso: “Hoy en día el Perú está muy peligroso”

Thaisa Mc Leod no se conforma con su evolución física y fija una meta clara: “Quiero seguir bajando de peso”

Dónde ver Colombia vs Canadá en Perú HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Eddie Fleischman lanzó ácido comentario contra Felipe Chávez: “No es lo que decían en los relatos, no cualquiera es joya”