Perú

El Aeropuerto Velasco Astete del Cusco se convertirá en un parque metropolitano: ¿A partir de cuándo?

El terreno aéreo será destinado exclusivamente a un parque metropolitano, atendiendo una necesidad histórica de Cusco por áreas verdes, según el Gobierno

El cierre del Aeropuerto Velasco Astete está condicionado a la culminación de las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya entrega se postergó hasta 2027-2028.

El Congreso de la República promulgó la Ley Nº 32533, que garantiza la creación de un parque metropolitano en el terreno del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete una vez que termine sus operaciones.

La medida, avalada por una amplia mayoría parlamentaria, busca transformar el predio en un espacio público para el desarrollo urbano sostenible de Cusco. La aprobación coincidió con un contexto marcado por la postergación del nuevo aeropuerto de Chinchero y la presión ciudadana por mayor acceso a áreas verdes.

Congreso aprueba la conversión del aeropuerto Velasco Astete en parque metropolitano

El nuevo espacio público se implementará en el predio actualmente destinado al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, cuya transferencia gratuita a la Municipalidad Provincial del Cusco se concretará tras el cierre del terminal aéreo. La decisión legislativa responde a una demanda social de larga data, vinculada al déficit de áreas verdes, la falta de un pulmón urbano y la necesidad de espacios para la recreación, el deporte y el encuentro ciudadano.

La norma establece que el futuro Parque Metropolitano del Cusco será inalienable, inembargable, imprescriptible e intangible, en concordancia con la Ley 31199 de gestión y protección de los espacios públicos y con los planes urbanos de la ciudad. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio del Ambiente brindarán asistencia técnica a la municipalidad para la implementación y gestión del parque, según consta en el texto legal.

La creación del parque metropolitano representa una oportunidad histórica para dotar a Cusco de un pulmón urbano y promover el desarrollo sostenible y el turismo.

El predio del aeropuerto Velasco Astete quedará reservado como bien público del Cusco

El proceso legislativo tuvo como uno de sus hitos la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6989/2023-CR, iniciativa impulsada por el congresista cusqueño Luis Aragón Carreño y respaldada por 83 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. Posteriormente, el Congreso exoneró el proyecto de una segunda votación.

El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Mori, dijo que la decisión permitirá “anticipar procesos administrativos, urbanísticos y ambientales, asegurando que el predio se convierta efectivamente en un bien público destinado al desarrollo sostenible de Cusco y no quede sujeto a decisiones improvisadas”.

¿A partir de cuándo?

El cierre del actual aeropuerto está ligado a la entrada en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Chinchero, considerado estratégico para el turismo y la conectividad regional. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció a inicios de diciembre una nueva postergación en la entrega de la obra, ahora prevista para fines de 2027 o inicios de 2028.

El avance físico del proyecto alcanza el 49,5%. El MTC atribuyó el retraso a problemas financieros del contratista principal, lo que llevó a una reestructuración del cronograma y a la búsqueda de nuevas empresas para completar la torre de control, la pista de aterrizaje y los edificios complementarios en 2026. Autoridades y empresarios locales han expresado preocupación por la falta de transparencia y exigen inversiones en vías de acceso y conectividad.

El avance físico del Aeropuerto de Chinchero alcanza solo el 49,5% debido a dificultades financieras del contratista y reestructuración de los plazos de ejecución.

La obra del aeropuerto de Chinchero reporta avance físico de solo 49,5%

La reorganización del espacio urbano tras el cierre del Velasco Astete representa una oportunidad inédita para Cusco. La adecuada planificación del parque será clave para evitar conflictos urbanos y asegurar que el beneficio alcance a toda la población. Durante la ceremonia de promulgación, el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, expresó la expectativa de que el nuevo parque se convierta en un referente nacional e internacional.

“Esperemos que Cusco, en su momento, pueda ver ese parque metropolitano, ese gran parque para Cusco, que lo veamos como uno de los mejores parques del Perú, de talla internacional. Es lo menos que podemos esperar”, afirmó Jerí.

La gestión del parque se regirá por los lineamientos del Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037 y el Plan de Acondicionamiento Territorial Cusco 2018-2038. El terreno, hoy catalogado como estratégico para la ciudad, quedará destinado a convertirse en un activo para la calidad de vida, el turismo y el desarrollo urbano sostenible.

