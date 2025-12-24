Perú

Magaly Medina recuerda su fallido tutorial de pavo a vísperas de Navidad: “Siempre esperan que cometa un error”

La conductora de espectáculos se refirió a la receta que le recuerdan cada diciembre y nuevamente defendió su proceso

Cada fin de año, la imagen de Magaly Medina en la cocina reaparece en la memoria colectiva de miles de usuarios peruanos. Su nombre suele asociarse a la televisión y el espectáculo, pero para muchos, diciembre también lo vincula a una receta de pavo navideño que, hace seis años, se convirtió en un fenómeno viral por un motivo inesperado. Lo que comenzó como un intento por compartir sus costumbres en la mesa navideña, terminó marcando un episodio que, lejos de olvidarse, sigue generando conversación y memes en redes sociales.

En 2019, la conductora publicó en su canal de YouTube un video donde explicaba cómo preparar pavo para la cena de Navidad. La propuesta no tardó en volverse tendencia, aunque no precisamente por sus aportes culinarios.

Decenas de usuarios replicaron el paso a paso y manifestaron su descontento: algunos lamentaron el resultado seco, otros criticaron la falta de sabor, y hubo quienes aseguraron que el exceso de condimentos arruinó el plato.

Este 2025, la receta de Magaly nuevamente reavivó en internet y la conductora se pronunció al respecto. La periodista se defendió y aseguró que fue un error suyo, pero que no debería perseguirla.

“Sé que la gente está esperando que siempre cometa un error, has visto que con el chocolate ha pasado lo mismo. Yo preparo el chocolate tal y como me gusta, como dice el dicho, ‘las cuentas claras, el chocolate espeso’, pero mientras se vacilen y me den buenos views, porque ya esa receta va a llegar al millón de views, me encanta”, declaró para Trome. La viralidad no la incomoda; por el contrario, la considera parte de su dinámica con los seguidores.

Una Navidad distinta, sin tutoriales y con familia reunida

Este año, la conductora comentó que ya tiene los preparativos listos para la Navidad. Su hermana arribó desde Miami para compartir la Nochebuena en Lima, y la familia planea reunirse alrededor de la mesa, como ocurre tradicionalmente en su casa. “Como todos los años, mi hermana llegó (de Miami) el lunes y estaremos juntos todos”, explicó la periodista.

La figura de su hijo también cobra protagonismo en la celebración. “Él siempre pasa Navidad en casa”, afirmó. Para Medina, estos momentos en familia adquieren un valor especial, lejos de la exposición mediática y de los temas que la han colocado en el centro de la controversia virtual.

Sobre los planes para recibir el Año Nuevo, la conductora adelantó que estará fuera de Perú, aunque no reveló el destino elegido. Este viaje representa una pausa en la rutina y la oportunidad de iniciar el año en un entorno diferente.

El tutorial de pavo de 2019 se mantiene como un episodio inolvidable para los usuarios de redes. La periodista lo asume con naturalidad y lo transforma en una anécdota recurrente, sin esquivar los comentarios ni las bromas.

Su actitud refleja la capacidad de capitalizar la viralidad, incluso cuando el resultado no fue el esperado en la cocina. Mientras los memes resurgen y las vistas en YouTube se acercan al millón, Magaly Medina se concentra en celebrar con los suyos, sabiendo que cada diciembre su nombre volverá a estar presente en las conversaciones digitales.

