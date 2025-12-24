Hugo García aclara cómo es su relación con Alessia Rovegno tras la ruptura: “Jamás voy a estar incómodo”.

Hugo García confirmó recientemente que mantiene una relación cordial y sin incomodidad con Alessia Rovegno, su expareja, recalcando que entre ambos existe respeto y ausencia de conflictos, incluso al coincidir en eventos públicos en Lima. El modelo desmintió cualquier tensión entre ambos, describió el estado actual de su vida sentimental y compartió su visión sobre la nueva relación de Rovegno y sus propios planes personales.

Relación actual y reencuentros entre Hugo García y Alessia Rovegno

En los más recientes encuentros con la prensa, Hugo García hizo hincapié en que el vínculo con Alessia Rovegno, finalizado hace aproximadamente un año, se define por la cordialidad y la madurez, aunque sus trayectorias se crucen en actividades públicas. El exchico reality declaró que no experimenta incomodidad cuando se reencuentra con su exnovia: “No me incomodé, me he encontrado tantas veces con ella y jamás voy a tener problemas con eso. La gente interpreta mil cosas, pero yo jamás voy a estar incómodo”, señaló, adoptando una postura de tranquilidad ante especulaciones recurrentes.

García afirmó que la relación terminó en buenos términos, sin episodios conflictivos: “No hay nada malo que hablar, ni ella de mí, ni yo de ella. La relación se acabó y no se acabó mal, entonces no habría por qué quedar mal. Son etapas de la vida, pero no hemos quedado mal”.

Aunque admitió que no mantienen un contacto frecuente ni conversaciones habituales, remarcó que el respeto persiste: “No frecuentamos, no es que hablemos, pero sí hay un respeto mutuo, entonces creo que eso se mantiene”, afirmó ante las cámaras de Más Espectáculos. El modelo también expresó su aprecio por la familia de Rovegno y valoró el cariño que existe entre ambas familias.

Por su parte, Alessia Rovegno reafirmó la calidad de su vínculo con García, despejando rumores sobre un posible regreso sentimental. “No, hay una bonita relación con Hugo, de verdad que fue una relación muy bonita, muy sana… él sabe que le deseo todo lo mejor hoy siempre y eso no va a cambiar”, manifestó la ex Miss Perú. Agregó: “Siempre ha habido una excelente comunicación con él… el amor siempre va a estar”, enfatizando el aprecio que persiste tras la ruptura.

Reacciones ante nuevas parejas y proyectos personales

Consultado sobre la relación entre Alessia Rovegno y el empresario Álvaro Villacorta, Hugo García optó por la prudencia, evitando fomentar la polémica mediática. El chico reality expresó: “Meterme a opinar sería en vano, yo hablo por mí y les deseo lo mejor y que sean felices”. Cuando se le preguntó si conocía a Villacorta, García respondió que no era así, reiterando sus buenos deseos tanto para su expareja como para su nueva relación.

Imágenes captadas por el programa ‘Amor y Fuego’ mostraron a Rovegno junto a Villacorta en Lima, hace unas semanas, confirmando la consolidación de su nueva relación. Este vínculo se caracteriza por un perfil más reservado, en contraste con la mayor exposición mediática que acompañó la etapa anterior con García.

Mientras que Alessia Rovegno ha optado por mantener un perfil bajo y enfocarse en su bienestar personal, Hugo García está actualmente en una relación con la modelo Isabella Ladera. Puntualizó que la oficialización de este vínculo se produjo en octubre de 2025 y destacó que, en su inicio, García ofreció apoyo emocional a Ladera durante un periodo complicado.

El exguerrero sorprendió al revelar que sueña con formar una familia con Isabella Ladera, aunque ambos prefieren disfrutar del presente y construir su relación lejos de la presión mediática y los rumores externos ( Espectáculos)

Sobre la posibilidad de ser padres, García descartó un embarazo inmediato y sostuvo que, aunque sueña con formar una familia, ambos prefieren avanzar con calma y sin presión externa: “Quién sabe. Yo no puedo leer el destino. Entonces, si Dios quiere que sea así, bienvenido sea. Yo por el momento te puedo decir y hablar del presente, y mi presente es que estoy superfeliz, supercontento”, declaró el modelo a la prensa.

Al abordar la posibilidad de tener hijos con su pareja actual, García fue cauto y subrayó que esas decisiones llegarán con el tiempo, reafirmando que priorizan la estabilidad y la vida privada. Sobre la continua atención mediática a su vida personal, respondió con humor y comprensión respecto a la curiosidad que despierta.

Desde la perspectiva de Alessia Rovegno, la relación con García sigue fundamentada en el respeto mutuo y los buenos recuerdos: “Siempre ha habido una excelente comunicación con él… siempre voy a tener amor por él, la verdad. Es una persona súper especial para mí, entonces el amor siempre va a estar”, reiteró ante los reporteros de América TV.

Finalmente, Hugo García remarcó que prefiere vivir el presente y permitir que el futuro lo lleve “un día a la vez”, mostrando una actitud centrada en la tranquilidad y la construcción de su vida personal lejos de presiones externas.