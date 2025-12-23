Perú

Tesorera de colegio de SJM deja sin fiesta de promoción a estudiantes: desapareció con 20 mil soles

Las madres precisan que la encargada no entregó balances ni informó sobre la utilización de los fondos, y explicó la falta de dinero argumentando problemas de salud propios y familiares

Guardar
Denuncian a tesorera por quedarse con 20 mil soles de fiesta de promoción en SJM| Panamericana

Un grupo de padres de familia denunció que la tesorera de la promoción de quinto de secundaria de un colegio en San Juan de Miraflores desapareció con aproximadamente 20 mil soles recaudados para la fiesta y actividades de cierre de año. La situación dejó a 27 estudiantes sin la posibilidad de participar en la celebración planificada luego de culminar esta etapa.

De acuerdo con los testimonios, la persona señalada por las madres, Paola Reyes, solicitó desde julio pagos mensuales de 109 soles por familia. Los padres presentaron comprobantes de transferencias y depósitos, cuya suma total oscila entre 18 mil y 20 mil soles.

Asimismo, precisan que la tesorera no entregó balances ni informó sobre la utilización de los fondos, y explicó la falta de dinero argumentando problemas de salud propios y familiares.

Tesorera de colegio en San
Tesorera de colegio en San Juan de Miraflores desaparece con 20 mil soles y deja sin fiesta de promoción a estudiantes| Panamericana

Cobros mensuales

Una madre relató que la recaudación se realizó de manera constante, y que la tesorera insistía mes a mes en el pago de las cuotas. “Nos pidió que depositáramos y ahora nos dicen que el dinero no está, que lo utilizó para asuntos personales. Queremos que devuelva el dinero”, reclamó una de las representantes de los padres.

Otros testimonios señalaron que la denunciada habría usado el argumento de enfermedades para justificar el destino de los fondos.

“A mí me dio pena cuando nos dijo que está enferma, pero es mentira. Se ha inventado una enfermedad para vernos la cara. Nos vio la cara de tontos a todo”, declaró otra afectada.

Entre los afectados hay padres que realizaron depósitos por varios estudiantes, lo que incrementó la cantidad recaudada. Algunos padres mencionaron que la tesorera no presentó ningún balance.

“No hizo los pagos al local, no organizó la fiesta y ahora dice que está enferma”, señalaron los padres

Padres denuncian a tesorera por
Padres denuncian a tesorera por desaparición de fondos para fiesta de promoción en colegio de SJM| Panamericana

Los estudiantes involucrados tampoco tuvieron celebración en la promoción de primaria, ya que atravesaron ese ciclo durante la emergencia sanitaria. Por ello, la expectativa era alta respecto a la fiesta de fin de secundaria.

Hacen plantón en los exteriores de la vivienda de la acusada

El caso generó malestar y movilización de los padres en la vivienda de la tesorera. Familiares de la acusada manifestaron desconocer los hechos y evitaron dar explicaciones ante la presencia de los denunciantes. La tesorera no accedió a salir ni a ofrecer su versión. Algunos padres señalaron que, tras la denuncia pública en redes sociales, otras familias de diferentes colegios informaron haber vivido situaciones similares con la misma persona.

En la comunicación con los padres, varias madres indicaron que la confianza en la tesorera se basó en una relación de años previos, sin que existiera un contrato formal, solo acuerdos de palabra. “Le dimos el cargo por confianza, nunca pensamos que iba a tomar el dinero”, señaló una madre.

Hasta el momento, la tesorera no ha devuelto el dinero ni se ha comprometido a un reembolso, pese a que en reuniones previas habría prometido fechas para la devolución, las cuales no se cumplieron. Los padres evalúan iniciar acciones legales.

También hicieron un llamado a las autoridades locales para que los apoyen con una fiesta “simbólica” con la finalidad de que no sea vea interrumpido la planificación. Este caso se suma a otros que se han denunciado en los primeros días de diciembre.

Temas Relacionados

Fiesta de promociónViaje de promociónperu-noticiasSan Juan de Miraflores

Más Noticias

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ no solo se verían afectadas en lo deportivo, sino también en lo económico después de su duelo con las ‘cremas’ en la fecha 9

La nueva sanción contra Alianza

Diego Rebagliati fue anunciado como ‘fichaje’ de L1 Max para el 2026: seguirá comentando la Liga 1 tras desaparición de GOLPERU

El exfutbolista se mudó al canal de la Federación Peruana de Fútbol, donde formará parte de las transmisiones y programas deportivos

Diego Rebagliati fue anunciado como

Es oficial: ¿Mañana 24 de diciembre es feriado en Perú? Conoce lo que dice la norma vigente

La única exención de asistir al trabajo será el 25 de diciembre, mientras que otras fechas como la víspera navideña requerirá la prestación regular de servicios en empresas e instituciones estatales

Es oficial: ¿Mañana 24 de

Municipalidad de Lima aclara por qué no se puede cobrar peajes y cómo se mantendrá la Panamericana Sur

La MML ha desplegado una flota operativa especializada para responder con rapidez ante cualquier eventualidad

Municipalidad de Lima aclara por

Kathy Sheen anuncia que sus gemelas salieron de UCI tras más de un mes de lucha: “Ellas le dijeron sí a la vida”

La periodista celebró, junto a su pareja, el cierre de semanas marcadas por la angustia y la esperanza tras la recuperación de sus dos hijas. “Al fin en casa”

Kathy Sheen anuncia que sus
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente electo de Chile, José

Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reiteró que su primer viaje internacional del 2026 será a Perú

Martín Vizcarra: Las razones del PJ para archivar su proceso por colusión y frenar un segundo juicio por Lomas de Ilo

Dina Boluarte luchará por su pensión vitalicia: abogado de la expresidenta afirma que proceso puede ir al Poder Judicial

Congresistas José Cueto y Gladys Echaíz postularán al Senado por Renovación Popular

Avanza País: Declaran inadmisible la plancha presidencial de José Williams, Fernán Altuve y Adriana Tudela

ENTRETENIMIENTO

Kathy Sheen anuncia que sus

Kathy Sheen anuncia que sus gemelas salieron de UCI tras más de un mes de lucha: “Ellas le dijeron sí a la vida”

Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

Pamela Franco es extorsionada con 50 mil soles para no atacar a Christian Cueva: “Voy a meter tres granadas y dejar muertos”

Phillip Butters reemplazará a Beto Ortiz con programa de entrevistas en Panamericana este 2026

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

DEPORTES

Diego Rebagliati fue anunciado como

Diego Rebagliati fue anunciado como ‘fichaje’ de L1 Max para el 2026: seguirá comentando la Liga 1 tras desaparición de GOLPERU

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Christian Cueva protagonizó bronca con compañero de su nuevo club, Juan Pablo II: le metió un codazo y se insultaron en pichanga

“Trabajé con jugadores de la Premier League”, la firme respuesta de Javier Rabanal sobre la gestión del plantel tricampeón de Universitario

Se reveló el contundente motivo que sentenciaría la derrota de Alianza Lima ante Universitario en Liga Peruana de Vóley 2025/2026