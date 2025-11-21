Perú

Fiesta de promoción en SJL termina en pelea: tesorera no cancela local pese a que padres pagaron S/ 1300 cada uno

La noticia de que el local, la comida y otros elementos de la fiesta de promoción no estaban pagados sorprendió a los asistentes, quienes reclamaron explicación y transparencia a la madre encargada de manejar los fondos del evento

Fiesta de promoción en San Juan de Lurigancho termina en escándalo por fondos no pagados| xiany.d18 (TikTok)

Un evento que debía convertirse en uno de los recuerdos más significativos para los alumnos del nivel inicial de un colegio en San Juan de Lurigancho terminó envuelto en conflictos y frustración para las familias. La celebración de fin de año, que marcaría el paso a primaria, se vio abruptamente interrumpida cuando los padres descubrieron que los principales servicios para la fiesta —local, torta, comida y otros paquetes contratados— no habían sido pagados.

La situación quedó expuesta a través de la usuaria de TikTok Xiany, quien relató que tanto padres como estudiantes ya se encontraban en el lugar, listos para la fiesta, cuando recibieron la noticia. Según lo difundido, los organizadores informaron que la madre encargada de recaudar y gestionar los fondos, identificada como ‘Leslie’, no había efectuado los pagos pendientes. El revuelo fue mayor al confirmarse que cada familia había aportado aproximadamente S/1.300 para el evento.

El desconcierto entre los asistentes pronto se transformó en reclamos. Los padres solicitaron la devolución del dinero directamente a la responsable, pero ella guardó silencio y evitó responder a los cuestionamientos.

Los afectados señalaron que la recaudación de fondos se había realizado por Yape, una modalidad que complicó el rastreo y recuperación inmediata del dinero.

“Eso pasa por no hacer seguimiento y confiar demasiado. A veces uno piensa que todo está bajo control y se escapan detalle”, escribió la madre afectada.

Además, se supo que apenas el 50 % de la fiesta se encontraba pagado, por lo que la celebración quedó incompleta y generó desconcierto entre los niños y sus familias.

Otro caso de desfalco en fondos para fiesta de promoción escolar

El reconocimiento de John Gutiérrez sobre el uso indebido de más de S/20.000 del fondo destinado a la promoción escolar del colegio Innova School en Los Olivos ha generado preocupación entre los padres, quienes ahora buscan garantías para recuperar el dinero y asegurar la realización de la fiesta en las fechas previstas. Gutiérrez, responsable de administrar los recursos aportados por treinta y nueve familias del sexto grado de primaria, admitió que utilizó parte del monto para fines personales.

De acuerdo con Latina Noticias, la suma recaudada por los padres alcanzó aproximadamente S/25.000, destinada a cubrir todos los gastos de la fiesta de promoción. No obstante, Gutiérrez gestionó estos fondos sin autorización y para objetivos ajenos al consenso del grupo, lo que provocó la indignación y reacción colectiva de los afectados.

Gutiérrez declaró que el dinero se empleó en un tema personal y que ya realizó un depósito inicial de S/5.000, operación verificada por padres y la institución educativa. Además, el acuerdo firmado compromete la devolución de S/20.000 antes del 30 de noviembre.

“Tengo plazo hasta el 30 de noviembre para pagar los veinte mil soles que restan de la fiesta de promoción”, afirmó Gutiérrez, mientras defendía que nunca presionó a los padres, sino que solo solicitó los pagos pendientes a quienes no habían cumplido con sus cuotas.

Ante las acusaciones, Gutiérrez eximió de responsabilidad a Elizabeth, miembro de la organización, insistiendo en que ella no manejó el dinero.

San Juan de Lurigancho

