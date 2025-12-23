Navidad en casa: 10 recomendaciones para celebrar las fiestas de forma segura

No se recomienda el uso de artefactos pirotécnicos ni conducir vehículos de ningún tipo en caso de que se consuma algún tipo de bebida alcohólica. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Durante la época navideña, el riesgo de accidentes en el hogar y en la vía pública aumenta, por lo que la prevención resulta esencial para disfrutar de las fiestas sin contratiempos. Adoptar recomendaciones de seguridad básicas puede reducir la posibilidad de situaciones peligrosas. A continuación, se presentan pautas clave para una Navidad segura, dirigidas a familias, peatones, conductores y asistentes a celebraciones masivas.

Prevención en el hogar

La vivienda suele ser el primer escenario de incidentes. Antes de colocar las luces navideñas, es importante comprobar que los cables estén en buen estado y evitar sobrecargar los tomacorrientes. Se aconseja desconectar todas las decoraciones eléctricas al salir de casa o antes de dormir. Las velas deben estar bajo supervisión de adultos y nunca permanecer encendidas sin vigilancia.

Los niños y mascotas deben mantenerse alejados de cables, fuentes de calor o velas para evitar accidentes. Además, se recomienda no utilizar artefactos pirotécnicos, debido al riesgo de lesiones graves, quemaduras, incendios, y el impacto que las explosiones tienen sobre las personas y animales sensibles.

Sucamec, entidad adscrita al Ministerio del Interior, detalló que hay 10 ferias que cuentan con todos los permisos vigentes y vigilancia constante para una distribución adecuada de pirotécnicos seguros. La venta se realiza bajo estricta supervisión, con el objetivo de evitar incidentes provocados por artículos ilegales o de fabricación artesanal.

Cohetones Labubu no son juguetes, Sucamec advierte por el peligro de la pirotecnia informal| Foto: Sucamec

Seguridad en caso de viajes familiares

En reuniones familiares o eventos multitudinarios, el riesgo de incidentes se incrementa por la concentración de personas. Al asistir a encuentros masivos, conviene identificar previamente las salidas de emergencia y establecer puntos de encuentro. Elegir ropa y calzado cómodos facilita el desplazamiento, y llevar un papel con números de emergencia resulta útil si se produce un extravío.

En caso de que se consuman bebidas alcohólicas, se recomienda no conducir; lo más seguro es designar a una persona responsable para manejar o utilizar transporte público. Para prevenir atragantamientos, se propone optar por comidas saludables y en pequeñas cantidades.

En las vías, el tráfico tiende a incrementarse durante los días festivos. Por esta razón, es fundamental realizar un mantenimiento preventivo del vehículo, revisando frenos y llantas antes de salir. Descansar adecuadamente antes del viaje ayuda a evitar fatiga, exceso de velocidad y episodios de sueño, factores que pueden derivar en accidentes graves.

En caso de tomar bebidas alcohólicas durante las fiestas navideñas, se debe evitar conducir cualquier tipo de vehículo. (Adobe Stock)

Seguridad personal y en compras

El aumento de movimiento en centros comerciales y zonas concurridas eleva el riesgo de robos u otras situaciones peligrosas. Al realizar compras, conviene mantenerse atento al entorno para advertir cualquier anomalía. Es preferible salir acompañado y no exhibir objetos de valor, joyas ni vestimenta llamativa, lo que disminuye la probabilidad de ser víctima de delitos.

Números en caso de emergencia

En caso de que en la celebración de las fiestas navideñas se produzca algún incidente que ponga en riesgo la seguridad o la vida de las personas, se puede solicitar apoyo a alguno de los números de emergencia en esta lista:

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Bomberos: 116

Emergencias médicas (SAMU): 106

Defensa Civil / INDECI: 119

Cruz Roja: 115

Central de emergencia para mujeres (Ministerio de la Mujer): 100

Línea de ayuda para niños y adolescentes: 1810

Denuncia de violencia familiar: 100