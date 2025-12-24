Lluvias afectarán estas regiones del país durante Navidad, según pronóstico del Senamhi

Las provincias más expuestas son sectores de Cusco, Madre de Dios y Puno, donde se prevén complicaciones durante la celebración de Navidad por las condiciones meteorológicas adversas - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, entre el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre, se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la selva central y sur del país. El evento climático estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Las provincias con mayor riesgo de afectación comprenden sectores de Cusco (La Convención, Paucartambo, Quispicanchi), Madre de Dios (Tambopata, Manu) y Puno (Carabaya, Sandia). Estas jurisdicciones amazónicas podrían afrontar complicaciones durante la celebración de Navidad, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Pronósticos detallados

De acuerdo con el reporte oficial, el detalle de acumulados previstos es el siguiente:

Miércoles 24 de diciembre: Se esperan valores próximos a 60 milímetros por día en la selva sur.

Jueves 25 de diciembre: En plena Navidad se registrarán lluvias alrededor de 60 mm/día en la zona central de la selva y cifras cercanas a 85 mm/día en la región sur.

Viernes 26 de diciembre: Se estiman acumulados similares al día anterior, con 60 mm/día en el área central y valores próximos a 85 mm/día en la parte sur.

El Indeci exhorta a autoridades locales y regionales a mantener despejadas las rutas de evacuación, señalizar zonas seguras y verificar la operatividad de servicios de emergencia - Créditos: Andina.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los representantes de los gobiernos locales y regionales a revisar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos y correctamente señalizadas para guiar a la población hacia espacios seguros.

Además, instó a verificar el funcionamiento de centros médicos, compañías de bomberos y comisarías para asegurar una respuesta efectiva ante cualquier emergencia.

Para los habitantes de las zonas expuestas, se recomienda reforzar las cubiertas de las viviendas a fin de minimizar daños por las precipitaciones, así como establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades comunitarias. Resulta fundamental mantener actualizado el plan Familiar de emergencias y aplicarlo cuando la situación lo requiera.

Las entidades responsables continuarán con el monitoreo de la evolución de este fenómeno, a fin de proporcionar información oportuna y precisa sobre cualquier variación relevante en las condiciones climáticas estimadas para las próximas jornadas festivas.

El Senamhi pronostica lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva central y sur del país entre el 24 y el 26 de diciembre, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Supervisa la variabilidad atmosférica, así como los recursos hídricos superficiales, mediante una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas distribuidas en todo el país.

Elabora y difunde avisos, alertas y boletines sobre fenómenos meteorológicos y climáticos, como lluvias intensas, heladas, friajes o sequías, dirigidos a la ciudadanía y a organismos públicos y privados.

Proporciona información técnica especializada para la gestión del riesgo de desastres y la toma de decisiones en sectores como agricultura, transporte, salud, energía y defensa civil.

Realiza investigaciones científicas sobre meteorología, climatología, hidrología y recursos hídricos, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas y estrategias de adaptación al cambio climático.

Promueve la capacitación y formación de profesionales y técnicos en ciencias atmosféricas e hidrológicas.

Participa en foros, redes y proyectos internacionales relacionados con el monitoreo del clima y la gestión sostenible del agua.

Facilita el acceso a datos históricos y actuales a través de plataformas digitales y servicios de consulta para usuarios institucionales y la sociedad en general.