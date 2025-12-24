Perú

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina: “Terrible lo que pasará si no sale bien”

La conductora alertó a sus seguidores sobre la importancia de revisar el empaque del pavo antes de marinarlo, generando una ola de consultas y preocupación entre usuarios que temen arruinar la cena navideña por un exceso de sal

No dejes que un pavo salado arruine tu Navidad. Aprende el secreto de la salmuera para pavos pre-aderezados y un truco para descongelar tu pavo a tiempo para la cena.

A pocas horas de la cena de Navidad, las redes sociales se llenaron de dudas y consultas sobre la preparación del pavo, el protagonista de la mesa festiva en miles de hogares peruanos. En este contexto, la conductora de televisión Nelly Rossinelli se convirtió en la voz de alerta y guía culinaria para quienes buscan un resultado perfecto, pero también reveló una preocupación recurrente: la falta de atención al empaque del pavo, pese a sus advertencias. Sin embargo, muchos usuarios también recordaron a Magaly Medina y su peculiar receta que arruinó la cena navideña de miles unos años atrás.

Rossinelli, conocida por sus recetas y consejos prácticos, no dudó en aparecer en sus redes, incluso en plena vorágine navideña, para recalcar un punto fundamental: “Si tu pavo dice “marinado” o “aderezado” en el empaque, no debe pasar por salmuera. Ese pavo ya tiene suficiente sal; si lo sumerges en salmuera, te quedará salado”.

Este consejo, repetido insistentemente por la conductora, busca evitar uno de los errores más comunes en estas fechas. “Puedes potenciar el sabor con un aderezo de tu preferencia, pero añade sal solo en la cantidad normal. Si insistes en la salmuera, omite luego la sal en el aderezo”, explicó Rossinelli.

¿Qué hacer si el pavo sigue congelado el 23 de diciembre?

La preocupación de quienes dejan la compra o recogida del pavo para último momento también fue abordada por la conductora. “Si tu pavo aún está duro como una piedra, puedes descongelarlo sumergiéndolo en agua fría, en un lugar ventilado y sin sol. En diez o doce horas estará listo para sazonar”, recomendó. No es el método ideal, pero permite llegar a tiempo para la cena.

Rossinelli advirtió que este proceso rompe la cadena de frío y puede implicar cierto riesgo, por lo que debe hacerse con precaución. Una vez descongelado, si hay tiempo para la salmuera, debe evitarse añadir más sal al aderezo. Si no es posible la salmuera, el aderezo llevará la sal necesaria.

El error común: pavo marinado en salmuera, ¿tiene solución?

La pregunta que inundó los comentarios fue clara: “¿Qué pasa si ya puse mi pavo marinado en salmuera?”. La respuesta de Rossinelli fue tranquilizadora: “Todo en la vida tiene solución menos la muerte. Solo pon el pavo en un recipiente con agua sin sal durante cuatro o cinco horas; así, parte de la sal se eliminará”. Luego de este proceso, el pavo puede aderezarse normalmente.

La presentadora compartió incluso una experiencia personal: “El año pasado me pasó lo mismo. El pavo quedó ligeramente salado en la piel, pero se podía comer. No es un drama, pero si puedes quitarle la sal, mejor”.

¿Pusiste por error tu pavo que ya venía marinado en salmuera? ¡No te preocupes! Nelly Rossinelli te explica el sencillo truco para quitar el exceso de sal y que tu pavo quede perfecto para la cena.

Entre la preocupación y el humor

Las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios que, a pesar de las advertencias, no revisaron el empaque y ahora buscan soluciones de emergencia. “Yo con mi pavo en salmuera y sin haber visto si el empaque decía ‘pavo marinado’”, confesó una seguidora. Otros, como Waldir, relataron: “Me ofrecí a hacer el pavo navideño para toda la familia. Sin embargo, no me di cuenta si decía eso del marinado, pero lo cierto es que mi pavito ya va doce horas en salmuera. Terrible lo que pasará si no sale ricolino”.

Entre la ansiedad y las bromas, muchos agradecieron la guía de Rossinelli. “Nelly, siento que estoy en videollamada contigo dándome soluciones. ¡Gracias!”, escribió Kelly. Otros recurrieron al humor ante la crisis: “Dios mío, hoy tragaremos pavo salado”, bromeó Suu cp, mientras que Susy Mendoza sugirió: “Yo diría que ya compren pollo a la brasa”.

Incluso hubo quienes compartieron soluciones improvisadas, como compartir el video de Rossinelli con familiares para evitar el desastre culinario. “Si yo no le mandaba el video a mi tía, mi familia esta Navidad iba a comer salado”, admitió una usuaria.

Recuerdan a Magaly Medina

También hubo otros seguidores que no dudaron en recordar a Magaly Medina y la receta que arruinó la cena de Navidad de miles de hogares peruanos y fue blanco de ácidas críticas y memes que hasta hoy está presente en las redes sociales.

Sin embargo, este 2025, miles de familias esperan con expectativa que su pavo salga perfecto del horno, confiando en las recomendaciones de quien, una vez más, se ha convertido en la salvadora de la Navidad peruana.

