Resultados del examen UNAC 2025-II: link oficial para ver puntajes, lista de ingresantes y vacantes por carrera

La UNAC publicó este lunes los resultados oficiales del examen de admisión 2025-II, permitiendo a los postulantes revisar en línea su puntaje, la relación de ingresantes y la distribución de vacantes por cada especialidad

Destacar la oferta educativa de la UNAC, que incluye 17 programas de pregrado, 33 de maestrías, entre otras. (Andina)

La Universidad Nacional del Callao realizó el domingo 21 de diciembre su habitual examen general de admisión, jornada en la que se dieron cita postulantes de distintos barrios del Callao y Lima con la esperanza de conquistar un lugar en alguna de las diecisiete carreras de esta institución estatal. El proceso concentró la atención de familias y aspirantes, quienes aguardaban por el anuncio de los resultados oficiales, elemento clave para dar el siguiente paso hacia la educación superior.

La expectativa gira en torno a la publicación de la lista de admitidos, junto a los puntajes y la asignación de vacantes por especialidad. Como es costumbre, la UNAC concentra la divulgación de estos datos en su plataforma digital, donde los postulantes pueden consultar el detalle de su desempeño tras el riguroso examen de cien preguntas, dividido entre aptitud y conocimientos específicos.

Resultados, consultas y link habilitado

El acceso a los resultados del Examen General de Admisión 2025-II se encuentra disponible en el sitio web oficial: https://admision.unac.edu.pe/. En este portal, las personas interesadas pueden ingresar su número de documento o el código asignado como postulante para conocer su puntaje y si han accedido a una vacante.

La UNAC ofrece 17 programas
La UNAC ofrece 17 programas de pregrado, 33 de maestrías, entre otras. (Composición Infobae: Andina/UNAC)

El sistema habilitado por la UNAC permite descargar la constancia con los resultados y confirma el estado del proceso de admisión para cada participante.

¿Qué modalidades de ingreso y fases previas contempla el proceso de admisión UNAC 2025-II?

La convocatoria previa, donde se evaluó a postulantes de otras modalidades y del Centro Preuniversitario (CEPRE UNAC), se desarrolló el 14 de diciembre. Los listados de ingresantes para estas opciones ya pueden consultarse en la plataforma institucional, en una sección específica dedicada a modalidades como primeros puestos, traslados, deportistas destacados y acceso por rendimiento académico.

La UNAC divide su oferta académica en tres bloques principales: Ciencias e Ingenierías, Ciencias Empresariales y Ciencias de la Salud. Cada bloque reúne carreras con vacantes diferenciadas, según la demanda y la especialización del área formativa.

Estructura del examen y vacantes asignadas

El examen general constó de cien preguntas, abarcando tanto aptitud académica como conocimientos especializados. Se otorgó un período de tres horas para el desarrollo de la prueba, con reglas claras respecto a penalización: cada respuesta incorrecta restaba el veinticinco por ciento de su valor. La evaluación permitió organizar el ingreso a las diecisiete carreras profesionales, con las vacantes repartidas equitativamente entre los postulantes según sus resultados.

Para la admisión 2025-II, la universidad mantuvo abiertas, además de la modalidad ordinaria, rutas especiales orientadas a egresados de secundaria, deportistas, personas con discapacidad y otras condiciones establecidas en su reglamento académico.

¿Qué carreras ofrece la UNAC?

La Universidad Nacional del Callao ofrece carreras agrupadas en tres bloques académicos:

Bloque I: Ciencias e Ingeniería

  • Física
  • Matemática
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Alimentos
  • Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales
  • Ingeniería Pesquera
  • Ingeniería en Energía
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Química

Bloque II: Ciencias Empresariales

  • Administración
  • Contabilidad
  • Economía

Bloque III: Ciencias de la Salud y Educación

  • Enfermería
  • Educación Física

El acceso y consulta de resultados, así como la próxima matrícula de los ingresantes, se realiza únicamente a través de los canales oficiales del portal institucional y las redes validadas por la universidad.

