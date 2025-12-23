Fuego consume árbol navideño del parque central de un distrito de Lambayeque en la víspera de Nochebuena

Árbol navideño del parque central de Mochumí arde en la víspera de Nochebuena. (Exitosa)

La noche previa a la Nochebuena dejó una escena inesperada en el distrito de Mochumí, en la región Lambayeque. Lo que comenzó como una jornada habitual de reuniones familiares y preparativos terminó con imágenes de fuego en pleno parque principal, un espacio que durante diciembre reunió a vecinos y visitantes alrededor de una decoración navideña instalada por el municipio.

El árbol navideño del parque central, encendido desde el 10 de diciembre, formaba parte de las actividades de fin de año en la localidad. Durante varios días, ese punto sirvió como lugar de encuentro y escenario para fotografías, recorridos nocturnos y celebraciones barriales. La tranquilidad de la víspera se interrumpió de forma repentina la noche del lunes 22 de diciembre.

Una alerta dio cuenta de un foco de fuego en la estrella ubicada en la parte superior de la estructura. En pocos minutos, las llamas se extendieron por todo el árbol. Vecinos acudieron al lugar al advertir el resplandor y el humo, pero la propagación resultó rápida y no permitió acciones efectivas para detener el incendio.

Las imágenes del árbol envuelto en fuego circularon con rapidez en redes sociales y generaron impacto más allá del distrito. El episodio dejó un sentimiento de tristeza en una población que se preparaba para recibir la Navidad con actividades comunitarias y reuniones familiares.

El incendio que cambió la víspera

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el fuego se inició en la estrella que coronaba la estructura. Ese elemento concentraba parte del sistema eléctrico que alimentaba las luces del árbol. En cuestión de minutos, el material decorativo comenzó a ceder ante las llamas, sin margen para una intervención vecinal que evitara el daño total.

Los adornos y el sistema de iluminación terminaron reducidos a cenizas. El parque principal, que durante días previos concentró visitas y encuentros, mostró una imagen distinta, marcada por restos calcinados y el desconcierto de quienes presenciaron el hecho. Para muchos vecinos, el suceso significó un golpe anímico en una fecha asociada a la celebración colectiva.

Autoridades descartan un ataque

El alcalde de Mochumí, Luis Ventura Zurita, brindó declaraciones tras el siniestro. El burgomaestre indicó que “la hipótesis más fuerte apunta a un cortocircuito eléctrico”, en referencia a una posible falla en la instalación de las luces. En esa misma línea, precisó que se descarta cualquier acción intencional, al señalar que el escenario no corresponde a un ataque.

Desde la municipalidad se informó que el caso será revisado con mayor detalle para determinar el origen exacto del desperfecto. El objetivo apunta a evitar situaciones similares en futuras actividades públicas, sobre todo durante fechas con alto uso de iluminación decorativa.

Riesgos frecuentes en instalaciones navideñas

Especialistas en seguridad recuerdan que los cortocircuitos figuran entre las principales causas de incendios durante la temporada navideña. La combinación de conexiones improvisadas, cables en mal estado y sobrecarga eléctrica incrementa el riesgo, tanto en espacios públicos como en viviendas.

En el caso de Mochumí, el árbol concentraba numerosos elementos eléctricos expuestos a la intemperie. Las condiciones climáticas, sumadas al uso continuo de luces, representan factores que requieren controles previos y mantenimiento constante para reducir peligros.

Las autoridades y organismos de seguridad difunden una serie de medidas básicas para disminuir el riesgo en decoraciones navideñas con sistemas eléctricos:

Revisar que las luces cuenten con certificación de seguridad y cables en buen estado.

Evitar el uso de extensiones o tomacorrientes con sobrecarga.

Mantener adornos eléctricos lejos de materiales inflamables, como papel o plástico.

Apagar las luces del árbol y otras decoraciones antes de dormir o al salir del domicilio.

Contar con un extintor doméstico accesible y conocer su uso básico.

El incendio del árbol navideño de Mochumí dejó una lección visible sobre la importancia de la prevención y el cuidado en instalaciones temporales. Mientras los vecinos asimilan lo ocurrido, el parque principal permanece como recordatorio de una víspera distinta a la esperada.