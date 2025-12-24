El día de las cajas o Boxing Day: qué es y por qué se celebra cada 26 de diciembre

El 26 de diciembre revela cómo prácticas caritativas y laborales derivaron en una jornada con profundas implicancias sociales, deportivas y comerciales, cuya presencia internacional ilustra la adaptabilidad de lo tradicional ante los cambios contemporáneos (Freepik)

El 26 de diciembre ocupa un lugar singular en el calendario de varios países con herencia británica. Conocido como Boxing Day, este día festivo surgió en el Reino Unido y se expandió a territorios que formaron parte de su órbita cultural.

Aunque su nombre genera interpretaciones diversas, la fecha está asociada a prácticas de caridad, vínculos laborales y celebraciones posteriores a la Navidad. Con el paso de los siglos, el sentido original se transformó sin desaparecer del todo.

Actualmente, Boxing Day convive con grandes eventos deportivos, especialmente futbolísticos, y con una intensa actividad comercial que moviliza a millones de personas. Su significado, lejos de ser único, revela capas históricas, sociales y económicas que explican su permanencia.

Orígenes históricos

Nacido en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, el Boxing Day se vinculó a la caridad cristiana y a la entrega de cajas con donaciones a los sectores más vulnerables tras la Navidad. (Sigismund von Dobschütz)

El Boxing Day tiene raíces que se remontan a la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. Una de las explicaciones más aceptadas vincula su nombre a las cajas de donaciones que se colocaban en iglesias durante la Navidad. Estas cajas se abrían el 26 de diciembre, día de San Esteban, para repartir limosnas entre personas en situación de pobreza. La práctica respondía a un sentido cristiano de solidaridad posterior a las celebraciones navideñas.

Otra tradición asociada al origen del Boxing Day se desarrolló en el ámbito doméstico y laboral. Durante la época victoriana, las familias acomodadas celebraban la Navidad con la ayuda de sirvientes que trabajaban intensamente el 25 de diciembre. Al día siguiente, los empleados recibían permiso para visitar a sus familias y, en muchos casos, se les entregaba una caja con regalos, comida o dinero. Ese gesto dio lugar a la denominación Boxing Day, entendida como el día de las “cajas” destinadas a quienes prestaban servicios.

Ambas costumbres convivieron y se reforzaron con el tiempo. La fecha quedó instalada como un feriado en el Reino Unido y, posteriormente, en otros territorios bajo influencia británica como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e Irlanda. En todos los casos, el 26 de diciembre mantuvo un vínculo con la Navidad, aunque con un significado propio.

Expansión internacional y diferencias culturales

Aunque ausente en América Latina, el Boxing Day se volvió familiar en países sin herencia británica directa debido a la globalización cultural y al impacto del comercio internacional. (松林 Ｌ)

La consolidación del Boxing Day como feriado oficial facilitó su expansión fuera del Reino Unido. En países de la Commonwealth, la jornada adquirió matices particulares según el contexto social y cultural. En Canadá, por ejemplo, el día es feriado federal y está marcado por reuniones familiares, eventos deportivos y compras masivas. En Australia y Nueva Zelanda, la fecha coincide con el verano, lo que favorece actividades al aire libre, competencias deportivas y espectáculos multitudinarios.

En Irlanda, el 26 de diciembre también es conocido como el día de San Esteban y conserva celebraciones tradicionales que incluyen música y eventos comunitarios. En Sudáfrica, el Boxing Day fue rebautizado oficialmente como el Día de la Buena Voluntad, aunque el uso popular del nombre original persiste.

A diferencia de estos países, en gran parte de América Latina la fecha no forma parte del calendario festivo. En el Perú, por ejemplo, el 26 de diciembre no tiene reconocimiento oficial ni arraigo cultural. La explicación se encuentra en la ausencia de una tradición británica directa y en un calendario festivo centrado en otras referencias históricas y religiosas. Aun así, el término Boxing Day resulta cada vez más familiar debido a la globalización comercial y mediática.

Del sentido solidario al fenómeno comercial y deportivo

Las rebajas masivas, las aperturas tempranas y el auge del comercio digital transformaron al Boxing Day en un hito económico posterior a la Navidad. (Mugley)

Con el avance del siglo XX, el Boxing Day experimentó una transformación significativa. Sin perder del todo su trasfondo histórico, la fecha se convirtió en uno de los días más importantes para el comercio minorista. En el Reino Unido y Canadá, las grandes tiendas comenzaron a ofrecer rebajas especiales desde la madrugada del 26 de diciembre. Esa práctica consolidó al Boxing Day como una jornada clave para el consumo, comparable en impacto al Black Friday en Estados Unidos.

Las largas filas, las aperturas anticipadas y las campañas publicitarias marcaron durante décadas el ritmo del día. En años recientes, el comercio electrónico amplió ese fenómeno, permitiendo que las ofertas se extiendan más allá de las tiendas físicas. El Boxing Day pasó así a representar un cierre comercial de la temporada navideña.

El deporte constituye otro pilar central de la fecha. En Inglaterra, el fútbol ocupa un lugar privilegiado con una jornada completa de la liga profesional, tradición que se mantiene desde el siglo XIX. Los estadios se llenan y los partidos del 26 de diciembre forman parte de la identidad del fútbol británico. También se disputan competencias de rugby, carreras de caballos y otros eventos deportivos que convocan a grandes audiencias.

De este modo, el Boxing Day se presenta hoy como una fecha de múltiples dimensiones. Convive el recuerdo de prácticas solidarias con el impacto económico del consumo masivo y con celebraciones deportivas de alcance nacional. Esa combinación explica su vigencia en sociedades que, aun cambiantes, continúan encontrando en el 26 de diciembre un espacio propio dentro del calendario festivo.