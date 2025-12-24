Navidad adelantada en el Callao: 65 escolares de un mismo colegio ingresan a la UNAC, entre ellos niños de 10 y 11 años

Examen UNAC 2025: 65 escolares del colegio Juventud Científica logran vacantes, incluidos menores de 11 años

El colegio Juventud Científica sumó un nuevo reconocimiento tras el reciente examen de admisión a la Universidad Nacional del Callao. Un total de 65 escolares, incluidos niños de apenas diez y once años, aseguraron su ingreso a distintas carreras profesionales, consolidando el prestigio de la institución y destacando el nivel de sus estudiantes en fechas próximas a la Navidad. El resultado no solo sorprende por la cifra de ingresantes, sino por la corta edad de los postulantes que alcanzaron las mejores posiciones en el proceso selectivo.

La lista de admitidos incluye a escolares de primaria que no solo superaron el examen, sino que también ocuparon puestos de honor en diversas facultades. El desempeño de los menores refleja el esfuerzo, la disciplina y el acompañamiento académico que reciben en su colegio, el cual ha logrado posicionarse como referente de excelencia educativa y formación temprana de talentos en el país.

Menores entre los primeros puestos

Entre los ingresantes más jóvenes figuran Liam Vilcapoma Tenorio, de diez años, quien logró una vacante en la carrera de Matemática. A su corta edad, suma tres ingresos universitarios en diferentes instituciones nacionales y ostenta títulos en certámenes matemáticos. Paullo Mallma Alice Briana, con once años, también se posicionó en Matemática y cuenta con otros dos ingresos en universidades públicas. Juan Quispe Quintana, de once años, obtuvo ingreso a Contabilidad, mientras que Franco Alarcón Thiago Kriztov se colocó en Ingeniería Pesquera, ambos con antecedentes de logros similares en otros procesos de admisión.

Liam Vilcapoma Tenorio, de diez años, celebra su ingreso a Matemática en la Universidad Nacional del Callao.

Estos casos subrayan el potencial y la formación de los estudiantes, quienes compitieron en igualdad de condiciones con postulantes de mayor edad y experiencia académica. La presencia de menores en los primeros lugares del examen de la UNAC evidencia el impacto de una preparación integral desde etapas tempranas y la importancia de un entorno educativo que promueve el talento.

Resultados sobresalientes para el colegio

De los 65 escolares que obtuvieron vacantes, diecisiete se ubicaron en los primeros lugares de sus respectivas carreras. El balance final detalla tres primeros puestos, seis segundos, tres terceros y cinco cuartos puestos, cifras que consolidan al colegio Juventud Científica como uno de los principales semilleros de talentos del país.

La comunidad educativa atribuye este desempeño al trabajo conjunto entre profesores, estudiantes y familias, así como a una metodología que prioriza el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los resultados obtenidos refuerzan la apuesta por una educación personalizada y el acompañamiento constante durante la formación escolar.

Vocación, esfuerzo y acompañamiento familiar

El éxito de los menores no solo responde a su capacidad intelectual, sino también al apoyo familiar y al seguimiento académico. Padres y docentes han resaltado el papel de la motivación y la disciplina en la obtención de estos resultados. La preparación para el examen de admisión incluyó jornadas de estudio, simulacros y asesoría personalizada, factores que contribuyeron a consolidar la confianza de los postulantes.

El colegio Juventud Científica sostiene que la detección temprana de talentos, sumada a una orientación adecuada, permite potenciar las habilidades de los estudiantes y prepararlos para desafíos de alto nivel. El acompañamiento emocional y académico ha sido clave para que los escolares enfrenten con éxito los retos universitarios desde edades tempranas.