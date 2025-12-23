Perú

Fuego consume árbol navideño del parque central de un distrito de Lambayeque en la víspera de Nochebuena

Las llamas consumieron en minutos la decoración navideña instalada por el municipio. Vecinos no lograron controlar el fuego y las imágenes se viralizaron en redes sociales

Guardar
Árbol navideño del parque central de Mochumí arde en la víspera de Nochebuena. (Exitosa)

La noche previa a la Nochebuena dejó una escena inesperada en el distrito de Mochumí, en la región Lambayeque. Lo que comenzó como una jornada habitual de reuniones familiares y preparativos terminó con imágenes de fuego en pleno parque principal, un espacio que durante diciembre reunió a vecinos y visitantes alrededor de una decoración navideña instalada por el municipio.

El árbol navideño del parque central, encendido desde el 10 de diciembre, formaba parte de las actividades de fin de año en la localidad. Durante varios días, ese punto sirvió como lugar de encuentro y escenario para fotografías, recorridos nocturnos y celebraciones barriales. La tranquilidad de la víspera se interrumpió de forma repentina la noche del lunes 22 de diciembre.

Una alerta dio cuenta de un foco de fuego en la estrella ubicada en la parte superior de la estructura. En pocos minutos, las llamas se extendieron por todo el árbol. Vecinos acudieron al lugar al advertir el resplandor y el humo, pero la propagación resultó rápida y no permitió acciones efectivas para detener el incendio.

Las imágenes del árbol envuelto en fuego circularon con rapidez en redes sociales y generaron impacto más allá del distrito. El episodio dejó un sentimiento de tristeza en una población que se preparaba para recibir la Navidad con actividades comunitarias y reuniones familiares.

El incendio que cambió la víspera

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el fuego se inició en la estrella que coronaba la estructura. Ese elemento concentraba parte del sistema eléctrico que alimentaba las luces del árbol. En cuestión de minutos, el material decorativo comenzó a ceder ante las llamas, sin margen para una intervención vecinal que evitara el daño total.

Los adornos y el sistema de iluminación terminaron reducidos a cenizas. El parque principal, que durante días previos concentró visitas y encuentros, mostró una imagen distinta, marcada por restos calcinados y el desconcierto de quienes presenciaron el hecho. Para muchos vecinos, el suceso significó un golpe anímico en una fecha asociada a la celebración colectiva.

Autoridades descartan un ataque

Fuego consume árbol navideño del
Fuego consume árbol navideño del parque central de un distrito de Lambayeque en la víspera de Nochebuena

El alcalde de Mochumí, Luis Ventura Zurita, brindó declaraciones tras el siniestro. El burgomaestre indicó que “la hipótesis más fuerte apunta a un cortocircuito eléctrico”, en referencia a una posible falla en la instalación de las luces. En esa misma línea, precisó que se descarta cualquier acción intencional, al señalar que el escenario no corresponde a un ataque.

Desde la municipalidad se informó que el caso será revisado con mayor detalle para determinar el origen exacto del desperfecto. El objetivo apunta a evitar situaciones similares en futuras actividades públicas, sobre todo durante fechas con alto uso de iluminación decorativa.

Riesgos frecuentes en instalaciones navideñas

Navidad sin riesgos. (Foto: Referencial)
Navidad sin riesgos. (Foto: Referencial)

Especialistas en seguridad recuerdan que los cortocircuitos figuran entre las principales causas de incendios durante la temporada navideña. La combinación de conexiones improvisadas, cables en mal estado y sobrecarga eléctrica incrementa el riesgo, tanto en espacios públicos como en viviendas.

En el caso de Mochumí, el árbol concentraba numerosos elementos eléctricos expuestos a la intemperie. Las condiciones climáticas, sumadas al uso continuo de luces, representan factores que requieren controles previos y mantenimiento constante para reducir peligros.

Las autoridades y organismos de seguridad difunden una serie de medidas básicas para disminuir el riesgo en decoraciones navideñas con sistemas eléctricos:

  • Revisar que las luces cuenten con certificación de seguridad y cables en buen estado.
  • Evitar el uso de extensiones o tomacorrientes con sobrecarga.
  • Mantener adornos eléctricos lejos de materiales inflamables, como papel o plástico.
  • Apagar las luces del árbol y otras decoraciones antes de dormir o al salir del domicilio.
  • Contar con un extintor doméstico accesible y conocer su uso básico.

El incendio del árbol navideño de Mochumí dejó una lección visible sobre la importancia de la prevención y el cuidado en instalaciones temporales. Mientras los vecinos asimilan lo ocurrido, el parque principal permanece como recordatorio de una víspera distinta a la esperada.

Temas Relacionados

Lambayequeincendioárbol de NavidadNavidadperu-noticias

Más Noticias

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El tribunal consideró que la Fiscalía solo acreditó una sospecha simple y no demostró peligro de fuga ni la necesidad de la presencia física de la investigada en las diligencias pendientes

Infobae

Ministro de Salud niega que 52 niños hayan muerto por tos ferina en Loreto y destaca 80 % de avance en vacunación infantil

El titular del Minsa informó que algunos padres no autorizan la vacunación de sus hijos, lo que retrasa la cobertura completa contra la tos ferina en la cuenca del Chambira

Ministro de Salud niega que

¿Un CEO puede ser un payaso? Volver a lo que te hace feliz también es liderar

Ser clown cambió mi manera de dirigir y me enseñó a volver a mis sueños.

¿Un CEO puede ser un

Pareja roba joyas en Tumbes y sustrae anillos de oro por más de S/7000

Las cámaras de seguridad captaron a los implicados mientras ejecutaban el hurto en una joyería del centro de la ciudad. La Policía analiza las imágenes para identificar a los responsables

Pareja roba joyas en Tumbes

Cuatro destinos naturales del Perú compiten por el People’s Choice Award 2025: así puedes apoyar con tu voto

Reconocidas por sus buenas prácticas ambientales, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ubicadas en Áncash, Lima, Huánuco, Piura y Tumbes fueron seleccionadas en una votación global que se definirá antes de enero de 2026

Cuatro destinos naturales del Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO JNE cierra hoy

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

Procuraduría es admitida como actor civil en investigación contra Francisco Sagasti por pase al retiro de altos mandos PNP

Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Poder Judicial archivara proceso por colusión: “La firmeza de mi inocencia”

Jorge Solís renuncia a la presidencia de Caja Huancayo y se une a la lista al Senado de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Dimas Ysla asegura ser fiel

Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’: “Con seguridad, estoy feliz”

Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el secreto mejor guardado de su matrimonio con Andrea Fonseca: “no necesita GPS”

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nicola Porcella rompe el silencio y revela detalles de su ingreso a un nuevo canal de streaming

Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

DEPORTES

Franco Velazco aseguró que la

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026