Tesorera de colegio de SJM deja sin fiesta de promoción a estudiantes: desapareció con 20 mil soles

Denuncian a tesorera por quedarse con 20 mil soles de fiesta de promoción en SJM| Panamericana

Un grupo de padres de familia denunció que la tesorera de la promoción de quinto de secundaria de un colegio en San Juan de Miraflores desapareció con aproximadamente 20 mil soles recaudados para la fiesta y actividades de cierre de año. La situación dejó a 27 estudiantes sin la posibilidad de participar en la celebración planificada luego de culminar esta etapa.

De acuerdo con los testimonios, la persona señalada por las madres, Paola Reyes, solicitó desde julio pagos mensuales de 109 soles por familia. Los padres presentaron comprobantes de transferencias y depósitos, cuya suma total oscila entre 18 mil y 20 mil soles.

Asimismo, precisan que la tesorera no entregó balances ni informó sobre la utilización de los fondos, y explicó la falta de dinero argumentando problemas de salud propios y familiares.

Cobros mensuales

Una madre relató que la recaudación se realizó de manera constante, y que la tesorera insistía mes a mes en el pago de las cuotas. “Nos pidió que depositáramos y ahora nos dicen que el dinero no está, que lo utilizó para asuntos personales. Queremos que devuelva el dinero”, reclamó una de las representantes de los padres.

Otros testimonios señalaron que la denunciada habría usado el argumento de enfermedades para justificar el destino de los fondos.

“A mí me dio pena cuando nos dijo que está enferma, pero es mentira. Se ha inventado una enfermedad para vernos la cara. Nos vio la cara de tontos a todo”, declaró otra afectada.

Entre los afectados hay padres que realizaron depósitos por varios estudiantes, lo que incrementó la cantidad recaudada. Algunos padres mencionaron que la tesorera no presentó ningún balance.

“No hizo los pagos al local, no organizó la fiesta y ahora dice que está enferma”, señalaron los padres

Los estudiantes involucrados tampoco tuvieron celebración en la promoción de primaria, ya que atravesaron ese ciclo durante la emergencia sanitaria. Por ello, la expectativa era alta respecto a la fiesta de fin de secundaria.

Hacen plantón en los exteriores de la vivienda de la acusada

El caso generó malestar y movilización de los padres en la vivienda de la tesorera. Familiares de la acusada manifestaron desconocer los hechos y evitaron dar explicaciones ante la presencia de los denunciantes. La tesorera no accedió a salir ni a ofrecer su versión. Algunos padres señalaron que, tras la denuncia pública en redes sociales, otras familias de diferentes colegios informaron haber vivido situaciones similares con la misma persona.

En la comunicación con los padres, varias madres indicaron que la confianza en la tesorera se basó en una relación de años previos, sin que existiera un contrato formal, solo acuerdos de palabra. “Le dimos el cargo por confianza, nunca pensamos que iba a tomar el dinero”, señaló una madre.

Hasta el momento, la tesorera no ha devuelto el dinero ni se ha comprometido a un reembolso, pese a que en reuniones previas habría prometido fechas para la devolución, las cuales no se cumplieron. Los padres evalúan iniciar acciones legales.

También hicieron un llamado a las autoridades locales para que los apoyen con una fiesta “simbólica” con la finalidad de que no sea vea interrumpido la planificación. Este caso se suma a otros que se han denunciado en los primeros días de diciembre.