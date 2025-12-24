¿Qué hacer para evitar el dengue durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo? Recomendaciones prácticas del Minsa

Un mosquito tigre (AdobeStock)

En el contexto de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención frente al dengue en todo el Perú. El riesgo se incrementa durante estas fechas por el mayor desplazamiento de personas hacia regiones endémicas, especialmente en el norte y la selva, donde la presencia del mosquito Aedes aegypti es más alta.

Viajar a zonas con transmisión activa implica una mayor exposición al vector. Actividades como hospedarse en establecimientos sin protección adecuada, el uso de ropa descubierta y la permanencia en lugares con agua estancada pueden facilitar el contacto con el mosquito transmisor. Las reuniones familiares, las visitas a cementerios y el aumento del almacenamiento de agua por cortes en el suministro durante las fiestas también elevan las posibilidades de contagio.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días después de la infección y pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido. El cuadro puede agravarse y presentar signos de alarma que requieren atención médica urgente.

Atender de inmediato signos como fiebre alta, dolor abdominal o sangrado leve es clave para prevenir complicaciones graves del dengue. Foto: EsSalud

Consejos del Minsa para evitar el dengue en fiestas de fin de año

El Minsa, a través de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, recomienda a quienes viajan a zonas endémicas extremar las medidas de protección. Adoptar hábitos preventivos es fundamental para reducir el riesgo y proteger a la familia.

Usar repelente y renovarlo según las indicaciones del producto. Vestir ropa de manga larga y colores claros para disminuir la exposición a las picaduras. Elegir alojamientos con protección adecuada, verificando que cuenten con mallas en puertas y ventanas. Revisar y eliminar posibles criaderos de zancudos en el hogar antes de salir de viaje: baldes, llantas, botellas, chapas y tanques sin tapa. Reemplazar el agua de floreros o plantas acuáticas por arena húmeda o esponja floral. Limpiar y secar los bebederos de mascotas, guardándolos en lugares seguros mientras no se usen. Ante fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares o articulares, sarpullido, náuseas o vómitos, acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

Ficha de autoevaluación: 10 minutos contra el dengue

Entre sus recomendaciones, el Minsa aconsejó implementar la “Ficha de autoevaluación: 10 minutos contra el dengue”, una herramienta práctica que propone realizar una revisión semanal en el hogar para detectar y eliminar criaderos del mosquito transmisor. Este método ha contribuido a una reducción significativa de casos y defunciones por dengue en 2025

La rutina consiste en que el jefe del hogar recorra cada ambiente, identificando depósitos de agua como baldes, cilindros y tanques. Es indispensable lavar y tapar herméticamente estos recipientes, ya que allí suelen encontrarse huevos o larvas de Aedes aegypti. Agentes comunitarios de salud acompañan este proceso mediante charlas y actividades de sensibilización para reforzar la importancia del control domiciliario.

Imagen: Difusión

El Minsa destaca que la participación ciudadana es esencial para mantener bajos los índices de transmisión. Durante la Semana de Lucha Contra el Dengue, brigadas especializadas intensificaron el control en las 22 regiones con presencia activa del vector, solicitando a las familias permitir el ingreso del personal debidamente identificado para complementar la autoevaluación.

La ficha está disponible para todas las familias y puede aplicarse en cualquier momento. Para orientación adicional, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente a la Línea 113, opción 1. Con estas acciones, el Minsa subraya que el control del dengue comienza en casa y que cada familia es la primera barrera de defensa ante la enfermedad.

Qué es el dengue y cómo reconocer sus síntomas

El dengue es causado por un virus transmitido exclusivamente por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Los síntomas más frecuentes son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, sarpullido y, en ocasiones, sangrado leve por nariz o encías. Las formas graves se manifiestan con dolor abdominal persistente, vómitos reiterados, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad y decaimiento.

Sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral evita la proliferación del mosquito Aedes aegypti en los hogares. Foto: Minsa

Niños y adultos mayores constituyen los grupos más vulnerables, y una infección previa no protege contra futuras infecciones por otros serotipos del virus. El dengue presenta tres etapas: febril, crítica y de recuperación. La fase crítica, que puede surgir cuando la fiebre desaparece, es la más peligrosa y puede provocar hemorragias, deshidratación o fallos orgánicos.

El principal error es confiarse ante la desaparición de la fiebre, ya que marca el inicio de la fase crítica. La vigilancia constante de los síntomas y la atención médica oportuna son vitales para evitar complicaciones. En caso de signos de alarma, como pérdida de apetito o rechazo de líquidos, es obligatorio acudir inmediatamente al hospital.

Para consultas sobre el dengue, el Minsa ofrece la Línea 113, opción 3, con atención gratuita y nacional. También se puede acceder a orientación a través de WhatsApp o Telegram a los números 955 557 000 y 952 842 623, o al correo electrónico infosalud@minsa.gob.pe.

El control del dengue es una responsabilidad compartida, y la prevención depende de la acción diaria en cada hogar.