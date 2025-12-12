Perú

¿Cuánto costará viajar en el Tren Lima–Chosica? Esto se sabe tras la primera prueba

La Municipalidad de Lima anunció el proyecto como la solución al transporte para los ciudadanos de Lima Este. Sin embargo, la entidad no será la encargada de definir el precio final del pasaje

El costo del pasaje del esperado Tren Lima–Chosica continúa siendo uno de los temas más discutidos entre los usuarios que aguardan la puesta en marcha del servicio. Aunque la Municipalidad Metropolitana de Lima ha difundido información sobre estaciones, recorridos y horarios tentativos, aún no se ha definido la tarifa final que pagarán los pasajeros.

Según el alcalde de Lurigancho–Chosica, Oswaldo Vargas Cuéllar, el pasaje para estudiantes debería costar S/ 1.50, mientras que la tarifa general podría ubicarse entre S/ 2.50 y S/ 3.00. El burgomaestre sostiene que el proyecto debe permitir un ahorro importante frente a los más de 30 soles que muchos ciudadanos gastan a diario en viajes de ida y vuelta entre Lima y Chosica. Agrega que los usuarios enfrentan actualmente largas horas de desplazamiento, congestión e inseguridad.

MTC detectó graves fallas técnicas
MTC detectó graves fallas técnicas en los vagones y locomotoras del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

No obstante, la definición del precio no estará en manos de la municipalidad ni de las autoridades locales. La teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, precisó que será la empresa concesionaria la que fijará el costo final del pasaje. Indicó que, si bien el componente social debe ser tomado en cuenta, no existe un mecanismo que permita imponer una tarifa determinada. La Municipalidad de Lima solo entregará la infraestructura al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que posteriormente gestionará la concesión al sector privado.

“La Constitución garantiza la economía social de mercado. Entonces, dentro de lo que es el contexto de la economía social del mercado. Yo creo que sí se podría pensar en que la empresa que pueda gestionar estos trenes tenga en cuenta el aspecto social y con eso estaríamos cumpliendo con el ciudadano”, declaró en entrevista con Panamericana.

En conclusión, aunque el proyecto promete mejoras en seguridad y comodidad, el precio del pasaje del Tren Lima–Chosica aún está en evaluación, y no existe garantía de que se ajuste a los montos planteados por el alcalde de Lurigancho–Chosica.

El proyecto, que estaba liderado por gestión municipal, contempla una implementación progresiva que iniciará con una sola estación en cada extremo y suma la expectativa de los vecinos ante las anunciadas expropiaciones de terrenos - 24 Horas Noticias

Tren Lima–Chosica da su primer recorrido

La Municipalidad Metropolitana de Lima llevó a cabo la primera marcha en vacío del futuro tren Lima–Chosica. El alcalde Renzo Reggiardo destacó que este ensayo inicial representa un avance significativo dentro de un proyecto que busca mejorar la movilidad de los residentes de Lima Este.

Tras permanecer casi dos meses guardados en depósitos del Parque de la Muralla y del Callao, los trenes donados por Caltrain finalmente comenzaron a desplazarse por los rieles limeños. Con ello, el controvertido plan del Tren Lima–Chosica —impulsado inicialmente por Rafael López Aliaga— apunta a empezar a operar en el primer trimestre de 2026.

Cámaras con IA y simulacros permanentes: así busca Lima evitar tragedias en Mesa Redonda

En declaraciones a Canal N, la exasesora municipal Maali del Pomar detalló que la puesta en funcionamiento del sistema se desarrollaría en tres fases. No obstante, señaló que aún están pendientes la firma de convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y una adenda con ProInversión.

La primera fase contempla el recorrido directo entre Lima y Chosica; la segunda añadirá un paradero en Huaycán; y la tercera etapa buscará ampliar la capacidad del servicio con la incorporación de un segundo riel. Según indicó, las dos primeras fases permitirían trasladar a unos 12.500 pasajeros diarios, y una vez completada la etapa final, esa cifra podría duplicarse o incluso triplicarse, dependiendo del progreso del sistema.

Prueba decisiva: el tren Lima–Chosica
Prueba decisiva: el tren Lima–Chosica demuestra su paso seguro por el puente Los Ángeles

Del Pomar agregó que las obras de infraestructura necesarias para iniciar la operación tomarían aproximadamente tres meses desde su arranque. Paralelamente, continúan los trabajos técnicos destinados al acondicionamiento de los trenes.

