El exchico reality regresó a nuestro país para ser parte de un proyecto nuevo en el que también estaría su amiga mexicana Wendy Guevara | Instagram

Nicola Porcella está de vuelta en Perú y el motivo no podría ser más personal y ambicioso. El exchico reality sorprendió al anunciar el lanzamiento de un canal digital de streaming junto a Zein y Pro TV, una propuesta que desde ya apunta alto. El anuncio se hizo público durante una emisión especial de “Esto Es Guerra”, donde se presentó la primera promoción de este nuevo proyecto, desatando especulaciones y entusiasmo entre los seguidores.

Porcella no tardó en compartir la noticia en sus redes sociales, donde acompañó el video promocional con un mensaje que resume el espíritu de esta nueva etapa: “El regreso tenía que ser con algo propio y con los mejores. Piensa en Grande, Cree en Grande, Actúa en Grande y los resultados serán Grandes. Muy pronto el canal digital que cambiará todo”.

La promoción mostró al propio Nicola en un encuentro con Zein (Andynsane), uno de los streamers más reconocidos de la escena peruana, y con Wendy Guevara, su amiga mexicana que ha logrado gran notoriedad en el mundo digital.

Durante la charla, Zein fue directo: “Tengo todo listo para hacer el mejor canal de YouTube. ¿Lo hacemos juntos?”. El intercambio dejó en evidencia la confianza entre ambos y el tono relajado con el que planean encarar la nueva señal.

Nicola Porcella vuelve a Perú y anuncia canal de streaming junto a Zein y Pro TV: “Tenía que ser con los mejores”

Por ahora, se desconoce quiénes serán los otros nombres que se sumarán a la parrilla, pero el propio Porcella lanzó un adelanto que mantiene la expectativa: “Y prepárense, que muchos de ustedes van a estar con nosotros”. El proyecto, que tiene a Pro TV como realizador, se perfila como una competencia directa en el mundo de los canales digitales, apostando por la mezcla de entretenimiento, cercanía con el público y la participación de talentos de distintos ámbitos.

El regreso de Nicola no es menor. Tras su paso por la televisión mexicana y su relación con figuras del espectáculo internacional, su retorno a Perú lo coloca en una posición diferente: no solo como presentador, sino como socio y creador de contenido. La elección de Pro TV como aliado estratégico potencia la propuesta y abre el juego a nuevas formas de producción y distribución en el país.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Comentarios de apoyo, memes y preguntas sobre quiénes más formarán parte del canal inundaron las plataformas. Nicola, Zein y el respaldo de Pro TV apuestan fuerte y buscan diferenciarse en un mercado cada vez más saturado de propuestas digitales.

Nicola Porcella vuelve a Perú y anuncia canal de streaming junto a Zein y Pro TV: “Tenía que ser con los mejores”

Pati Lorena ya había adelantado este proyecto

La confirmación de este nuevo canal digital también resonó en las palabras de Pati Lorena, exproductora con amplia trayectoria en el mundo televisivo. Durante la reciente fiesta de fin de año de Pro TV, la presencia de Nicola Porcella ya había generado rumores sobre un anuncio importante.

Lejos de regresar solo como figura contratada, Porcella se incorpora como socio de Mariana Ramírez del Villar y Pro TV, participando directamente en el desarrollo del canal digital.

Así lo explicó Pati Lorena: “Nicola va a ser el socio de Mariana Ramírez del Villar, de Pro TV, en un canal digital que ya van a lanzar ahorita. No contratadito, no como algunos, sino socio. Eso responde a por qué Nicola estaba en la fiesta de Pro TV”.

Nicola Porcella estuvo en la reunión de fin de año de Mariana Ramírez de Villar, líder de Pro TV.

La reunión, que contó con la presencia de reconocidas figuras de la industria como Peter Fajardo y Fernando Muñiz, fue el escenario perfecto para el anuncio. Con esta alianza, Porcella, Zein y Pro TV buscan ofrecer una propuesta innovadora y colaborativa, dirigida a una audiencia joven y multiplataforma, marcando una diferencia en el panorama del streaming peruano.