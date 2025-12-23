Tren Lima–Chosica: MTC asegura asistencia técnica a la MML, pero evita precisar fechas del proyecto

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, evitó responder sobre un posible inicio de operaciones del Tren Lima–Chosica, pese a que el MTC viene brindando asistencia técnica a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Durante una conferencia de prensa, el titular del sector atendía consultas sobre los avances en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. Sin embargo, cuando fue interrogado por el proyecto ferroviario Lima–Chosica, sus respuestas resultaron imprecisas.

Prieto Barrera confirmó que su cartera está dando “asistencia técnica” a la MML para que el proyecto “pueda hacerse realidad”. No obstante, al ser consultado por una fecha concreta para el inicio de operaciones, respondió: “No sería yo quien tenga que contestarlo”.

Tren Lima–Chosica: ministro evita responder por el inicio del servicio

Conversaciones entre la MML y el MTC

La postura del ministro abrió interrogantes sobre quién debe asumir la vocería del proyecto, considerando que el MTC trabaja de manera coordinada con la comuna limeña para viabilizar la iniciativa. Tras la primera marcha en vacío del tren, la Municipalidad de Lima informó que se encuentra a la espera de que el ministerio acelere la firma de un convenio que permita el traspaso del material ferroviario.

En esa misma línea, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima —quien gestionó la donación de los trenes Caltrain— sostuvo que el rol de la MML ya concluyó y que ahora corresponde a ProInversión y al MTC asumir la conducción del proyecto.

¿Por qué el Tren Lima–Chosica fue remolcado en su primer traslado?

Cambios en el Tren Lima–Chosica

El tren Lima–Chosica sigue avanzando, pero ya no responde al diseño original presentado con grandes anuncios hace más de un año. Con el paso del tiempo, las autoridades han debido ajustar plazos, recorrido y expectativas. Actualmente, el servicio se perfila como una iniciativa gradual, con diferencias sustanciales respecto a la propuesta inicial impulsada durante la gestión de López Aliaga.

La reciente marcha en vacío —el traslado de un convoy hasta el taller de Chosica— fue presentada como un hito simbólico. Sin embargo, también evidenció que el inicio del servicio con pasajeros está lejos de ser inmediato. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, estimó que las operaciones podrían comenzar entre el primer y segundo trimestre de 2026.

En una primera etapa el tren solo realizará el recorrido desde Chosica hasta la estación Monserrate.

Este escenario contrasta con las declaraciones iniciales, cuando se aseguraba que los trenes podrían funcionar apenas llegaran al país.

“El día que llegan, pueden empezar a funcionar”, afirmó en su momento Reggiardo, entonces teniente alcalde. En la práctica, las unidades arribaron sin fluidos y debieron ser remolcadas para las pruebas, además de pasar por revisiones y adecuaciones previas al servicio comercial, lo que confirmó que el cronograma original fue demasiado optimista.

Menos estaciones y un recorrido más corto

Otro ajuste relevante está en el número de estaciones y el trazado. El plan inicial contemplaba diez paraderos y dos etapas: una primera hasta el Centro de Lima y una segunda que extendía el servicio hasta el Callao. Hoy, ese esquema fue descartado. En una fase inicial, el tren solo circulará entre Chosica y la estación Monserrate, con una posible parada en Huaycán.

El sueño del tren Lima-Chosica podría convertirse en una pesadilla. Vecinos que viven al borde de las vías férreas expresan su temor ante la inminente puesta en marcha del servicio, que operaría sobre una infraestructura sin mantenimiento y con cruces viales de alto riesgo.

Según ProInversión, las estaciones se definirán progresivamente, de acuerdo con la demanda del servicio. La llegada al Callao quedó fuera del plan luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones advirtiera que esa ruta ya es cubierta por la Línea 2 del Metro.