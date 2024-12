Bruno Pinasco cumple 50 años y pide a sus fans que lo dejen envejecer: “Es poco saludable”

Bruno Pinasco cumple 50 años y pide a sus fans que lo dejen envejecer. IG

Bruno Pinasco celebra este 1 de diciembre sus 50 años, y lo hace recordando los logros que ha tenido a lo largo de su carrera, entrevistando a grandes personalidades que jamás imaginó. Asimismo, hizo un pedido especial a sus seguidores, indicando que ya lo dejen envejecer y paren los memes sobre su eterna juventud.

El comunicador señaló que está muy agradecido con las muestras de cariño y los memes que cada año le han causado gracia sobre su edad, sin embargo, confesó que es una mochila pesada que tiene que cargar y no es sano.

“Cumplo 50 años, la base 5 llegó y lo tomo feliz de la vida. Estoy muy agradecido por sus mensajes (...) Yo mismo me sorprendo de las oportunidades que me ha dado la vida. Me siento bendecido por esas oportunidades tan alucinantes que me ha tocado vivir”, indicó el conductor de Cinescape, recordando todos los personajes que entrevistó, desde actores hasta figuras del deporte y diplomáticos.

“Les agradezco por haberme adoptado desde los 90, desde los años 2000 con nuestro querido Cinescape. Ha sido un regalo para mí”, acotó.

Pedido especial a sus fans

En otro momento, Bruno Pinasco se refirió a los constantes chistes y memes que hacen los usuarios de las redes sociales sobre su edad, sobre todo en sus cumpleaños, alegando que no pasa el tiempo para él, y es aquel joven que inició su carrera en televisión.

Ante ello, el conductor hizo un pedido especial. Pinasco resaltó que ha permitido el juego por mucho tiempo, pero ya es hora de que lo dejen envejecer. “Yo les quiero pedir, ahora que inicia esta nueva etapa, un poco dejar de lado ese chiste, ese meme. Quiero pedirles, por favor, como regalo especial, que me dejen hacerme grande, que me dejen que mi cabeza se llene de canas, se ponga blanca, tal vez subir un poco de peso. De repente reírme y tener unas hermosas patas de gallo”, señaló.

Bruno Pinasco cumple 50 años y hace pedido especial. IG

No desea cargar la mochila de una ilusión

Bruno Pinasco señaló que el que sus fans piensen nunca va a envejecer es una gran responsabilidad para él. “Estoy en una etapa de mi vida que no deseo seguir cargando esa mochila de la ilusión que no existe, a todos nos pasa el tiempo. Todos tenemos distintas condiciones físicas, la gente se sorprende de la cantidad de calendarios que tengo, pero creo que no es saludable seguir forzando una idea de esta ilusión de la supuesta no vejez. Les pido dejar atrás esos comentarios o memes que sé que lo hacen con mucho cariño, pero quiero entrar a una etapa de mi vida donde quiero ser un viejito cool”, indicó fiel a su estilo.

El conductor de televisión señaló que si bien es cierto, quiere disfrutar sus años posteriores a los 50 con los cambios físicos naturales de la edad, lo que nunca va a cambiar es esa personalidad que gusta tanto, además de los viajes y las buenas entrevistas que siempre ha regalado a su público. “El estilo se va a mantener y el entusiasmo nunca va a desaparecer, eso sí, se los prometo”, dijo.

Bruno Pinasco. (YouTube)

La reacción en redes

Estas palabras fueron muy bien recibidas por los seguidores de Bruno Pinasco, quienes no dudaron en comentar en su publicación. Amigos del ambiente artístico también se pronunciaron y le expresaron sus buenos deseos en este día especial.

No obstante, hubo otros que no aguantaron las ganas de expresar su sorpresa ante la apariencia de Bruno a sus 50 años. “El misterioso caso de Bruno Buttom”, “No puede ser, tengo 31 y a su lado parezco su madre”, “Bendecido con la genética … la edad no se manifiesta en ti”, fueron algunos mensajes. “Miren el vídeo hasta el final, y respetemos sus deseos. Feliz cumpleaños Bruno y éxitos”, dijo bastante tajante una usuaria.

Bruno Pinasco posa con su primer libro. | Infobae Perú/Paula Elizalde