Navidad 2025: link oficial para conocer el estado de las carreteras del Perú, según el mapa de Sutrán

Como ya es costumbre cada año, miles de peruanos salen de sus hogares para viajar en Navidad y recibir las fiestas de una forma especial. Para ello, es importante conocer cómo se encuentra las carreteras del país.

En la plataforma de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se puede conocer en vivo si hay vías bloqueadas por lluvias, protestas u otros acontecimientos. Para ingresar a la página, se debe hacer clic en el siguiente link: https://gis.sutran.gob.pe/alerta_sutran/

El tráfico en Lima ha alcanzado niveles críticos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con colapso vehicular en las principales salidas de la ciudad. El flujo de vehículos en las rutas de salida puede duplicarse en los días previos al 24 y 31 de diciembre, afectando principalmente las vías de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Carretera Central. Este fenómeno se intensifica entre el 22 y 24, y del 28 al 31 de diciembre.

Las rutas más críticas incluyen la Panamericana Sur, donde la congestión inicia en el kilómetro 10, en el distrito de Chorrillos, y se extiende hasta Asia, especialmente entre las 15:00 y 22:00 horas. En la Panamericana Norte, los accesos a Ancón, Puente Piedra y Ventanilla concentran el mayor caos vehicular. La Carretera Central presenta largas demoras en zonas como Chosica, Chaclacayo y Matucana, agravadas por obras y el tránsito de vehículos pesados.

El impacto de las fiestas se observa también en avenidas principales de Lima. La avenida Javier Prado reporta embotellamientos desde el cruce con la Vía Expresa hasta el óvalo de la Universidad de Lima, con puntos críticos cerca del Jockey Plaza y La Rambla. La avenida Salaverry, entre Pershing y 28 de Julio, colapsa en las zonas próximas al Real Plaza y el hospital Rebagliati. El cruce de la avenida La Marina con Universitaria es otro foco de congestión, potenciado por la afluencia de compradores al centro comercial Plaza San Miguel. Además, la avenida Universitaria y la avenida Aviación presentan saturación en múltiples tramos, sobre todo en horas punta y en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra.

El aumento del flujo vehicular también presiona a los terminales terrestres formales, ubicados en distritos como La Victoria, San Juan de Lurigancho, Lima Norte y Lima Sur. Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), estos terminales operan al límite de su capacidad durante las fiestas. antizan condiciones mínimas de seguridad para los pasajeros.

Las autoridades recomiendan a los viajeros planificar su salida en horarios estratégicos, preferir terminales formales, revisar el estado del vehículo y evitar conducir bajo los efectos del cansancio o el alcohol. La prevención y la planificación se presentan como las herramientas más efectivas para enfrentar la congestión y los riesgos asociados al tráfico en Lima durante las fiestas de fin de año.

Navidad en Perú 2025

La llegada de la Navidad en Perú implica una serie de preparativos familiares y gastronómicos que se intensifican en los días previos al 24 de diciembre. Las familias peruanas suelen organizarse con anticipación para la tradicional cena de Nochebuena, que se celebra a partir de la medianoche. Este evento se considera uno de los momentos centrales de la festividad, reuniendo a diversos miembros del hogar y resaltando la importancia de mantener vivas las costumbres navideñas.

Los platos típicos que predominan en la mesa navideña peruana incluyen el pavo horneado, el lechón al horno, la ensalada rusa, el arroz árabe y el infaltable panetón acompañado de chocolate caliente.

La elección de estos alimentos responde tanto a la tradición como a la influencia de ingredientes locales y recetas familiares transmitidas de generación en generación. En algunas regiones, se agregan tamales, purés y guarniciones que varían según la disponibilidad y las preferencias culinarias.

Planificar con tiempo la compra de insumos y la organización de la cocina resulta clave para evitar contratiempos en la Nochebuena. Las recomendaciones incluyen elaborar una lista de ingredientes, adquirir productos no perecibles con anticipación y programar la preparación de los platos principales durante el día 24. Además, se sugiere asignar tareas a los integrantes de la familia para agilizar el proceso y asegurar que la cena esté lista a la medianoche.