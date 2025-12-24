¡Atención! OSIPTEL anuncia RQ a todos los extranjeros que quieran sacar una nueva línea telefónica en Perú, ¿A partir de cuándo?

A partir de la Resolución N° 000135-2025-CD/OSIPTEL, se exigirá la verificación biométrica (RQ) a los extranjeros para la contratación de servicios públicos móviles en el Perú.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) modificó las condiciones para que ciudadanos extranjeros accedan a líneas móviles en el Perú, en el contexto del Estado de Emergencia decretado por el gobierno debido al aumento de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

La resolución N° 000135-2025-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El Peruano este miércoles 24 de diciembre, busca reforzar los mecanismos de control para evitar el uso de líneas telefónicas con fines ilícitos.

OSIPTEL endurece normas para entrega de líneas móviles a extranjeros en Perú

El ajuste normativo responde a la coyuntura de emergencia que afecta a varias zonas, entre ellas Lima Metropolitana, Callao, Trujillo, Virú, Tumbes, Zarumilla, Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos. Según el organismo regulador, el objetivo central es evitar que las líneas móviles sean utilizadas para extorsiones o fraudes, por lo que se establecieron requisitos más estrictos para la verificación de identidad, especialmente en el caso de ciudadanos extranjeros.

Uno de los cambios principales consiste en que los extranjeros solo podrán contratar servicios móviles de forma presencial en los centros de atención de las empresas operadoras, debiendo validar su identidad mediante verificación biométrica usando la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Además, quienes presenten el Carné de Identidad de Extranjero expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores deberán entregar una copia de este documento y validar el número a través del sistema oficial o mediante una carta de la institución. La verificación biométrica (RQ) a los extranjeros es de efecto inmediato.

OSIPTEL refuerza control de líneas móviles para extranjeros en Perú durante el Estado de Emergencia por seguridad.

Tampoco se podrá sacar más de una línea móvil por persona al mes

La normativa contempla también un procedimiento excepcional para los usuarios cuyo carné debe ser verificado por canales no virtuales, ante la imposibilidad de validación en línea. OSIPTEL especificó que estos casos requieren un proceso adicional para garantizar la autenticidad del documento, lo que añade un control extra frente a posibles intentos de suplantación de identidad.

Otra novedad relevante es la limitación de la contratación a un máximo de una línea móvil por persona por empresa operadora al mes, sin distinción entre prepago, pospago ni canal de adquisición. Esta restricción no aplica si el usuario solicita portabilidad numérica. Los interesados podrán solicitar la restricción o el levantamiento de la restricción para adquirir líneas, trámite que deberá resolverse en un plazo máximo de 5 días, siempre con validación biométrica previa.

OSIPTEL sancionará a operadoras que incumplan RQ a extranjeros

Las modificaciones, además, elevan la fiscalización sobre las empresas operadoras, prohibiendo expresamente la venta no presencial o sin verificación biométrica de líneas a extranjeros. El incumplimiento de estas disposiciones será considerado infracción y sujeto a sanciones. También se penalizará la autorización de más de una contratación mensual o la omisión en la atención de solicitudes de restricción en los plazos establecidos.

La decisión de OSIPTEL surge en un contexto en el que el gobierno ha intensificado las medidas para enfrentar la delincuencia organizada, que utiliza líneas móviles de manera recurrente en actividades ilícitas. Estas disposiciones refuerzan la responsabilidad tanto de los usuarios como de las empresas operadoras en la gestión y contratación de servicios móviles, particularmente durante la actual coyuntura de inseguridad en el país.