Perú

Navidad en casa: 10 recomendaciones para celebrar las fiestas de forma segura

No se recomienda el uso de artefactos pirotécnicos ni conducir vehículos de ningún tipo en caso de que se consuma algún tipo de bebida alcohólica

Guardar
No se recomienda el uso
No se recomienda el uso de artefactos pirotécnicos ni conducir vehículos de ningún tipo en caso de que se consuma algún tipo de bebida alcohólica. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Durante la época navideña, el riesgo de accidentes en el hogar y en la vía pública aumenta, por lo que la prevención resulta esencial para disfrutar de las fiestas sin contratiempos. Adoptar recomendaciones de seguridad básicas puede reducir la posibilidad de situaciones peligrosas. A continuación, se presentan pautas clave para una Navidad segura, dirigidas a familias, peatones, conductores y asistentes a celebraciones masivas.

Prevención en el hogar

La vivienda suele ser el primer escenario de incidentes. Antes de colocar las luces navideñas, es importante comprobar que los cables estén en buen estado y evitar sobrecargar los tomacorrientes. Se aconseja desconectar todas las decoraciones eléctricas al salir de casa o antes de dormir. Las velas deben estar bajo supervisión de adultos y nunca permanecer encendidas sin vigilancia.

Los niños y mascotas deben mantenerse alejados de cables, fuentes de calor o velas para evitar accidentes. Además, se recomienda no utilizar artefactos pirotécnicos, debido al riesgo de lesiones graves, quemaduras, incendios, y el impacto que las explosiones tienen sobre las personas y animales sensibles.

Sucamec, entidad adscrita al Ministerio del Interior, detalló que hay 10 ferias que cuentan con todos los permisos vigentes y vigilancia constante para una distribución adecuada de pirotécnicos seguros. La venta se realiza bajo estricta supervisión, con el objetivo de evitar incidentes provocados por artículos ilegales o de fabricación artesanal.

Cohetones Labubu no son juguetes,
Cohetones Labubu no son juguetes, Sucamec advierte por el peligro de la pirotecnia informal| Foto: Sucamec

Seguridad en caso de viajes familiares

En reuniones familiares o eventos multitudinarios, el riesgo de incidentes se incrementa por la concentración de personas. Al asistir a encuentros masivos, conviene identificar previamente las salidas de emergencia y establecer puntos de encuentro. Elegir ropa y calzado cómodos facilita el desplazamiento, y llevar un papel con números de emergencia resulta útil si se produce un extravío.

En caso de que se consuman bebidas alcohólicas, se recomienda no conducir; lo más seguro es designar a una persona responsable para manejar o utilizar transporte público. Para prevenir atragantamientos, se propone optar por comidas saludables y en pequeñas cantidades.

En las vías, el tráfico tiende a incrementarse durante los días festivos. Por esta razón, es fundamental realizar un mantenimiento preventivo del vehículo, revisando frenos y llantas antes de salir. Descansar adecuadamente antes del viaje ayuda a evitar fatiga, exceso de velocidad y episodios de sueño, factores que pueden derivar en accidentes graves.

En caso de tomar bebidas
En caso de tomar bebidas alcohólicas durante las fiestas navideñas, se debe evitar conducir cualquier tipo de vehículo. (Adobe Stock)

Seguridad personal y en compras

El aumento de movimiento en centros comerciales y zonas concurridas eleva el riesgo de robos u otras situaciones peligrosas. Al realizar compras, conviene mantenerse atento al entorno para advertir cualquier anomalía. Es preferible salir acompañado y no exhibir objetos de valor, joyas ni vestimenta llamativa, lo que disminuye la probabilidad de ser víctima de delitos.

Números en caso de emergencia

En caso de que en la celebración de las fiestas navideñas se produzca algún incidente que ponga en riesgo la seguridad o la vida de las personas, se puede solicitar apoyo a alguno de los números de emergencia en esta lista:

  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105
  • Bomberos: 116
  • Emergencias médicas (SAMU): 106
  • Defensa Civil / INDECI: 119
  • Cruz Roja: 115
  • Central de emergencia para mujeres (Ministerio de la Mujer): 100
  • Línea de ayuda para niños y adolescentes: 1810
  • Denuncia de violencia familiar: 100

Temas Relacionados

Navidadperu-noticias

Más Noticias

¿Centros comerciales tendrán horario extendido por Navidad? Esta será su hora de cierre mañana 24 de diciembre

La mayoría de los establecimientos en Lima y Callao disminuirá su horario nocturno tras haber extendido la atención hasta las 11 p.m. previamente, permitiendo que el personal participe de las celebraciones y que el flujo de visitantes se organice mejor

¿Centros comerciales tendrán horario extendido

¿Hasta qué hora atenderán los bancos y cajas el 24 y 25 de diciembre? Interbank, BCP y otros anuncian horarios especiales

Las entidades financieras ajustan su atención por la víspera de Navidad y el feriado del 25 de diciembre

¿Hasta qué hora atenderán los

Gerardo Pe’, Mario Irivarren y Laura Spoya exponen la canasta que Jefferson Farfán dio a su equipo y el detalle genera críticas

Las redes sociales reaccionaron a los humildes obsequios que el exfutbolista dio a los integrantes de ‘La Manada’, generando comparaciones con los aguinaldos de otros influencers

Gerardo Pe’, Mario Irivarren y

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La brasileña destacó el nivel de las ‘blanquiazules’ y precisó la clave para poder sacar un triunfo este sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia

Raúl Prado Ravines, presunto líder del Escuadrón de la Muerte, postula al Senado desde prisión

Partido del prófugo Arturo Fernández designó al excomandante PNP como cabeza de lista. Humberto Abanto dijo a Infobae que, en caso su cliente sea electo, tendría que salir en libertad tal como ocurrió con José Luna Gálvez en 2021

Raúl Prado Ravines, presunto líder
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Raúl Prado Ravines, presunto líder

Raúl Prado Ravines, presunto líder del Escuadrón de la Muerte, postula al Senado desde prisión

Augusto Peñaloza, el ‘Tío Rockefeller’, postulará al Senado por Avanza País: “Soy un conservador, pro familia”

Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reiteró que su primer viaje internacional del 2026 será a Perú

Martín Vizcarra: Las razones del PJ para archivar su proceso por colusión y frenar un segundo juicio por Lomas de Ilo

Dina Boluarte luchará por su pensión vitalicia: abogado de la expresidenta afirma que proceso puede ir al Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

Mónica Zevallos sería el ‘jale’

Mónica Zevallos sería el ‘jale’ estrella de Panamericana TV en 2026 y revelan el desplante que le hicieron en la preventa

Christian Meier regresa a Lima con show exclusivo en el Gran Teatro Nacional: así podrás conseguir las entradas

Ric La Torre confirma su salida de Ouke: “surgió la oportunidad y me pareció atractiva en todo sentido”

Magaly Solier regresa al cine: protagoniza un filme hablado íntegramente en quechua tras su reciente crisis personal

Jazmín Pinedo responde sobre los rumores de América Hoy: ¿será la nueva reina de las mañanas en 2026?

DEPORTES

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelos ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Luis Ramos reveló que eligió fichar por Alianza Lima pese a ofertas del extranjero, y recibió valioso consejo de Waldir Sáenz

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26